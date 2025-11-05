Hà Nội: Trường THCS Khương Đình tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2025

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong học đường

Tham dự buổi lễ có đại diện Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chính quyền phường Khương Đình, cùng đông đảo thầy cô, phụ huynh và học sinh toàn trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Khải, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình kêu gọi: “Mỗi nhà trường, giáo viên và học sinh hãy phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, coi đây là việc làm thường xuyên, gắn bó với đời sống học đường hằng ngày.”

Ông Đỗ Văn Khải, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình phát biểu tại sự kiện.

Hưởng ứng lời phát động, Trường THCS Khương Đình đã triển khai nhiều hoạt động lồng ghép giáo dục pháp luật trong chương trình học và ngoại khóa như: sinh hoạt chủ đề về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng cháy chữa cháy và phòng chống bạo lực học đường.

Đặc biệt, mới đây nhà trường tổ chức buổi giao lưu chuyên đề “Kỹ năng phòng chống tội phạm mạng” với Thượng tá, chuyên gia an ninh mạng Đào Trung Hiếu, thu hút hơn 1.900 học sinh tham dự sôi nổi.

Hoạt động giúp học sinh nhận biết rủi ro trên không gian mạng, tăng cường khả năng tự bảo vệ bản thân khi tương tác trực tuyến.

Ứng dụng công nghệ số trong giáo dục và tìm hiểu pháp luật

Với tinh thần tích cực áp dụng công nghệ chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nhà trường cũng đã phát động cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về Luật an ninh mạng, với 100% số học sinh tham gia dự thi qua hình thức trực tuyến.

Cô Nguyễn Thị Bích Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Khương Đình phát biểu tại lễ phát động.

Cuộc thi ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cô Nguyễn Thị Bích Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Khương Đình khẳng định: “Nhà trường xác định việc học tập, tìm hiểu và tuân thủ pháp luật không chỉ là nhiệm vụ mà còn là thói quen, là ý thức tự thân của mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh. Chúng tôi coi trọng việc xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, nêu gương người tốt, việc tốt và lan tỏa mô hình giáo dục hiệu quả.”

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi “Rung chuông vàng – Tìm hiểu kiến thức pháp luật”, do thầy và trò Trường THCS Khương Đình sáng tạo tổ chức.

Cuộc thi thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của phụ huynh, khách mời, luật sư Đoàn Luật sư Hà Nội và khán giả. Các thí sinh đã vượt qua 9 vòng thi đầy kịch tính với nhiều câu hỏi về Hiến pháp, Luật Trẻ em, Luật An toàn giao thông, Luật Phòng chống bạo lực học đường…, góp phần lan tỏa thông điệp “Sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật”.

Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2025 tại Trường THCS Khương Đình không chỉ là hoạt động chính trị - pháp lý có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, mà còn là mô hình điểm trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học, góp phần hình thành thế hệ học sinh hiểu luật, sống đẹp, sống trách nhiệm.

Chương trình cũng mở đầu cho tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại các trường học trên địa bàn phường Khương Đình và toàn thành phố Hà Nội.