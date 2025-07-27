SamCenter trả hơn 500 máy cho khách đặt mua sớm Galaxy Z Fold7, Z Flip7 và Galaxy Watch8 Series

Theo thống kê sơ bộ, đến hết ngày 26/07/2025, hệ thống SamCenter đã trả máy sớm cho hơn 500 khách hàng đặt trước siêu phẩm Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 & Galaxy Watch8 Series chính hãng.

SamCenter trả hơn 500 máy cho khách đặt mua sớm

“Sức hút của dòng Galaxy Z mới tại thị trường Việt Nam là điều đã được dự đoán trước đó, nhưng con số đăng ký Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 & Galaxy Watch8 tại hệ thống SamCenter vẫn khiến chúng tôi thật sự bất ngờ. Hàng chục nghìn lượt quan tâm và đặt cọc chỉ trong thời gian ngắn là minh chứng rõ ràng cho niềm tin mà khách hàng đã dành cho SamCenter trong suốt thời gian qua. Với vị thế là đối tác ủy quyền cao cấp của Samsung tại Việt Nam, chúng tôi luôn được ưu tiên nguồn hàng sớm và liên tục, sẵn sàng mang đến trải nghiệm cao cấp nhất cho những khách hàng dẫn đầu xu hướng.” Đại diện SamCenter chia sẻ.

Đặc biệt ưu đãi hấp dẫn khi nhận Galaxy Z Fold7 & Galaxy Z Flip7 là túi Ultra gập mở cao cấp bên trong bao gồm Adapter 25W và Smart Tag 2.

Bộ 3 siêu phẩm Samsung Galaxy Z Fold7 | Galaxy Z Flip7 | Galaxy Watch8 Series sẽ chính thức lên kệ tại hệ thống SamCenter trên toàn quốc từ ngày 04/08/2025 với các phiên bản dung lượng và màu sắc đa dạng.

Galaxy Z Fold7 được trang bị màn hình chính lớn đến 8.0 inch Dynamic AMOLED 2X

Trong đó, Galaxy Z Fold7 được trang bị màn hình chính lớn đến 8.0 inch Dynamic AMOLED 2X, tần số quét 1–120Hz, kết hợp cùng màn hình phụ 6.5 inch linh hoạt và sắc nét. Thiết bị có ba lựa chọn dung lượng: 256GB, 512GB và 1TB, cùng các tông màu sang trọng như Xanh Navy, Đen Jet, Xám Metal.

Galaxy Z Flip7 sở hữu thiết kế gập dọc được nâng cấp mạnh mẽ với màn hình phụ 4.1 inch FlexWindow hỗ trợ thao tác nhanh và cá nhân hóa cao

Galaxy Z Flip7 sở hữu thiết kế gập dọc được nâng cấp mạnh mẽ với màn hình phụ 4.1 inch FlexWindow hỗ trợ thao tác nhanh và cá nhân hóa cao. Khi mở ra, máy có màn hình chính 6.9 inch Dynamic AMOLED 2X tần số 120Hz, đem lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà. Sản phẩm có các mức dung lượng 256GB và 512GB, cùng các sắc màu trẻ trung như Xanh Navy, Đen Jet, Đỏ Coral.

Galaxy Watch8 Series cũng chính thức lên kệ với nhiều phiên bản màu sắc và kích thước

Cùng với đó là đồng hồ thông minh Galaxy Watch8 Series cũng chính thức lên kệ với rất nhiều phiên bản màu sắc và kích thước mặt đồng hồ từ 40, 44, 46 và 47mm, với hai lựa chọn kết nối là Wifi và LTE.

