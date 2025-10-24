Tiền Phong Golf Championship: Hành trình 9 năm đồng hành cùng tài năng trẻ Việt Nam

Ngày 22/10, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu Giải Golf Championship 2025 - Vì tài năng trẻ Việt Nam (Swing for young talents Vietnam 2025).

Đây là sự kiện thể thao do Báo Tiền Phong tổ chức nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Báo Tiền Phong (16/11/1953 - 16/11/2025) và hướng tới mục tiêu quảng bá, gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Giải Golf Championship - Swing for young talents lần thứ 9 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 15/11 tại sân golf Legend Valley Country Club (Ninh Bình), quy tụ 144 golfer trong nước và quốc tế tranh tài.

Ban tổ chức chia sẻ thông tin tới báo chí. Ảnh: Phạm Hoàng

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Báo Tiền Phong phối hợp cùng BRG Group đưa giải đấu “Vì tài năng trẻ Việt Nam” đến với vùng đất Cố đô sau 8 mùa giải liên tiếp tổ chức tại Kings’ Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Các golfer sẽ được chia thành 5 bảng đấu, gồm: A, B, C, D (nữ) và bảng Tài năng trẻ, thi đấu theo thể thức đấu gậy tính điểm NET theo Handicap ngày System 36. Danh hiệu vô địch (Best Gross) sẽ được trao cho golfer có điểm tổng (Gross) tốt nhất trong ngày thi đấu.

Đặc biệt, các golfer trẻ từng vô địch Tiền Phong Golf Championship, vô địch giải Golf Quốc gia hoặc đứng đầu các nhóm tuổi tại VGA Junior Tour sẽ được miễn phí tham dự. Ngoài ra, các golfer dưới 18 tuổi không thuộc nhóm trên cũng được hỗ trợ 60% lệ phí thi đấu.

Ở mùa giải năm nay, Ban tổ chức đã công bố cơ cấu giải thưởng Hole in One (HIO) vô cùng hấp dẫn, với phần thưởng là những mẫu xe sang gồm Volvo XC60 Ultra, Geely Monjaro và Lynk & Co 09 được đặt tại hố số 4, 6, 11 của sân Legend Valley Country Club, Ninh Bình.

Ban Tổ chức tri ân các Nhà tài trợ. Như Ý

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - cho biết: “Giải Golf vì tài năng trẻ do Báo Tiền Phong khởi xướng, là sân chơi thể thao uy tín cũng như hoạt động thiện nguyện giàu ý nghĩa khi thể thao gắn liền với trách nhiệm xã hội, tiếp thêm nguồn lực cho Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Giải Golf Championship vì tài năng trẻ đã hòa vào dòng chảy golf chuyên nghiệp Việt Nam, qua đó cho thấy sự uy tín của giải đấu, đồng thời khẳng định vai trò phát hiện, bồi dưỡng và truyền cảm hứng cho các golfer trẻ Việt Nam”.

Từ khi ra đời năm 1997, Tiền Phong Golf Championship đã trở thành giải đấu uy tín, quy tụ đông đảo golfer ở nhiều lứa tuổi, góp phần thúc đẩy phong trào golf trẻ Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Nếu như mùa đầu tiên, ngôi vô địch thuộc về một golfer trưởng thành, thì từ mùa thứ hai trở đi, Cúp vàng liên tiếp được trao cho các golfer trẻ xuất sắc - minh chứng cho sức lan tỏa của giải đấu và hiệu quả của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trong việc nuôi dưỡng, phát hiện nhân tài.