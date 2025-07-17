Chuyển đổi số
Diễn đàn Sản xuất thông minh Việt Nam 2025: Thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái bán dẫn

La Giang

La Giang

09:20 | 17/07/2025
Với sự tham gia của nhiều chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, Diễn đàn Sản xuất thông minh Việt Nam 2025 nhấn mạnh vai trò tiên phong của ngành điện tử, bán dẫn trong ứng dụng công nghệ 4.0, từ đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững theo định hướng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Chiều 16/7, tại Hà Nội, ACT International phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) tổ chức khai mạc Diễn đàn Sản xuất thông minh Việt Nam 2025, với chủ đề chuyên sâu về nâng cấp sản xuất thông minh, phát triển hệ sinh thái bán dẫn và tăng trưởng bền vững.

Sự kiện nhằm cụ thể hóa các định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW, tạo cầu nối giữa chính sách của Chính phủ và thực tiễn triển khai tại doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong ngành công nghiệp.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tận dụng lợi thế về địa lý và nguồn nhân lực vốn có của mình để thu hút đầu tư nước ngoài, hình thành hai cụm công nghiệp điện tử lớn ở miền bắc và miền nam.

dien-dan
Các đại biểu tham dự Diễn đàn sản xuất thông minh Việt Nam 2025.

Việt Nam đã duy trì thặng dư thương mại trong lĩnh vực điện tử trong năm năm qua, chủ yếu là trong các mặt hàng điện tử tiêu dùng như điện thoại di động và chất bán dẫn, đồng thời cũng thu hút được lượng đầu tư nước ngoài đáng kể từ các các ông lớn công nghệ như Samsung và Foxconn. Điều này đã dần đưa miền bắc và miền nam Việt Nam trở thành các trung tâm sản xuất điện tử quan trọng.

Theo các chuyên gia, Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện trong các lĩnh vực như tích lũy công nghệ, phát triển nhân tài cao cấp và một số cơ sở hạ tầng nhất định - báo hiệu chính xác tiềm năng tăng trưởng to lớn và cơ hội hợp tác rộng rãi. Điều này tạo ra triển vọng chưa từng có để giới thiệu các công nghệ sản xuất thông minh tiên tiến.

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và số hóa toàn cầu, Diễn đàn Sản xuất thông minh Việt Nam 2025 là dịp để các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), blockchain và tự động hóa trong các ngành công nghiệp trọng điểm, đặc biệt là sản xuất thông minh.

Nghị quyết 57-NQ/TW đã xác định rõ mục tiêu tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xem đây là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng với đó, Quyết định 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đặt mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 20% GDP vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.

Ngành công nghiệp sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và bán dẫn được xác định là lĩnh vực tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí.

dien-dan
Diễn đàn sản xuất thông minh Việt Nam 2025.

Ngoài ra, Quyết định 645/QĐ-TTg về Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 cũng nhấn mạnh vai trò của công nghệ số trong việc kết nối chuỗi cung ứng và thúc đẩy sản xuất thông minh.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Mak Adonis, Tổng Giám đốc ACT International chia sẻ: “Diễn đàn Sản xuất Thông minh Việt Nam 2025 là bước đi cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong ngành công nghiệp sản xuất điện tử và bán dẫn.

Sự kiện sẽ là cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu”.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, nhiều hoạt động nổi bật đã diễn ra, bao gồm phiên thảo luận cấp cao với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước, tập trung vào các chủ đề then chốt: ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất thông minh và chuyển đổi số; vai trò của đổi mới sáng tạo trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam; các mô hình sản xuất thông minh thành công và bài học kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển; giải pháp vượt qua thách thức trong chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bên cạnh diễn đàn, Triển lãm công nghệ Confex với hơn 20 gian hàng từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu, doanh nghiệp khởi nghiệp và các tổ chức nghiên cứu, triển lãm giới thiệu các giải pháp tự động hóa và robot công nghiệp; nền tảng IoT và phân tích dữ liệu lớn cho sản xuất; công nghệ in 3D và các giải pháp sản xuất linh hoạt và ứng dụng AI trong quản lý chuỗi cung ứng và tối ưu hóa sản xuất.

Tại diễn đàn, các hoạt động kết nối giao thương, kết nối doanh nghiệp (B2B) cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp sản xuất, nhà cung cấp công nghệ và các tổ chức nghiên cứu thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược, thúc đẩy các dự án đổi mới sáng tạo.

