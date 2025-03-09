Hội nghị quốc tế về nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong thực thi pháp luật

Sự kiện này đánh dấu những cột mốc quan trọng, bao gồm kỷ niệm 30 năm Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh, 25 năm Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Hội nghị quy tụ các đại biểu đến từ các cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ, tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển nhằm thảo luận và thúc đẩy sự phát triển của nữ công an nhân dân. Với hơn 200 đại biểu tham dự, trong đó có hơn 30 nữ công an đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, hội nghị tập trung vào các giải pháp nhằm xóa bỏ rào cản đối với phụ nữ trong lĩnh vực thực thi pháp luật, thúc đẩy chính sách nhạy cảm giới và đảm bảo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ trong các hoạt động an ninh và gìn giữ hòa bình.

Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị

Bộ Công an Việt Nam rất vui mừng, phấn khởi trước sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương, các Bộ, ngành tại Việt Nam trong lĩnh vực thực thi pháp luật, Đại diện Đại sứ quán; tổ chức quốc tế tại Việt Nam và nữ Cảnh sát một số nước có mối quan hệ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam, các chuyên gia về lĩnh vực công tác cán bộ nữ trong lĩnh vực thực thi pháp luật.

Từ nhiều góc độ khác nhau, các chuyên gia, các đại biểu, bằng những luận giải khoa học cũng như kinh nghiệm thực tế đã tập trung phân tích, đánh giá, góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề quan trọng nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trên lĩnh vực thực thi pháp luật; trong đó nhiều giải pháp đề ra nhằm nâng cao vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ hội nhập quốc tế” Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Chủ đề của Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, “Vì tất cả phụ nữ và trẻ em gái: Quyền lợi. Bình đẳng. Trao quyền.”, kêu gọi hành động tập thể nhằm tháo gỡ những rào cản mà phụ nữ, bao gồm cả nữ công an nhân dân, đang phải đối mặt, giúp họ có thể đóng góp một cách ý nghĩa vào duy trình nền hoà bình, an ninh bền vững và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt trong các tình huống xung đột và khủng hoảng.

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, cho biết: “Phụ nữ trong lực lượng thực thi pháp luật đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng niềm tin với cộng đồng, ngăn ngừa bạo lực và ứng phó với khủng hoảng. Vai trò lãnh đạo của họ rất quan trọng trong việc hình thành hệ thống an ninh toàn diện, đảm bảo nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái được đáp ứng đầy đủ.

Đồng thời UN Women cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc thúc đẩy các mục tiêu bình đẳng giới theo Kế hoạch Hành động Quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (NAP WPS) và xây dựng một ngành an ninh nhạy cảm giới.” bà Caroline Nyamayemombe nói .

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, chia sẻ tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu trong nước và quốc tế bao gồm Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, Ngài Shawn Steil, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Canada tại Việt Nam, và Ngài Marcus Winsley, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Anh tại Hà Nội.

Trong suốt hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe, thảo luận cùng các chuyên gia quốc tế đến từ nhiều lĩnh vực về thách thức và cơ hội dành cho nữ cảnh sát. Bà Jane Parrott từ Bộ Nội vụ Vương quốc Anh và bà Karyn Malthus, Tùy viên Cảnh sát cấp cao của Cảnh sát New Zealand, đã có bài chia sẻ về các chính sách và chương trình hỗ trợ nữ cảnh sát cũng như những khó khăn họ gặp phải trong công việc. Một số diễn giả nổi bật khác bao gồm bà Maša Dikanović từ Viện Đào tạo & Nghiên cứu của Liên Hợp Quốc (UNITAR), đã nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và các thực tiễn cảnh sát nhạy cảm giới. Bà Janelle Canning Lue từ Cảnh sát Hoàng gia Canada, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thúc đẩy bình đẳng giới trong lực lượng cảnh sát Canada.

Sự kiện này cũng sẽ nhấn mạnh cam kết của Việt Nam đối với việc xây dựng một lực lượng cảnh sát nhạy cảm giới và triển khai Kế hoạch Hành động Quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (NAP WPS), với mục tiêu gia tăng sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực an ninh, nâng cao vai trò lãnh đạo của họ và đảm bảo các biện pháp ứng phó toàn diện với xung đột, khủng hoảng và quản lý thảm họa.