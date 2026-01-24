Alma Cam Ranh tổ chức Tết truyền thống Bính Ngọ 2026 với ẩm thực và yoga

Không gian Tết đậm bản sắc Việt tại Alma Cam Ranh

Chào đón Tết Bính Ngọ, khu nghỉ dưỡng gia đình Alma khoác lên mình không khí lễ hội rộn ràng với các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú, lấy cảm hứng từ hình tượng Ngựa – biểu trưng cho năng lượng, sự tự do và khởi đầu mới.

Alma Resort Cam Ranh tổ chức chuỗi hoạt động lễ hội đặc sắc, từ chương trình biểu diễn văn hóa truyền thống đến workshop thủ công giàu trải nghiệm, cùng hành trình chăm sóc sức khỏe và tinh hoa ẩm thực ngày Tết.

Chương trình diễn ra tại nhiều khu vực trong khuôn viên rộng 30ha của Alma như Làng Tết, khu vui chơi trẻ em, Food Court, Alma Lounge, Le Spa và các không gian ngoài trời tại Bãi Dài, bán đảo Cam Ranh.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Làng Tết Alma – không gian tái hiện những nét đẹp truyền thống của ngày Xuân Việt Nam. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm mặc áo dài, làm đèn lồng, vẽ nón lá, chạm khắc gỗ, tham gia các trò chơi dân gian và thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm không khí Tết cổ truyền.

Xuyên suốt tuần lễ Tết, các màn múa lân sư rồng được tổ chức thường xuyên, mang theo lời chúc may mắn và thịnh vượng.Du khách, đặc biệt là các gia đình, còn có cơ hội tham gia những hoạt động quen thuộc như gói bánh chưng, làm phong bao lì xì, xin chữ thư pháp, chơi lô tô, nhảy sạp, thả diều hay làm tò he.

Chương trình Tết Bính Ngọ tại Alma hứa hẹn mang đến không khí sum vầy tràn đầy sức sống cùng khoảng thời gian quý giá để kết nối người thân.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, Alma chú trọng xây dựng chuỗi trải nghiệm sáng tạo dành cho trẻ em với các workshop hằng ngày như thiết kế áo dài, vẽ mặt nghệ thuật, xem phim chủ đề Tết.Khi đêm xuống, không khí lễ hội tiếp tục sôi động với chương trình biểu diễn Alma Show tại nhà hát ngoài trời Amphitheater, mang đến những khoảnh khắc giải trí đáng nhớ cho du khách.

Ẩm thực Tết, điểm nhấn trong kỳ nghỉ đầu năm

Ẩm thực ngày Tết là một trong những điểm nhấn nổi bật tại Alma. Du khách có thể thưởng thức buffet sáng Tết truyền thống tại Alma Garden, bữa sáng nổi tại hồ bơi riêng của biệt thự, tiệc trà chiều Tết tại Alma Lounge hay thực đơn truyền thống ngày Xuân tại nhà hàng Atlantis.

Ẩm thực là điểm nhấn nổi bật trong hành trình đón Tết tại Alma, với chuỗi trải nghiệm được thiết kế nhằm tôn vinh tinh hoa ẩm thực truyền thống trong không gian nghỉ dưỡng hiện đại.

Ngoài ra, Làng Tết giới thiệu các loại mứt, bánh trái đặc trưng ngày Tết, trong khi The American Bar mang đến những cocktail lấy cảm hứng từ Tết Việt. Không khí lễ hội càng thêm sôi động với chợ đêm Tết tại Food Court, gợi nhớ hình ảnh chợ Tết truyền thống trong không gian nghỉ dưỡng hiện đại.

Chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng dịp đầu năm

Trong suốt kỳ nghỉ Tết, Alma tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe như yoga, thiền âm thanh và các trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên.

Le Spa giới thiệu các liệu trình đặc biệt dịp Tết, nổi bật là nghi thức “Receive & Relax” kéo dài 110 phút, cùng nhiều ưu đãi dành cho khách sử dụng dịch vụ theo cặp hoặc nhiều liệu trình, giúp du khách thư giãn và tái tạo năng lượng cho năm mới.

Các vị khách nhí sẽ thỏa sức vui đùa với chuỗi hoạt động dành riêng cho trẻ em được tổ chức hằng ngày.

Chia sẻ về chương trình, ông Herbert Laubichler-Pichler, Giám đốc Điều hành Alma cho biết: “Tết là thời gian để gắn kết, nuôi dưỡng niềm tin và tạo đà cho những khởi đầu mới.

Tinh thần tràn đầy năng lượng của năm Ngựa được phản ánh qua chương trình đón Tết hấp dẫn tại Alma hứa hẹn sẽ giúp du khách tận hưởng những khoảnh khắc sum vầy và ý nghĩa bên gia đình và bạn bè. Hy vọng những vị khách của chúng tôi sau khi rời Alma vẫn sẽ mang theo tinh thần đó trong suốt cả năm sắp tới.”