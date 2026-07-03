Viettel AI Race 2026: Sân chơi công nghệ dành cho cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo

Đại diện Viettel chính thức công bố cuộc thi Viettel AI Race 2026. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Viettel AI Race 2026 tiếp tục được tổ chức theo định hướng là sân chơi AI thực chiến, nơi các đội thi không chỉ cạnh tranh về thuật toán hay năng lực lập trình mà còn phải chứng minh khả năng xây dựng các giải pháp có tính ứng dụng cao, đáp ứng yêu cầu triển khai trong môi trường doanh nghiệp.

Khác với các cuộc thi học thuật truyền thống, Viettel AI Race 2026 tập trung vào việc giải quyết những bài toán thực tế của doanh nghiệp. Các đội thi sẽ phải đáp ứng các tiêu chí về độ chính xác, tốc độ xử lý, khả năng tối ưu tài nguyên và tính khả thi khi triển khai sản phẩm vào vận hành. Qua đó, sinh viên, kỹ sư, nhà nghiên cứu và cộng đồng phát triển AI có cơ hội tiếp cận hệ sinh thái công nghệ, hạ tầng tính toán và đội ngũ chuyên gia của Viettel.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi hướng tới xây dựng cộng đồng AI có năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất, kinh doanh cũng như các lĩnh vực của đời sống.

Bà Vũ Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức nhân lực Tập đoàn Viettel cho biết, AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được phát triển trên nền tảng dữ liệu thực tế và hướng tới giải quyết các bài toán vận hành cụ thể. Thông qua cuộc thi, Viettel mong muốn mở rộng không gian sáng tạo để cộng đồng công nghệ cùng phát triển các giải pháp có khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Năm nay, Viettel AI Race 2026 gồm ba đề thi tương ứng với ba hướng nghiên cứu và ứng dụng quan trọng của AI. Đề thi BTS Digital Twin thuộc lĩnh vực thị giác máy tính (Computer Vision), yêu cầu xây dựng bản sao số 3D của hạ tầng viễn thông. Đề thi LLM Inference Optimization tập trung tối ưu hiệu năng vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models), góp phần nâng cao hiệu quả triển khai AI tạo sinh. Trong khi đó, đề thi Ontological Reasoning in Medical Knowledge Retrieval hướng tới xây dựng giải pháp truy xuất và suy luận tri thức y tế dựa trên công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Cuộc thi không giới hạn đối tượng tham gia, mở rộng cho sinh viên, kỹ sư, nhà nghiên cứu, startup và những người làm công nghệ trong và ngoài nước. Mỗi đội gồm tối đa ba thành viên.

Hội đồng chuyên môn do các chuyên gia Viettel chủ trì, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học đến từ các trường đại học, học viện cùng các đối tác trong và ngoài nước. Hội đồng sẽ trực tiếp xây dựng đề thi, đánh giá kết quả và đồng hành với các đội trong suốt quá trình thi đấu.

Viettel AI Race 2026 có tổng giá trị giải thưởng 780 triệu đồng. Mỗi đề thi gồm một giải Nhất trị giá 200 triệu đồng và ba giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Cuộc thi diễn ra qua ba vòng. Vòng sơ loại tổ chức trực tuyến từ ngày 2/7 đến 30/7/2026. Hai mươi bốn đội có kết quả cao nhất sẽ tham gia vòng hackathon dự kiến diễn ra từ 17 đến 19/8 tại Hà Nội, nơi các đội được tiếp cận dữ liệu thực tế và làm việc trực tiếp với chuyên gia Viettel để hoàn thiện giải pháp. Vòng chung khảo quy tụ 12 đội xuất sắc nhất, diễn ra trong hai ngày 9 và 10/9, trước khi lễ trao giải được tổ chức vào ngày 11/9/2026.

Trong khuôn khổ cuộc thi, Ban tổ chức cũng dự kiến tổ chức chương trình livestream "Viettel AI Race 2026: Sẵn sàng nhập cuộc và bứt tốc" vào ngày 12/7 nhằm giới thiệu cấu trúc cuộc thi, quy chế tham gia và định hướng tiếp cận các đề thi.

Thông qua Viettel AI Race 2026, Viettel tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng hệ sinh thái AI mở, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, giới nghiên cứu và cộng đồng công nghệ. Việc đưa các bài toán và dữ liệu thực tế vào cuộc thi được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình phát triển những giải pháp AI có khả năng ứng dụng cao, phục vụ chuyển đổi số, nâng cao năng suất và tạo động lực cho đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.