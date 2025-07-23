Hộ chiếu quyền lực nhất năm 2025 thuộc về Singapore

Singapore một lần nữa lại có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới theo Chỉ số Hộ chiếu Henley mới nhất. Ảnh minh họa: Getty.

Báo cáo được công bố hôm thứ Ba cho thấy Hộ chiếu Singapore vượt lên dẫn đầu sau khi phá vỡ thế đồng hạng với sáu quốc gia khác trong bảng xếp hạng đầu năm. Trong năm 2024, Singapore từng chia sẻ vị trí đầu bảng với Nhật Bản, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha.

Châu Á thống trị Top 3, Mỹ và Anh tiếp tục tụt hạng

Xếp hạng năm nay đánh dấu sự lên ngôi của các quốc gia châu Á. Nhật Bản và Hàn Quốc đồng hạng nhì, chỉ đứng sau Singapore. Nhóm xếp thứ ba gồm nhiều quốc gia châu Âu như Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Phần Lan, Ireland và Đan Mạch.

Hộ chiếu Mỹ tụt từ hạng 9 xuống hạng 10, trong khi Vương quốc Anh tụt từ hạng 5 xuống hạng 6, tiếp tục xu hướng suy giảm dài hạn của hai quốc gia từng dẫn đầu bảng xếp hạng trong quá khứ.

Henley & Partners, công ty tư vấn quốc tịch toàn cầu, đơn vị công bố chỉ số nhận định: “Đáng chú ý là Hoa Kỳ hiện đang bên bờ vực rời khỏi Top 10 lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm của chỉ số này.”

Danh sách Top 10 hộ chiếu quyền lực nhất năm 2025

Singapore – 193 quốc gia miễn thị thực

Nhật Bản, Hàn Quốc – 192 quốc gia

Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Phần Lan, Đan Mạch, Ireland – 191 quốc gia

Áo, Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Bồ Đào Nha – 190 quốc gia

Hy Lạp, New Zealand, Thụy Sĩ – 189 quốc gia

Vương quốc Anh – 188 quốc gia

Úc, Séc, Hungary, Malta, Ba Lan – 187 quốc gia

Canada, Estonia, UAE – 186 quốc gia

Croatia, Latvia, Slovakia, Slovenia – 185 quốc gia

Iceland, Lithuania, Hoa Kỳ – 182 quốc gia

Ấn Độ và Trung Quốc tăng hạng, UAE gây ấn tượng

Bên cạnh sự ổn định của các nền kinh tế phát triển, bảng xếp hạng cũng ghi nhận những chuyển động đáng chú ý:

Ấn Độ tăng 8 bậc, từ hạng 85 lên hạng 77 chỉ trong sáu tháng qua.

UAE là quốc gia tăng hạng mạnh nhất trong thập kỷ, tăng tới 34 bậc để lần đầu lọt vào Top 10.

Trung Quốc cũng tăng 34 bậc trong 10 năm qua, dù công dân nước này vẫn chưa được miễn thị thực vào khu vực Schengen.

Ở chiều ngược lại, hộ chiếu Afghanistan tiếp tục đứng cuối bảng, chỉ cho phép nhập cảnh vào 25 quốc gia mà không cần visa.