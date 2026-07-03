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Viettel AI Race 2026: Sân chơi công nghệ dành cho cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo

Hậu Thạch

Hậu Thạch

14:57 | 03/07/2026
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Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa chính thức phát động cuộc thi Viettel AI Race 2026. Điểm mới của mùa giải năm nay là các đội thi xuất sắc sẽ được tiếp cận dữ liệu thực tế, làm việc cùng chuyên gia Viettel để phát triển các giải pháp AI phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và chuyển đổi số.
AI thực chiến 2026: Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo xây dựng hệ sinh thái đổi mới Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành bộ tiêu chí đánh giá AI hỗ trợ công vụ ở phạm vi quốc gia Phát động cuộc thi thiết kế công trình, giải pháp công nghệ thích ứng và phòng, chống thiên tai
chính thức phát động cuộc thi Viettel AI Race 2026. (Ảnh: baochinhphu.vn)
Đại diện Viettel chính thức công bố cuộc thi Viettel AI Race 2026. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Viettel AI Race 2026 tiếp tục được tổ chức theo định hướng là sân chơi AI thực chiến, nơi các đội thi không chỉ cạnh tranh về thuật toán hay năng lực lập trình mà còn phải chứng minh khả năng xây dựng các giải pháp có tính ứng dụng cao, đáp ứng yêu cầu triển khai trong môi trường doanh nghiệp.

Khác với các cuộc thi học thuật truyền thống, Viettel AI Race 2026 tập trung vào việc giải quyết những bài toán thực tế của doanh nghiệp. Các đội thi sẽ phải đáp ứng các tiêu chí về độ chính xác, tốc độ xử lý, khả năng tối ưu tài nguyên và tính khả thi khi triển khai sản phẩm vào vận hành. Qua đó, sinh viên, kỹ sư, nhà nghiên cứu và cộng đồng phát triển AI có cơ hội tiếp cận hệ sinh thái công nghệ, hạ tầng tính toán và đội ngũ chuyên gia của Viettel.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi hướng tới xây dựng cộng đồng AI có năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất, kinh doanh cũng như các lĩnh vực của đời sống.

Bà Vũ Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức nhân lực Tập đoàn Viettel cho biết, AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được phát triển trên nền tảng dữ liệu thực tế và hướng tới giải quyết các bài toán vận hành cụ thể. Thông qua cuộc thi, Viettel mong muốn mở rộng không gian sáng tạo để cộng đồng công nghệ cùng phát triển các giải pháp có khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Năm nay, Viettel AI Race 2026 gồm ba đề thi tương ứng với ba hướng nghiên cứu và ứng dụng quan trọng của AI. Đề thi BTS Digital Twin thuộc lĩnh vực thị giác máy tính (Computer Vision), yêu cầu xây dựng bản sao số 3D của hạ tầng viễn thông. Đề thi LLM Inference Optimization tập trung tối ưu hiệu năng vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models), góp phần nâng cao hiệu quả triển khai AI tạo sinh. Trong khi đó, đề thi Ontological Reasoning in Medical Knowledge Retrieval hướng tới xây dựng giải pháp truy xuất và suy luận tri thức y tế dựa trên công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Cuộc thi không giới hạn đối tượng tham gia, mở rộng cho sinh viên, kỹ sư, nhà nghiên cứu, startup và những người làm công nghệ trong và ngoài nước. Mỗi đội gồm tối đa ba thành viên.

Hội đồng chuyên môn do các chuyên gia Viettel chủ trì, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học đến từ các trường đại học, học viện cùng các đối tác trong và ngoài nước. Hội đồng sẽ trực tiếp xây dựng đề thi, đánh giá kết quả và đồng hành với các đội trong suốt quá trình thi đấu.

Viettel AI Race 2026 có tổng giá trị giải thưởng 780 triệu đồng. Mỗi đề thi gồm một giải Nhất trị giá 200 triệu đồng và ba giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Cuộc thi diễn ra qua ba vòng. Vòng sơ loại tổ chức trực tuyến từ ngày 2/7 đến 30/7/2026. Hai mươi bốn đội có kết quả cao nhất sẽ tham gia vòng hackathon dự kiến diễn ra từ 17 đến 19/8 tại Hà Nội, nơi các đội được tiếp cận dữ liệu thực tế và làm việc trực tiếp với chuyên gia Viettel để hoàn thiện giải pháp. Vòng chung khảo quy tụ 12 đội xuất sắc nhất, diễn ra trong hai ngày 9 và 10/9, trước khi lễ trao giải được tổ chức vào ngày 11/9/2026.

Trong khuôn khổ cuộc thi, Ban tổ chức cũng dự kiến tổ chức chương trình livestream "Viettel AI Race 2026: Sẵn sàng nhập cuộc và bứt tốc" vào ngày 12/7 nhằm giới thiệu cấu trúc cuộc thi, quy chế tham gia và định hướng tiếp cận các đề thi.

Thông qua Viettel AI Race 2026, Viettel tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng hệ sinh thái AI mở, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, giới nghiên cứu và cộng đồng công nghệ. Việc đưa các bài toán và dữ liệu thực tế vào cuộc thi được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình phát triển những giải pháp AI có khả năng ứng dụng cao, phục vụ chuyển đổi số, nâng cao năng suất và tạo động lực cho đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Viettel AI Race 2026 Trí tuệ nhân tạo hệ sinh thái AI Chuyển đổi số Ứng dụng AI

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,750 15,100
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,290 14,990
Trang sức 99.99 14,300 15,000
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
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Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
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Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Huawei chính thức lên kệ trợ lý AI chuẩn PC cho mùa tựu trường

Huawei chính thức lên kệ trợ lý AI chuẩn PC cho mùa tựu trường

UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng

UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chỉ số Năng lực Tài chính 2026: Khả năng chống chịu tài chính của người Việt vượt nhiều thị trường trong khu vực

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