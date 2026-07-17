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Sự kiện Edge & Beyond Tech Days Vietnam 2026 sẽ có gì?

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

09:18 | 17/07/2026
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Theo đó, Edge & Beyond Tech Days Vietnam 2026 sẽ đến Hà Nội vào ngày 21/7 và tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 24/7 tới.
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Sự kiện là nơi quy tụ các lãnh đạo trong ngành nhằm thúc đẩy ứng dụng AI vào thực tiễn trong hệ sinh thái công nghệ đang tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa đổi mới sáng tạo và ứng dụng thực tiễn, kết nối khách hàng, nhà lãnh đạo công nghệ và các đối tác trong hệ sinh thái để thúc đẩy quá trình triển khai AI tại Việt Nam.

Với thế mạnh về năng lực kỹ thuật, mạng lưới hợp tác hệ sinh thái và chuỗi cung ứng toàn cầu, Avnet hỗ trợ phát triển các giải pháp thiết thực, có khả năng mở rộng, phù hợp với nhiều ngành công nghiệp.

Chia sẻ về sự kiện lần này, bà Tan Aik Hoon, Chủ tịch khu vực Nam Á và Hàn Quốc của Avnet, cho biết: "Việt Nam đang bước vào một giai đoạn quan trọng trong hành trình phát triển AI, khi thị trường đang chuyển trọng tâm từ thử nghiệm sang triển khai trong thực tiễn. Với kinh tế số đóng góp hơn 18% GDP và độ phủ 5G đạt hơn 90% dân số, Việt Nam đã có nền tảng vững chắc để mở rộng quy mô ứng dụng AI. Ưu tiên hiện nay là triển khai hiệu quả các ứng dụng AI vào thực tế, giúp các tổ chức chuyển hóa từ nền tảng sẵn có thành kết quả thực tiễn thông qua kết hợp đổi mới công nghệ toàn cầu với năng lực kỹ thuật tại địa phương."

Edge & Beyond Tech Days Vietnam 2026 sẽ đến Việt Nam
Edge & Beyond Tech Days Vietnam 2026 sẽ đến Việt Nam

Sự kiện Avnet Edge & Beyond Tech Days, diễn ra vào tháng 7 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hiện đã mở cổng đăng ký, nơi dành riêng cho các kỹ sư, chuyên gia sản phẩm và nhà quản lý cấp cao để bàn luận về sự phát triển của công nghệ AI trong giai đoạn tiếp theo. Đăng ký nhận thư mời tham dự sự kiện ngay tại đây.

Theo báo cáo Avnet Insights 2026 cho biết, 56% kỹ sư trên toàn cầu đã đưa các sản phẩm tích hợp AI ra thị trường, cho thấy trí tuệ nhân tạo đã và đang được tích hợp trực tiếp vào sản phẩm và môi trường công nghiệp. Tuy nhiên, nhiều thách thức cốt lõi vẫn hiện hữu trên toàn khu vực, đặc biệt ở các khía cạnh như tích hợp hệ thống, chất lượng dữ liệu và triển khai an toàn. Những thách thức này cho thấy một sự chuyển dịch rõ nét trong ngành: rào cản lớn nhất hiện nay không còn nằm ở khả năng tiếp cận công nghệ AI, mà ở năng lực tích hợp, triển khai và mở rộng các giải pháp AI trong môi trường thực tế.

Chính vì thế, một trong những vấn đề trọng tâm chính của sự kiện Edge & Beyond Tech Day Việt Nam năm nay là vai trò ngày càng quan trọng của AI tại biên, khi năng lực trí tuệ được đưa đến gần hơn với thiết bị và hệ thống để hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực. Đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là trung tâm sản xuất và điện tử toàn cầu, xu hướng này giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, thúc đẩy triển khai tự động hóa thông minh và hỗ trợ phát triển hệ thống công nghiệp có khả năng kết nối và phản hồi linh hoạt hơn.

Đại diện từ nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực viễn thông, doanh nghiệp và công nghệ mới nổi sẽ cùng nhau chia sẻ góc nhìn chuyên sâu về cách AI đang được ứng dụng để tạo ra tác động thực tiễn trên toàn bộ tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Tại phiên sự kiện ở Hà Nội, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào cách AI đang chuyển đổi khả năng kết nối và cơ sở hạ tầng thông minh. FPT Telecom sẽ trình bày cách điện toán biên ứng dụng AI cho phép các hệ thống giám sát thông minh phản hồi nhanh hơn và có khả năng mở rộng, hỗ trợ việc ứng dụng AI trong môi trường kết nối. Song song đó, Viettel 5G sẽ chia sẻ về cách áp dụng AI để nâng cao hiệu suất mạng thế hệ mới, tối ưu hóa các chức năng mạng cốt lõi nhằm cải thiện hiệu quả, độ tin cậy và khả năng mở rộng trong hạ tầng 5G tiên tiến.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà các cuộc thảo luận sẽ mở rộng sang nhiều lĩnh vực ứng dụng như chăm sóc sức khỏe, hệ thống nhúng và các mô hình triển khai AI có khả năng mở rộng. Brain-Life sẽ giới thiệu cách công nghệ thần kinh ứng dụng AI đang mở ra những hướng đi mới trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ các phương pháp chẩn đoán và điều trị tiên tiến, mang tính cá nhân hóa cao hơn.

Cụ thể, FPT Telecom sẽ tiếp tục nhấn mạnh vai trò của AI tại biên trong việc hiện thực hóa năng lực xử lý thông minh theo thời gian thực trên quy mô lớn cho nhiều lĩnh vực ứng dụng hơn. Trong khi đó, ITR, doanh nghiệp kỹ thuật đặt tại TP. HCM chuyên về thiết bị đeo y tế và công nghiệp đạt chuẩn pháp quy, chia sẻ về thách thức khi triển khai AI trong các môi trường hạn chế về tài nguyên, đồng thời trình diễn cách ứng dụng hiệu quả các giải pháp AI đạt chuẩn triển khai thực tế lên hệ thống dựa trên vi điều khiển (microcontroller), góp phần thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi AI tại biên.

Điểm nổi bật của sự kiện Tech Days Việt Nam năm nay là sự tham gia của mạng lưới đối tác công nghệ toàn cầu và khu vực, đồng thời là buổi ra mắt của nhiều công nghệ và giải pháp mới. Các đối tác tham gia bao gồm những nhà cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới như AAEON, Advanced Energy, Amphenol Communications Solutions, Amphenol Industrial, DEEPX, Diodes Incorporated, element14, Molex, onsemi, Panasonic, Phoenix Contact, Quectel, Samtec, SiTime, STMicroelectronics, Taoglas, Toshiba Electronics và YAGEO Group, cùng nhiều đối tác khác. Các bên sẽ cùng trình diễn nhiều giải pháp trải rộng toàn bộ chuỗi giá trị AI, từ cảm biến thông minh, kết nối, điện toán, quản lý nguồn đến tích hợp hệ thống, qua đó hỗ trợ các tổ chức đẩy nhanh việc triển khai AI và điện toán biên trong thực tế.

"Khi Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là trung tâm kỹ thuật số và sản xuất hàng đầu Đông Nam Á, khả năng mở rộng và quy mô triển khai AI sẽ là yếu tố then chốt để duy trì đà tăng trưởng. Thông qua việc kết nối công nghệ tiên tiến toàn cầu với năng lực kỹ thuật và triển khai tại địa phương, Avnet hướng đến hỗ trợ các tổ chức tại Việt Nam chuyển hóa tiềm năng AI thành tác động thực tiễn nhanh hơn và ở quy mô lớn hơn." Bà Tan kết luận.

Để tham gia sự kiện truy cập tại http://avnet.me/028841

Sự kiện được tổ chức Hà Nội vào ngày 21 tháng 7 năm 2026 tại Khách sạn JW Marriott

Sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh được tổ chức ngày 24 tháng 7 năm 2026 tại Khách sạn Sheraton Saigon.
Edge & Beyond Tech Days Vietnam 2026 Avnet ứng dụng AI vào thực tiễn trong hệ sinh thái công nghệ Ứng dụng AI

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Thứ tư, 22/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 ▼14550K 0 ▼14850K
Kim TT/AVPL 0 ▼14350K 0 ▼14750K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 0 ▼13200K 0 ▼13400K
Nguyên Liệu 99.9 0 ▼13150K 0 ▼13350K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 17/07/2026 11:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Cập nhật: 17/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,790 ▼120K 14,490 ▼120K
Trang sức 99.99 13,800 ▼120K 14,500 ▼120K
Cập nhật: 17/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▼16K 14,662 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▼16K 14,663 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 ▼16K 1,456 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 ▼16K 1,457 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,391 ▼21K 1,436 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,178 ▼1584K 142,178 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,061 ▼1200K 107,861 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,008 ▼1088K 97,808 ▼1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,955 ▼976K 87,755 ▼976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,077 ▲66576K 83,877 ▲75396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,237 ▼667K 60,037 ▼667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Cập nhật: 17/07/2026 11:00
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Cập nhật: 17/07/2026 11:00
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Cập nhật: 17/07/2026 11:00
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