4 mẫu xe điện Mỹ thống trị thị trường hạng sang với giá từ 3 tỷ đồng

Thị trường xe điện cao cấp Mỹ đang chứng kiến cuộc cách mạng về mặt giá trị, khi 4 trong số 5 mẫu xe đắt nhất sản xuất tại Mỹ hiện tại đều chạy bằng điện. Điều này đánh dấu sự thay đổi căn bản so với chỉ vài năm trước, khi Tesla là thương hiệu duy nhất đại diện cho xe điện trong phân khúc cao cấp.

Rivian R1S Tri với giá 107.700 USD (2,6 tỷ đồng)

Rivian R1S Tri - SUV điện adventure đa năng

Rivian R1S Tri với giá 107.700 USD (2,6 tỷ đồng) là mẫu xe điện rẻ nhất trong danh sách 4 mẫu xe nhưng mang lại giá trị sử dụng vượt trội cho gia đình năng động. Được sản xuất tại Normal, Illinois tại cơ sở sản xuất được nâng cấp từ nhà máy cũ của Mitsubishi, R1S thể hiện tham vọng của startup xe điện Mỹ.

Cấu hình Tri ba động cơ nằm giữa bản Dual-Motor cơ sở và Quad-Motor cao cấp, mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất và giá thành. R1S có khả năng kéo theo 3,5 tấn và tải trọng gần 1 tấn, đáp ứng nhu cầu outdoor và công việc thực tế.

Điểm khác biệt của R1S nằm ở khả năng off-road vượt trội so với mọi SUV điện khác. Hệ thống treo khí nén độc lập cho phép xe vượt qua địa hình gồ ghề mà các đối thủ như Tesla Model X hay Mercedes EQS SUV không thể làm được. Với gói pin Max, R1S có thể di chuyển hơn 640 km mỗi lần sạc, đủ cho những chuyến phiêu lưu dài ngày.

Phiên bản California Dune mới với màu sơn và nội thất đặc biệt thể hiện tinh thần adventure của thương hiệu. Nhược điểm duy nhất là việc không hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, tương tự như các mẫu xe GM.

Cadillac Escalade IQ có giá 132.695 USD (3,2 tỷ đồng)

Cadillac Escalade IQ - SUV điện hạng sang từ Detroit

Cadillac Escalade IQ có giá 132.695 USD (3,2 tỷ đồng) đánh dấu bước chuyển mình của thương hiệu luxury Mỹ sang kỷ nguyên điện. Được sản xuất tại Detroit, Michigan, mẫu xe này sử dụng cùng nền tảng Ultium với GMC Hummer EV và Chevrolet Silverado EV, cho thấy GM đang tận dụng tối đa khoản đầu tư hàng tỷ USD vào công nghệ điện.

Escalade IQ sở hữu khối pin khổng lồ dưới sàn xe cung cấp tầm hoạt động ước tính 740 km, vượt xa nhiều đối thủ cùng phân khúc. Hệ thống động cơ kép tổng công suất 750 mã lực cho phép chiếc SUV nặng hơn 4 tấn này tăng tốc từ 0-96 km/h trong dưới 5 giây.

Điểm nhấn công nghệ của Escalade IQ là màn hình cong 55 inch trải dài toàn bộ chiều rộng taplo, lớn nhất từng xuất hiện trên xe sản xuất. Cốp trước 340 lít ở vị trí động cơ truyền thống mang lại tiện ích bổ sung so với bản chạy xăng. Tuy nhiên, giống như các mẫu EV khác của GM, Escalade IQ không hỗ trợ Apple CarPlay, buộc người dùng phải sử dụng hệ thống giải trí nội bộ.

Lucid Air Sapphire với giá 250.500 USD (6 tỷ đồng)

Lucid Air Sapphire - siêu sedan điện hiệu suất

Vị trí thứ 2 thuộc về Lucid Air Sapphire với giá 250.500 USD (6 tỷ đồng), được sản xuất tại Casa Grande, Arizona. Đây có thể là mẫu xe điện hiệu suất tối ưu hiện tại với công suất hơn 1.200 mã lực.

Sapphire có thể hoàn thành quãng đường 400m trong 9,3 giây với tốc độ cuối 246 km/h. Con số này vượt trội hầu hết siêu xe đốt trong truyền thống. Tầm hoạt động hơn 640 km mỗi lần sạc khiến Sapphire trở thành lựa chọn thực tế cho việc di chuyển hàng ngày.

Nội thất được bọc Alcantara cao cấp cùng ghế massage, thể hiện Lucid không chỉ tập trung vào hiệu suất mà còn coi trọng trải nghiệm người dùng.

Cadillac Celestiq có giá khởi điểm 340.000 USD (khoảng 8,2 tỷ đồng)

Cadillac Celestiq dẫn đầu với mức giá kỷ lục

Tại vị trí số 1 trong danh sách xe đắt nhất sản xuất tại Mỹ, Cadillac Celestiq có giá khởi điểm 340.000 USD (khoảng 8,2 tỷ đồng). Mẫu xe điện này được sản xuất thủ công tại Warren, Michigan với mức độ tùy chỉnh hoàn toàn theo yêu cầu khách hàng.

Celestiq sở hữu hệ thống truyền động kép với tổng công suất 655 mã lực, cho phép tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 3,7 giây. Tầm hoạt động ước tính hơn 480 km mỗi lần sạc đầy, đủ để di chuyển từ Hà Nội đến Vinh mà không cần sạc lại.

Điểm đặc biệt của Celestiq nằm ở hệ thống treo thích ứng có khả năng chuyển đổi từ chế độ êm ái sang thể thao trong tích tắc. Cadillac định vị mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với Rolls-Royce về mặt sang trọng và tính độc quyền.

Tương lai thị trường xe điện cao cấp Mỹ

Sự thống trị của xe điện trong phân khúc cao cấp phản ánh chiến lược định vị của các hãng xe Mỹ. Thay vì cạnh tranh về giá với xe điện Trung Quốc, họ tập trung vào phân khúc cao cấp với lợi nhuận lớn hơn.

Việc Tesla không còn xuất hiện trong top 5 cho thấy thị trường xe điện cao cấp đã trưởng thành với nhiều lựa chọn đa dạng. Người tiêu dùng giờ đây có thể chọn từ sedan hiệu suất cao, SUV gia đình đến xe địa hình chuyên dụng, tất cả đều chạy bằng điện.

Xu hướng này dự kiến tiếp tục mở rộng khi các hãng xe truyền thống như Ford, GM đầu tư mạnh vào công nghệ pin và hạ tầng sạc. Thị trường xe điện cao cấp Mỹ đang định hình lại chuẩn mực cho ngành ô tô toàn cầu.