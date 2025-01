Ứng dụng công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn

Vì vậy, trong bối cảnh số lượng phương tiện có xu hướng gia tăng nhanh chóng, việc ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa điều hành vận tải nhằm giám sát hiệu quả, bảo đảm an toàn giao thông đang là một trong những giải pháp quan trọng được cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt quan tâm.

Bước tiến lớn trong hỗ trợ người lái

Từ lâu, tai nạn giao thông đã trở thành vấn đề xã hội nhức nhối mang tính toàn cầu khi theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, hằng năm thế giới có hơn 1,2 triệu người chết và hơn 50 triệu người bị thương vì tai nạn giao thông, đồng thời gây thiệt hại tổng thể về kinh tế-xã hội tới 3% GDP toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, năm 2023, tai nạn giao thông đã làm chết 11.628 người, bị thương 15.292 người, gây thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng lâu dài cuộc sống nhiều gia đình.

Trong bối cảnh số lượng phương tiện có xu hướng gia tăng nhanh chóng, việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ lái xe, phòng tránh va chạm, tai nạn bằng trí tuệ nhân tạo AI đang là một trong những giải pháp quan trọng được cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt quan tâm.

Theo một báo cáo của Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc (Hoa Kỳ), các hệ thống hỗ trợ lái xe có thể giảm tới 50% nguy cơ va chạm phía sau. Hệ thống phanh tự động được cho là đã giảm 40% số vụ va chạm từ phía sau với những xe được trang bị công nghệ này, so với các xe không có.

Tại Việt Nam, công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) được đánh giá vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Bởi không tính đến những dòng xe ô-tô cao cấp như Volvo, Mercedes-Benz hay BMW đang có trên thị trường đã được tích hợp sẵn hệ thống cảnh báo va chạm của hãng thì phần lớn các xe phổ thông hiện nay đều chưa được tích hợp công nghệ này do chi phí còn cao.

Do đó, để giải quyết vấn đề trên, các sản phẩm tích hợp, lắp thêm của bên thứ 2 nhằm cảnh báo va chạm, tai nạn giao thông, giám sát hành trình, hỗ trợ lái xe hiện đang rất được chào đón và nhận sự quan tâm của nhiều người.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sản phẩm Camera AI ADAS của thương hiệu UTOUR đang được đánh giá là một trong những sản phẩm công nghệ hỗ trợ lái xe, cảnh báo va chạm, tai nạn giao thông có tích hợp trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến nhất dành cho xe hơi hiện nay.

UTOUR có nhiều loại cảnh báo ADAS, bao gồm:ảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo khoảng cách an toàn và cảnh báo va chạm với người đi bộ,...

Theo đó, UTOUR được biết đến là thương hiệu nổi tiếng thuộc tập đoàn Minieye (Trung Quốc), tiên phong sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm cung cấp các giải pháp an toàn cho phương tiện giao thông, đồng thời nâng cao mức độ tự động hóa lái xe.

UTOUR được nghiên cứu và phát triển với hàng loạt công nghệ tân tiến về an toàn lái xe, đáng chú ý nhất là tính năng i-Sensing với 8 loại cảnh báo ADAS, bao gồm cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn đường, và cảnh báo khoảng cách an toàn, cảnh báo va chạm với người đi bộ,... Những tính năng này giúp người lái xe luôn trong tình trạng an toàn khi tham gia giao thông.

Là một người rất am hiểu về xe và công nghệ, anh Tạ Đình Tuấn, một công chức làm việc ở Hà Nội sau thời gian tìm hiểu thông tin đã quyết định chọn mua sản phẩm UTOUR lắp đặt bổ sung cho chiếc xe Mazda cx-5 của mình để bảo đảm an toàn trên những hành trình di chuyển.

Theo lời anh Tuấn, thiết bị giám sát hành trình, cảnh báo chống đâm va của UTOUR được anh ưng ý nhất và “rinh” ngay về và lắp đặt trên xe. Sản phẩm này cũng có mức giá khá dễ tiếp cận, chỉ khoảng 7 triệu đồng cho bộ thiết bị cảnh báo. Còn nếu muốn các cảnh báo hiển thị trên màn hình lớn thì cần thay thế cả bộ màn hình của xe với mức giá hơn chục triệu đồng tùy loại và đời xe. Tuy nhiên, theo anh Tuấn “đắt xắt ra miếng”, bởi chính anh sau khi thoát khỏi một vụ tai nạn trong gang tấc, thì cái giá đó vẫn là quá rẻ.

Anh Tuấn cũng chia sẻ, trong một dịp đi về quê vừa qua, sau bữa ăn cơm trưa chia tay gia đình, anh đã đưa vợ con lên xe từ Nghệ An ra Hà Nội. Đường cao tốc buổi trưa vắng vẻ, xe lướt êm ru đưa anh vào cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại được. Trong vài giây, dường như anh lái xe trong vô thức, không nhìn thấy chiếc xe chạy phía trước phanh gấp tránh chướng ngại vật.

Lập tức, âm thanh “tít tít tít” báo động vang lên dồn dập, vô-lăng xe cũng rung lên khiến anh Tuấn giật mình đạp phanh dính sàn. Khi xuống xe định thần và nhìn lại, anh thấy xe mình chỉ cách xe phía trước chừng 1m. Nếu không được cảnh báo kịp thời từ thiết bị UTOUR, chắc chắn gia đình anh Tuấn đã trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông thảm khốc,…

Giải pháp tối ưu ngăn ngừa tai nạn

Còn theo lời kể vui của anh Bùi Văn Cường (Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều lái xe từ khi sử dụng UTOUR đã giúp giảm thiểu thiệt hại cho các công ty bảo hiểm xe cơ giới từ những vụ bồi thường tổn thất xe tai nạn giao thông.

Theo cảm nhận từ trải nghiệm thực tế của anh Cường, các sản phẩm hỗ trợ lái xe như UTOUR giống như một "con mắt thứ ba" giúp các lái xe có thể phòng tránh được những vụ tai nạn, va chạm không đáng có.

"Một hôm, tôi có việc đi vào buổi chiều, trên đường ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào làm chói mắt, không nhìn thấy tín hiệu đèn phanh của xe phía trước. Tôi vẫn giữ nguyên chân ga, gần như tức thì, màn hình thiết bị hiển thị cảnh báo sớm sắp có nguy cơ xảy ra va chạm. Khi còn cách xe phía trước 5m, thiết bị dồn dập phát ra âm thanh cảnh báo, tôi kịp thời phanh xe và đánh tay lái, tránh được sự cố va chạm, tông vào đuôi xe phía trước", anh Cường kể lại thực tế một chuyến đi của mình.

Cũng theo anh Cường, một số thiết bị khác trên thị trường cũng có cùng tính năng như UTOUR nhưng hoạt động dựa trên tín hiệu GPS nên cảnh báo có độ trễ, dẫn tới nguy cơ cảnh báo không chính xác. Điểm vượt trội của thiết bị UTOUR chính là được ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ người lái, cảnh báo kịp thời trước khi xảy ra đâm va, tai nạn.

UTOUR có thể đưa ra cảnh báo chính xác đạt 99% trở lên, phát hiện những tình huống nguy hiểm và cảnh báo cho người điều khiển phương tiện kịp thời để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Sở dĩ không đạt tới con số tuyệt đối 100% là bởi trong một số trường hợp trời quá tối, tầm quét của camera trên thiết bị có phần hạn chế, nếu người đi bộ đột ngột xuất hiện phía trước, thiết bị có thể sẽ không kịp xử lý để cảnh báo cho lái xe.

Khi đang di chuyển với tốc độ chậm trong các đô thị, nhất là tại Hà Nội, nơi có mật độ giao thông cao và các loại phương tiện tham gia giao thông hỗn hợp, khi còn khoảng cách xa, "bộ óc" thông minh của thiết bị vẫn tính toán, đo đếm được mức độ chưa gây nguy hiểm, chỉ đến khi ở khoảng cách nhất định từ 01 - 1,4m, thiết bị mới phát ra âm thanh cảnh báo “tít tít” liên tục để báo hiệu sắp có va chạm, nên không gây phiền toái cho lái xe.

Đặc biệt, UTOUR cũng có thể phát hiện được các biển báo hạn chế tốc độ trên đường khi xe đang lưu thông và phát ra cảnh báo nếu xe đi quá tốc độ cho phép; nhận diện vạch kẻ phân làn đường, cảnh báo khi phương tiện lệch khỏi làn; quan sát chướng ngại vật phía trước, cảnh báo cho lái xe về nguy cơ va chạm,...

Thời điểm hiện tại, đã có hãng Taxi Group tiên phong sử dụng thiết bị giám sát hành trình, cảnh báo sớm va chạm UTOUR nhằm giúp hành khách ngồi trên xe được bảo đảm an toàn. Đây là một bước quan trọng để nâng cấp dịch vụ cho cả lái xe và hành khách.

Mặc dù các công nghệ hỗ trợ lái xe mang lại nhiều lợi ích, vẫn có một số thách thức cần được giải quyết. Một trong những vấn đề chính là sự phụ thuộc quá mức của người lái vào các hệ thống này, dẫn đến tình trạng mất cảnh giác. Thêm vào đó, các hệ thống này không phải lúc nào cũng hoạt động hoàn hảo trong mọi điều kiện thời tiết hoặc tình huống giao thông phức tạp.

Ngoài ra, chi phí để trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến này cũng là một rào cản đối với nhiều người tiêu dùng. Mặc dù chi phí của các công nghệ này đang giảm dần, nhưng vẫn còn khá cao đối với một số dòng xe phổ thông. Với những quốc gia đánh thuế ô tô cao, khiến chi phí tăng cao, sẽ không có nhiều người đủ tiền để mua những chiếc xe được trang bị công nghệ hiện đại.

Có thể thấy, khi khoa học công nghệ được nâng cao, các thiết bị hỗ trợ lái xe an toàn đã giúp phát huy các tính năng cảnh báo, nâng cao an toàn giao thông. Các giải pháp công nghệ như UTOUR nếu được ứng dụng rộng rãi trên xe ô-tô chắc chắn sẽ giúp thay đổi hành vi lái xe, giúp người lái nhận cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh về khoảng cách an toàn với xe phía trước, từ đó giảm thiểu những vụ tai nạn giao thông không đáng có.

Mặc dù còn nhiều thách thức, nhưng với sự nỗ lực không ngừng của các nhà sản xuất, các công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn này sẽ tiếp tục phát triển và trở nên phổ biến hơn, mang lại lợi ích to lớn cho toàn xã hội.

Tin chắc rằng, những tính năng hỗ trợ người lái xe thông minh, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo sớm va chạm nếu được ứng dụng rộng rãi sẽ hạn chế đến mức tối thiểu nguy cơ xảy ra va chạm, gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo Nhandan