NovaGroup đóng góp hơn 700 triệu đồng hỗ trợ cộng đồng qua giải NovaWorld Club Championship 2025

Hoạt động này lan tỏa tinh thần “Golf vì điều tốt đẹp” và khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt trong hành trình phát triển bền vững.

Novaland Group ủng hộ hơn 700 triệu đồng cho các hoạt động cộng đồng

Trong khuôn khổ giải đấu, Novaland Group đã trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ người dân tỉnh Lâm Đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Khoản kinh phí được chuyển đến chính quyền địa phương nhằm giúp bà con khắc phục thiệt hại sau mưa lũ, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất. Đây là hoạt động nhân văn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” và sự đồng hành của doanh nghiệp với công tác an sinh tại các địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai.

Chương trình gây quỹ vì cộng đồng nhận được 263 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất thể thao cho trường THPT Tiến Thành.

Cùng thời điểm, chương trình gây quỹ vì cộng đồng trong khuôn khổ giải đấu đã quyên góp được hơn 200 triệu đồng để xây dựng cơ sở vật chất thể thao cho Trường THPT Tiến Thành (TP. Phan Thiết, Bình Thuận).

Khoản kinh phí này sẽ được sử dụng để nâng cấp sân bãi, mua sắm thiết bị thể dục, tạo điều kiện để học sinh địa phương rèn luyện thể chất.

Tổng giá trị thiện nguyện hơn 700 triệu đồng là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững của NovaGroup, gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và trách nhiệm xã hội, góp phần tạo nên dấu ấn nhân

Rick Shiels – ngôi sao golf toàn cầu đến Việt Nam truyền cảm hứng

Giải NovaWorld Club Championship 2025 được tổ chức tại NovaWorld Phan Thiet Golf Club, sân golf 36 hố do huyền thoại Greg Norman thiết kế, quy tụ 123 golfer hội viên và khách mời.

Rick Shiels - Đại sứ LIV Golf, ngôi sao YouTube golf toàn cầu.

Điểm nhấn đặc biệt của giải là sự góp mặt của Rick Shiels – ngôi sao YouTube golf toàn cầu với hơn 7 triệu người theo dõi, đồng thời là Đại sứ LIV Golf.

Trong khuôn khổ sự kiện, Rick Shiels tham gia giao lưu, hướng dẫn kỹ thuật và trình diễn tại thử thách “Beat The Pro” cùng các huấn luyện viên quốc tế Luke Ringrose (PGA) và Stephen Fenn (PGA A-Class). Những màn trình diễn và chia sẻ của ông đã mang đến bầu không khí hào hứng, giúp các golfer Việt Nam học hỏi tinh thần thi đấu chuyên nghiệp và chuẩn quốc tế.

Sự hiện diện của Rick Shiels góp phần quảng bá hình ảnh golf Việt Nam đến bạn bè quốc tế, khẳng định NovaWorld Phan Thiết là điểm đến thể thao – du lịch hàng đầu khu vực. Đồng thời, NovaGolf Club cũng giới thiệu định hướng phát triển Học viện Golf NovaWorld, hướng đến đào tạo thế hệ golfer trẻ theo chuẩn PGA, thúc đẩy phong trào golf trong nước phát triển bài bản và bền vững.

Giải NovaWorld Club Championship 2025 với sự tham gia của 123 golfer hội viên và khách mời.

NovaWorld Club Championship 2025 không chỉ là sự kiện thể thao mang tầm quốc tế mà còn là cầu nối lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và hội nhập. Từ những cú swing trên sân cỏ đến những hành động thiện nguyện ngoài đời thực, cộng đồng golfer Việt Nam cùng Novaland Group đã góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam năng động, nhân văn và sẵn sàng hội nhập cùng thế giới.