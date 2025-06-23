Audi thay đổi chiến lược xe điện, gia hạn sản xuất động cơ xăng sau năm 2033

Audi RS Q8 Performance 2025. Ảnh: caranddriver

Hãng xe sang Đức Audi vừa có quyết định gây chấn động khi chính thức hủy bỏ kế hoạch chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện vào năm 2033. CEO Gernot Döllner trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Autocar khẳng định, thương hiệu sẽ tiếp tục sản xuất xe chạy động cơ xăng và phát triển công nghệ đốt trong để duy trì "tính linh hoạt" trong chiến lược sản phẩm.

Quyết định này đưa Audi ra khỏi cuộc đua chuyển đổi nhanh sang xe điện như nhiều hãng xe châu Âu khác. Thay vào đó, hãng xe Ingolstadt sẽ tập trung xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm cả xe xăng thuần túy và xe hybrid cắm điện.

Döllner cho biết Audi dự kiến ra mắt dòng xe chạy xăng mới vào năm 2026, song không đưa ra thời hạn cụ thể cho việc điện hóa hoàn toàn. Ông dự báo hãng vẫn sản xuất xe động cơ đốt trong sau năm 2033, trái ngược hoàn toàn với cam kết trước đây.

Thị trường yếu ảnh hưởng quyết định

Phân tích từ dữ liệu bán hàng cho thấy động lực thúc đẩy quyết định này. Tại Mỹ, chỉ 12% doanh số Audi đến từ xe điện, trong khi con số toàn cầu đạt 30%. Mức độ chấp nhận xe điện còn thấp khiến Audi phải cân nhắc lại chiến lược.

Áp lực từ quy định châu Âu yêu cầu điện hóa hoàn toàn vào 2035 vẫn tồn tại, nhưng Audi có vẻ tin rằng thị trường cần thời gian thích ứng lâu hơn dự kiến. So với đối thủ, doanh số xe điện của Audi vượt Mercedes nhưng vẫn thua BMW, cho thấy vị thế cạnh tranh chưa vững chắc.

Việc duy trì song song cả hai công nghệ giúp Audi phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng. Những người ưa thích xe hiệu suất cao vẫn có thể chọn động cơ xăng, trong khi nhóm quan tâm môi trường có xe điện.

Audi RS6 Avant Performance 2024. Ảnh: caranddriver

Dòng RS hiệu suất cao tiếp tục phát triển

Tin vui lớn nhất từ quyết định này là việc duy trì phát triển dòng RS hiệu suất cao. Audi RS6 với động cơ V10 twin-turbo và TT RS với máy 5 xi-lanh thẳng hàng tăng áp đã tạo dấu ấn mạnh trong cộng đồng người yêu xe.

Döllner cũng để ngỏ khả năng hồi sinh những mẫu xe biểu tượng như TT và R8. Dù chưa có cam kết cụ thể, ông cho biết còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng nhưng "có thể có những bất ngờ trong tương lai".

Quyết định của Audi phản ánh xu hướng chung trong ngành ô tô toàn cầu. Nhiều hãng xe đang điều chỉnh kế hoạch điện hóa sau khi nhận ra thách thức từ hạ tầng sạc, chi phí pin và thói quen sử dụng của người tiêu dùng.

Với nguồn lực nghiên cứu phát triển vẫn được đầu tư mạnh cho cả xe điện và động cơ đốt trong, Audi hy vọng tìm được công thức cân bằng giữa đổi mới công nghệ và đáp ứng nhu cầu thực tế. Tập đoàn mẹ Volkswagen cũng hỗ trợ chiến lược này thông qua việc chia sẻ nền tảng và công nghệ.

Quyết định hủy thời hạn 2033 của Audi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ngành ô tô cao cấp. Liệu đây có phải tín hiệu cho thấy chuyển đổi xe điện cần nhiều thời gian hơn dự kiến, hay chỉ là chiến lược riêng của một thương hiệu? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong những năm tới.