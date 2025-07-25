Ngành vi mạch dẫn đầu điểm sàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM 2025

Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch có điểm sàn cao nhất, với tổ hợp A00 là 21,35; A01 là 20,1 và C01 là 21,85. Đồng thời, thí sinh cần đạt tối thiểu 6,25 điểm thi THPT môn Toán. Đây cũng là ngành có điểm sàn cao nhất khi xét tuyển bằng học bạ THPT, với tổng điểm ba môn đạt từ 23 trở lên, vẫn kèm theo điều kiện điểm thi THPT Toán tối thiểu 6,25.

Các ngành còn lại của trường dao động từ 15 đến 19 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm sàn các ngành của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Đồng thời, trường cũng công bố Bảng phân vị tương quan giữa các hình thức xét tuyển và Bảng quy đổi mức chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển theo điểm thi THPT.

Bảng phân vị tương quan mức điểm thi THPT, kết quả học tập THPT, và điểm thi đánh giá năng lực

Năm 2025, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM triển khai tuyển sinh đại học hệ chính quy theo 4 phương thức: tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM.

Trong năm nay trường đã dành 60 tỷ đồng cấp học bổng tuyển sinh và khuyến khích học tập. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích tốt sẽ được ưu tiên xét cấp học bổng.

Năm 2024, điểm chuẩn vào trường dao động từ 20,5 đến 27,5 điểm. Nhóm ngành STEM vẫn chiếm ưu thế với điểm trúng tuyển cao. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa đạt 26,14 điểm, Công nghệ Thông tin 25,97 điểm. Trong khi đó, ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất có điểm chuẩn thấp nhất với 20,5 điểm.

Hiện nay, thí sinh có thể đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần, đến 17h ngày 28/7. Sau đó, các em nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 29/7 đến 17h ngày 5/8.

Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 22/8.