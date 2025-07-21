Nguyên tắc lái xe qua vùng nước ngập không lo chết máy

Ảnh minh họa

Vào mùa mưa bão, tình trạng mưa kéo dài khiến nhiều tỉnh thành phố xảy ra tình trạng ngập úng nhiều tuyến phố. Không ít tài xế “khóc dở mếu dở” điều khiển ôtô đi qua vùng ngập nước. Để hạn chế rủi ro, dưới đây là hướng dẫn lái xe an toàn đi qua vùng ngập nước trong mùa mưa lũ.

Những điều cần tránh:

Tránh lái xe vào vùng nước ngập quá nửa bánh xe hoặc ngập cao hơn lề đường.

Chú ý di chuyển trong dòng nước chảy siết như qua vùng nước lũ, qua suối. Ở đó luôn tiềm ẩn những rủi ro khó lường.

Dừng lại quan sát các phương tiện khác đang di chuyển qua vùng ngập có an toàn hay không.

Nguyên tắc khi bắt buộc đi vào vùng nước ngập

Khi đi vào đoạn đường ngập, hãy tắt điều hòa và hạ kính xuống. Nếu bật điều hòa có thể làm chết máy bởi khi quạt quay sẽ hút nước vào trong động cơ. Trường hợp động cơ vẫn hoạt động, cánh quạt có thể quấn rác dẫn đến gãy cánh khiến động cơ tăng nhiệt.

Cảnh giác với những đoạn đường không quen thuộc vì có thể có những chỗ nước ngập sâu không thể lội qua. Nên hướng xe đi vào giữa đường hoặc gần đó bởi vì nước sẽ nông nhất ở vị trí này.

Nên đi với tốc độ chậm, đều để sao cho xe tạo sóng vòng cung phía trước và mực nước xung quanh khoang động cơ đủ thấp, giảm nguy cơ nước xâm nhập động cơ qua bộ lọc gió hoặc làm hư hại các linh kiện điện tử.

Khi đi qua chỗ ngập, giữ tốc độ ổn định, chân không rời chân ga. Nếu giảm tốc có thể hút nước vào động cơ qua đường ống xả, làm hư hại bộ chuyển đổi xúc tác khí thải. Nếu để nước lọt vào động cơ, xe chết máy thì tuyệt đối không nên khởi động lại vì có thể gây hiện tượng thủy kích, khi đó chi phí sửa chữa sẽ rất tốn kém.

Tuyệt đối không nối đuôi nhau đi qua vùng ngập nước mà hãy di chuyển từng xe một để tránh không phải dừng xe lại giữa chừng nếu xe phía trước dừng. Hoặc đảm bảo rằng không có xe nào đang tiến đến ở chiều ngược lại, nếu không sóng nước mà xe đó tạo ra có thể làm ngập xe mình, đặc biệt nếu đi với tốc độ cao.

Khi ra khỏi dòng nước, vừa đi vừa nhấn nhẹ chân phanh để làm khô má phanh cho đến khi cảm thấy phanh bắt đầu ăn. Hãy dừng xe lại kiểm tra để đảm bảo không có túi nilon hay rác mắc vào lưới tản nhiệt hoặc các lá tản nhiệt bên trong để đảm bảo lái xe an toàn cho hành trình tiếp theo.

Sau khi vượt qua đoạn đường ngập, nếu cẩn thận nên rửa xe đặc biệt ở gầm và bánh xe. Rửa để loại bỏ rác, lá cây, vết bẩn. Cần nhớ thay dầu động cơ bởi nước có thể đã xâm nhập động cơ. Vệ sinh thảm sàn để ngăn nấm mốc. Nếu không rành về ôtô, nên đưa xe đến trung tâm bảo dưỡng để kiểm tra, vệ sinh bởi các kỹ thuật viên có chuyên môn.

Trong tất cả các tình huống đường phố bị ngập nước, biện pháp tốt nhất là tránh, không hoặc hạn chế đi qua. Trường hợp không có sự lựa chọn thì thực hiện như các bước như trên để lái xe an toàn.