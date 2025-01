Giải golf The Open Championship 2024 sẽ được phát sóng độc quyền trên MYTV

Được biết, mùa giải 2024 của The Open Championship - giải golf uy tín và lâu đời nhất thế giới - sẽ khởi tranh từ ngày 18 đến ngày 21/7/2024 và được phát trực tiếp tại Việt Nam trên truyền hình MyTV của Tập đoàn VNPT. Ngoài ra, khán giả cũng có thể xem lại trận đấu nếu bỏ lỡ sự kiện trực tiếp.

The Open Championship còn được biết đến với tên gọi "The Open" hoặc "British Open" là giải golf chuyên nghiệp lâu đời nhất trên thế giới. Giải đấu thu hút sự tham gia của các tay golf hàng đầu thế giới, cạnh tranh để giành chiếc cúp Claret Jug danh giá. The Open năm nay sẽ diễn ra tại sân Royal Troon Golf Club, một trong những sân golf cổ điển và thử thách nhất tại Scotland. Đây đã từng là nơi diễn ra nhiều trận đấu lịch sử với những khoảnh khắc đáng nhớ.

Lịch thi đấu giải golf The Open 2024

Ngày đấu Vòng đấu Giờ bắt đầu (giờ Việt Nam) Thời lượng dự kiến 18/7/2024 Vòng 1 12:30 14 tiếng 19/7/2024 Vòng 2 12:30 14 tiếng 20/7/2024 Vòng 3 16:00 10 tiếng 21/7/2024 Chung kết 15:00 10 tiếng

Để phục vụ khán giả xem Golf The Open 2024, MyTV cung cấp các gói dịch vụ hấp dẫn

Gói SPOTV10 dành riêng cho thuê bao VinaPhone giá 10.000 đồng cho trải nghiệm 24h, với đặc quyền xem các giải thể thao đỉnh cao như quần vợt Wimbledon, golf AIG Women’s Open (1 trong 5 giải Major của làng golf nữ), đua xe MotoGP, cầu lông thế giới BWF, bóng bàn thế giới WTT; các giải bóng đá lớn như Premier League, Serie A, Bundesliga,... cùng các sự kiện thể thao hấp dẫn khác chỉ có trên các chùm kênh SPOTV và VTVcab của MyTV. Bên cạnh đó, gói cưới này còn bao gồm ưu đãi 5GB data truy cập mạng và miễn phí nhiều phút gọi nội mạng, ngoại mạng. Để đăng ký gói cước, thuê bao VinaPhone soạn tin nhắn SPOTV10 gửi 900.

Gói Nâng cao Plus dành cho thuê bao di động, viễn thông của mọi nhà mạng tại Việt Nam, cung cấp trọn vẹn giải golf The Open 2024, các giải đấu thể thao đẳng cấp trên chùm kênh SPOTV và VTVcab, cùng với kho giải trí đa dạng và gói phim Galaxy Play cao cấp. Người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn

gói cước này theo ngày, tuần hoặc tháng. Đặc biệt, hiện tại MyTV đang có ưu đãi giảm 50% gói cước tháng, giá chỉ còn 32.500đ/tháng (Giá gốc 65.000đ/tháng) hoặc mua gói trực tiếp trên ứng dụng MyTV cho Smart TV, ứng dụng cho smartphone, và trên website MyTV.

Bên cạnh đó, MyTV còn mang đến cho người hâm mộ talkshow bình luận trước và sau các ngày đấu với dự tham dự của cựu golfer chuyên nghiệp Vũ Nguyên - tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam cùng MC Nam Giang - bình luận viên chuyên nghiệp của làng golf Việt Nam.

Ngoài 4 ngày tường thuật trực tiếp giải đấu, MyTV còn mang đến cho người hâm mộ Golf các tin tức, highlights đặc sắc nhất của giải đấu được cập nhật hàng ngày.

Lựa chọn đăng ký ngay gói cước phù hợp với nhu cầu để không bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào của giải golf The Open Championship 2024, cũng như trải nghiệm hàng loạt nội dung thể thao và giải trí hấp dẫn khác. Với các gói dịch vụ đa dạng và ưu đãi hấp dẫn, MyTV đảm bảo mang đến cho bạn những khoảnh khắc thể thao tuyệt vời và trải nghiệm xem phong phú. Liên hệ tổng đài miễn phí 18001166 để được tư vấn và hỗ trợ.