Alma Resort được vinh danh Top 500 khách sạn tốt nhất thế giới

Tạp chí Travel + Leisure công bố danh sách T+L 500 - 500 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2025. Đây là danh sách những khách sạn được tuyển chọn từ kết quả giải thưởng World’s Best Awards 2024, một trong hai giải thưởng quan trọng và được mong chờ nhất trong ngành khách sạn trên toàn thế giới.

Danh sách đầy đủ “500 khách sạn tốt nhất thế giới” sẽ xuất hiện trong ấn bản tháng 5 của Travel + Leisure và trên Apple News+. Trong đó, khu nghỉ dưỡng Alma của Việt Nam vinh dự lọt vào top “500 khách sạn tốt nhất thế giới”.

Alma Resort Cam Ranh có một công viên nước và hệ thống 12 hồ bơi được bố trí từ cao xuống thấp trải dài ra tận bãi biển.

Travel + Leisure cho biết T+L 500 là danh sách khách sạn và khu nghỉ dưỡng mà người đọc thường xuyên tìm đến vì chất lượng, sự sang trọng, dịch vụ xuất sắc và tiện nghi đẳng cấp. Được sắp xếp theo thứ tự alphabet và chia theo khu vực địa lý, T+L 500 là nguồn tham khảo đáng tin cậy cho vô số du khách đang tìm kiếm thông tin hữu ích cho chuyến đi của họ”.

Ông Herbert Laubichler-Pichler, Giám đốc Điều hành Alma cho biết ông và toàn thể Alma rất vui mừng vì một lần nữa được Travel + Leisure vinh danh, đồng thời khen ngợi đội ngũ nhân viên năng động và đầy tài năng cũng như chủ sở hữu đã luôn ủng hộ hết mình.

Ông nói: “Thật vinh dự khi một khu nghỉ dưỡng Việt Nam được sở hữu và vận hành độc lập được Travel + Leisure vinh danh trong danh sách 500 khách sạn tốt nhất thế giới cho năm 2025. Thành tích đáng tự hào này chắc chắn sẽ khích lệ đội ngũ của chúng tôi nỗ lực hơn nữa để ngày càng mang đến những trải nghiệm xuất sắc và đáng nhớ hơn cho du khách.”

Alma Resort Cam Ranh vừa được tạp chí du lịch uy tín của Mỹ Travel + Leisure vinh danh vào top 500 khách sạn tốt nhất thế giới.

Tháng 7/2024, Alma Resort đã vinh dự được Travel + Leisure vinh danh là khu nghỉ dưỡng số 1 ở Đông Nam Á, số 2 ở châu Á và số 9 trên toàn thế giới trong giải thưởng thường niên World’s Best Awards. Khu nghỉ dưỡng đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ, đạt 99,2 trong tổng số 100 điểm trong cuộc khảo sát do độc giả bình chọn.

Khi công bố giải thưởng, Alisha Prakash - phó tổng biên tập Travel + Leisure đã nhận xét về Alma: “Với diện tích 30ha tuyệt đẹp trên bán đảo Cam Ranh, Alma Resort không chỉ được vinh danh là khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á mà còn là một trong những khu nghỉ dưỡng tốt nhất ở châu Á và thế giới.

Một độc giả của chúng tôi nhận xét ‘Alma thật đặc biệt’ và liệt kê ra hàng loạt cơ sở vật chất đáng kinh ngạc của khu nghỉ dưỡng như 12 (vâng, là 12) bể bơi, một công viên nước với dòng sông lười, những tiện nghi dành cho trẻ em như bảo tàng khoa học và rạp chiếu phim.

Alma Resort Cam Ranh có diện tích 30ha gồm 580 biệt thự cao cấp và căn hộ thượng hạng.

Người lớn cũng tha hồ lựa chọn nhiều dịch vụ như khu chăm sóc spa, 14 khu vực ẩm thực, trong đó phải kể đến nhà hàng Ý La Casa phục vụ ẩm thực thượng hạng và nhà hàng biển Atlantis phục vụ hải sản tươi sống địa phương. Thêm vào đó là những căn hộ và biệt thự tuyệt đẹp, một số có hồ bơi riêng; dịch vụ thì xuất sắc, chắc chắn bạn sẽ được giới thiệu nhiều hoạt động trong thời gian lưu trú tại đây để có thể tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng biển hoàn hảo”.

Cũng trong năm 2024, Tạp chí Travel + Leisure Southeast Asia, Hong Kong & Macau đã vinh danh Giám đốc Điều hành Herbert Laubichler-Pichler là “Tổng quản lý tốt nhất Việt Nam” (Vietnam’s Best General Manager) và khu nghỉ dưỡng Alma vào top 5 “Hồ bơi khách sạn tốt nhất Việt Nam” (Best Hotel Pools in Vietnam) trong giải thưởng Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2024.