Hội Người cao tuổi Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 63 điểm cầu trên cả nước. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các tổ chức quốc tế và gần 300 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu đại diện cho 17 triệu Người cao tuổi trên cả nước.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất tới Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ảnh Minh Nhật

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương đóng góp của các cấp Hội Người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông khẳng định Người cao tuổi là lực lượng chính trị – xã hội quan trọng, giữ vai trò nòng cốt trong phát huy truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ và góp phần phát triển bền vững đất nước.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp Hội Người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, chủ động xây dựng các giải pháp phù hợp thực tiễn; nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương sáng người cao tuổi trong mọi lĩnh vực; đồng thời quan tâm hỗ trợ nguồn lực để Người cao tuổi hoạt động hiệu quả, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và cống hiến cho cộng đồng.

Hội Người cao tuổi Việt Nam tiền thân là Hội Phụ lão cứu quốc, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Sau 30 năm phát triển với 6 kỳ đại hội, Hội đã khẳng định vai trò nòng cốt trong chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Hiện nay, cả nước có hơn 9,7 triệu hội viên Người cao tuổi, trong đó hơn 7 triệu người tiếp tục tham gia lao động sản xuất, gần 1,3 triệu người tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở.

Nhiều Người cao tuổi là trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, nghệ nhân, giữ vai trò chủ chốt trong các cơ quan, tổ chức và được tôn vinh là Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Hàng triệu Người cao tuổi đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cầu nối hòa bình và hữu nghị với bạn bè quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam anh hùng, giàu khát vọng vươn lên…

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là phần thưởng cao quý, động viên tinh thần để các thế hệ người cao tuổi tiếp tục phát huy tinh thần “Tuổi cao chí càng cao”, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Dịp này, Hội cũng phát động chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi”, nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Người cao tuổi trên cả nước.