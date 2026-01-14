Hộ chiếu Việt Nam cải thiện vị thế trong khu vực

Singapore tiếp tục giữ ngôi hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, xếp ngay sau là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Châu Á dẫn dắt bản đồ tự do đi lại

Theo báo cáo mới nhất của Henley & Partners, được xây dựng dựa trên dữ liệu độc quyền từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Singapore tiếp tục giữ ngôi hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2026, cho phép công dân nhập cảnh 192/227 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần thị thực.

Đứng ngay sau là Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng hạng 2 với 188 điểm đến miễn visa, khẳng định sức mạnh bền vững của ngoại giao Đông Bắc Á. Đây cũng là minh chứng cho chiến lược mở cửa, ổn định chính sách và niềm tin quốc tế mà các quốc gia này xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Trong khi đó, châu Âu tiếp tục chiếm ưu thế về số lượng quốc gia trong nhóm đầu, cho thấy nền tảng ngoại giao lâu đời vẫn mang lại lợi thế đáng kể trong cuộc đua quyền lực mềm.

Chỉ số Hộ chiếu Henley (Henley Passport Index) là bảng xếp hạng đánh giá sức mạnh hộ chiếu của các quốc gia, dựa trên số lượng điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước.

Phương Tây hụt hơi, Mỹ trở lại top 10

Bảng xếp hạng năm 2026 cũng ghi nhận những thay đổi đáng chú ý ở các cường quốc truyền thống. Mỹ quay trở lại top 10 với 179 điểm đến miễn thị thực, sau khi lần đầu rơi khỏi nhóm này vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, bức tranh dài hạn vẫn kém tích cực khi hiện có 37 quốc gia xếp trên Mỹ, nhiều hơn một nước so với năm trước.

Trong vòng 12 tháng, Mỹ đã mất quyền miễn thị thực tại 7 điểm đến, và trong 20 năm qua, tụt 6 bậc, từ hạng 4 xuống hạng 10. Anh thậm chí là quốc gia sụt giảm mạnh nhất năm, khi mất quyền miễn thị thực tại 8 điểm đến, hiện chỉ còn 182 điểm.

Theo ông Misha Glenny, Hiệu trưởng Viện Khoa học Nhân văn Vienna, “sức mạnh hộ chiếu phản ánh trực tiếp mức độ ổn định chính trị, uy tín ngoại giao và khả năng định hình luật chơi quốc tế”. Ông nhận định sự suy giảm của Mỹ và Anh không chỉ mang tính kỹ thuật, mà là dấu hiệu của những điều chỉnh địa chính trị sâu sắc.

Henley Passport Index 2026 cho thấy cuộc đua quyền lực mềm toàn cầu đang bước sang giai đoạn mới, nơi châu Á nổi lên như trung tâm của tăng trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế. Trong dòng chảy đó, Việt Nam dù đi chậm nhưng đang đi đúng hướng, từng bước cải thiện vị thế trên bản đồ tự do đi lại thế giới.

Việt Nam cải thiện vị thế trong khu vực

Đáng chú ý, tại Đông Nam Á, hộ chiếu Việt Nam xếp hạng 86, cho phép công dân tiếp cận 49 điểm đến không cần visa hoặc được cấp visa tại cửa khẩu. Dù thứ hạng còn khiêm tốn so với các nước phát triển, nhưng việc duy trì đà cải thiện cho thấy nỗ lực hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ song phương và đa phương của Việt Nam đang mang lại kết quả thực chất.

So với nhiều năm trước, hộ chiếu Việt Nam đã từng bước mở rộng phạm vi tự do đi lại, phản ánh sự gia tăng niềm tin quốc tế cũng như vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong các chuỗi hợp tác khu vực và toàn cầu.

Bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới 2026 (Henley Passport Index)

Top 10 hộ chiếu năm 2026