Tôn vinh 291 phụ nữ cao tuổi tiêu biểu cho cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"

Hội nghị nhằm phát huy tiềm năng, vai trò, kinh nghiệm, tri thức của phụ nữ cao tuổi trong tham gia xây dựng tổ chức Hội; thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về hỗ trợ phụ nữ cao tuổi giai đoạn 2022-2027.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hiền Phương.

Đồng thời, biểu dương, ghi nhận, động viên, khích lệ phụ nữ cao tuổi phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, lan tỏa về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động và nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, các cấp Hội và toàn xã hội về bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết: 291 tấm gương phụ nữ cao tuổi đại diện cho hơn 9 triệu phụ nữ cao tuổi trên cả nước được tôn vinh là những người có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" góp phần xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Các bà, các chị luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, vun đắp các giá trị gia đình Việt Nam, đặc biệt trong trao truyền các giá trị truyền thống phụ nữ Việt Nam gắn với giá trị của thời đại; giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.

Buổi lễ tôn vinh nhằm khơi dậy niềm tự hào, lan tỏa về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, truyền đi những thông điệp tích cực, giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ, gia đình và cộng đồng. Đồng thời, động viên, khích lệ người cao tuổi trên mọi miền Tổ quốc tiếp tục phát huy tinh thần “tuổi cao, gương sáng” xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hiền Phương

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nhấn mạnh về vị trí vai trò quan trọng của người cao tuổi “là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của gia đình và xã hội”. Vì vậy, trong những năm qua Đảng, Nhà nước và cả xã hội đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong những năm qua, người cao tuổi nói chung, phụ nữ cao tuổi nói riêng luôn được quan tâm, chăm sóc chu đáo để sống vui, sống khỏe, đóng góp công sức vào mọi mặt của đời sống xã hội, làm gương động viên con cháu xây dựng cuộc sống gia đình văn hóa ấm no, hạnh phúc. Bằng tình thương và trách nhiệm của mình, các bà, các chị đang trao truyền lại cho con cháu những giá trị văn hóa đặc sắc, tập quán tốt đẹp của dân tộc, giữ gìn nề nếp, gia phong.

Hiện nay các cấp ủy, tổ chức Đảng đang tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm đang chỉ đạo quyết liệt thực hiện cuộc cách mạng tinh giản đầu mối trung gian, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Các đồng chí lãnh đạo trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu. Ảnh: Hiền Phương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng đề nghị phụ nữ cao tuổi với khả năng của mình, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa thiên chức của người phụ nữ, lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cho tổ tông, dòng họ, xã hội và gia đình. Bằng tình thương và trách nhiệm, đạo lý và lẽ phải tiếp tục khuyên bảo con cháu, người thân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phát huy tinh thần tự chủ, tự hào, tự tin, tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, sức đến đâu đóng góp đến đó, xây dựng quê hương đất nước phồn vinh, giàu mạnh, gia đình ấm no, hạnh phúc. Dựa vào khả năng và sức khỏe của mỗi người, tiếp tục đóng góp công sức vào các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là phong trào phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.