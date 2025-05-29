Lễ kỷ niệm 30 năm Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ diễn ra ngày 6/6 tại Hà Nội

Sự kiện trọng đại này sẽ diễn ra vào ngày 6/6/2025 tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, Hà Nội, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đại diện Trung ương và 63 điểm cầu trên cả nước.

Lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV2) và các nền tảng số, nhằm tạo sức lan tỏa tinh thần tri ân, phát huy vai trò, đóng góp to lớn của người cao tuổi trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Phan Văn Hùng phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu tại họp báo, ông Phan Văn Hùng – Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh, lễ kỷ niệm là dịp tôn vinh chặng đường 30 năm phát triển Hội và ghi nhận những đóng góp bền bỉ, to lớn của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai chương trình nhân đạo sẽ chính thức được khởi động tại lễ kỷ niệm gồm: “Mắt sáng cho người cao tuổi” và Mô hình “Làng Hạnh phúc”. Đây không chỉ là sự kiện biểu tượng mà còn thể hiện cam kết của Hội Người cao tuổi trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi trong giai đoạn mới…

Ngoài ra, phóng sự “84 năm truyền thống Người cao tuổi Việt Nam – 30 năm xây dựng và phát triển Hội” sẽ được trình chiếu, tái hiện hành trình vẻ vang và đóng góp to lớn của người cao tuổi trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Theo ông Hùng, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm đã cơ bản hoàn tất và đúng tiến độ.

Theo thống kê, hiện nay cả nước có hơn 17 triệu người cao tuổi, trong đó trên 7 triệu người vẫn đang tích cực tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Khoảng 1 triệu người cao tuổi trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, hàng nghìn người giữ trọng trách trong Đảng, chính quyền, nghiên cứu, giáo dục…

Nhiều người cao tuổi được tôn vinh là Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, hàng triệu người tham gia gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đóng vai trò cầu nối hữu nghị với bạn bè quốc tế.

Với tinh thần “còn sức còn cống hiến”, Hội Người cao tuổi Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức vững mạnh, là mái nhà chung của người cao tuổi cả nước. Hội sẽ phát huy hào khí Diên Hồng, động viên thế hệ đi trước tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong hành trình phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.