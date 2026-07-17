Luật Thương mại điện tử có nhiều quy định mới về định danh người bán và livestream

Vừa qua, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị giới thiệu Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP. Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến, trao đổi và làm rõ các điểm mới của khung pháp lý về thương mại điện tử trong giai đoạn Luật chính thức đi vào thực thi; đồng thời tạo diễn đàn đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp nền tảng, doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến và các đơn vị có liên quan.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc và giới thiệu nội dung trọng tâm của Luật Thương mại điện tử, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch, an toàn, cạnh tranh lành mạnh, vừa nâng cao kỷ cương pháp luật, vừa tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo và các mô hình kinh doanh mới phát triển.

Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP đặt ra nhiều nội dung mới liên quan trực tiếp đến hoạt động của các nền tảng số, người bán, người livestream, đơn vị tiếp thị liên kết và các chủ thể tham gia giao dịch trực tuyến. Các quy định về xác thực danh tính người bán, công khai thông tin hàng hóa, điều kiện giao dịch, quản lý hoạt động livestream, xử lý khiếu nại, bảo vệ người tiêu dùng, lưu trữ và khai thác dữ liệu được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng tài khoản ảo, hàng giả, hàng cấm, quảng cáo sai sự thật, gian lận thương mại và tranh chấp trực tuyến.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam trình bày nội dung về phát triển thương mại điện tử bền vững, định hướng đào tạo và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp. Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh doanh nghiệp, nền tảng, nhà bán hàng và người lao động trong lĩnh vực thương mại điện tử cần được trang bị thêm năng lực tuân thủ pháp luật, quản trị dữ liệu, vận hành nền tảng, bảo vệ người tiêu dùng và phát triển kinh doanh có trách nhiệm.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo trong khuôn khổ hội nghị

Phiên tọa đàm của Hội nghị tập trung trao đổi về lộ trình triển khai khung pháp lý mới; trách nhiệm của nền tảng thương mại điện tử; xác thực định danh điện tử người bán; quản lý livestream, tiếp thị liên kết; bảo vệ dữ liệu và quyền lợi người tiêu dùng. Các ý kiến tại phiên tọa đàm cho thấy tuân thủ pháp luật cần được nhìn nhận như một phần của quản trị kinh doanh hiện đại, không chỉ là nghĩa vụ hành chính, mà còn là nền tảng để nâng cao uy tín doanh nghiệp và củng cố niềm tin của thị trường.

Từ góc độ quản lý nhà nước, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số định hướng quản lý theo mô hình, quy mô và mức độ rủi ro; tăng cường ứng dụng dữ liệu và công nghệ trong hậu kiểm; xử lý nghiêm các hành vi cố ý vi phạm nhưng đồng thời tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia thương mại điện tử an toàn, đúng pháp luật và hiệu quả.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, khung pháp lý mới được kỳ vọng mở ra cơ hội nâng chuẩn vận hành, thúc đẩy cạnh tranh công bằng, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường nội địa, từng bước tham gia sâu hơn vào thương mại điện tử xuyên biên giới. Khi thị trường vận hành minh bạch và chuẩn mực hơn, các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, đầu tư vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu, logistics và chăm sóc khách hàng sẽ có thêm lợi thế cạnh tranh.

Tại Hội nghị, các bên cũng tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo, thể hiện cam kết phối hợp giữa hiệp hội, cơ sở đào tạo và các đơn vị liên quan trong việc phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử, đáp ứng yêu cầu thực thi khung pháp lý mới và nhu cầu phát triển của thị trường giai đoạn 2026-2030.

Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP; đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cùng hiệp hội, doanh nghiệp và các chủ thể thị trường trong việc xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử Việt Nam minh bạch, an toàn, bền vững và có năng lực cạnh tranh cao.