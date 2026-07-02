Nvidia chia sẻ GPU để đổi doanh thu startup AI

Các robot hình người được trưng bày tại gian hàng của nhà sản xuất chip Nvidia của Mỹ trong Triển lãm Chuỗi cung ứng lần thứ 4 ở Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Nvidia mở mô hình hợp tác mới với startup AI

Nvidia vừa công bố chương trình hợp tác mới dành cho các công ty AI tăng trưởng nhanh, cho phép doanh nghiệp sử dụng sức mạnh tính toán trước và chia sẻ doanh thu sau khi sản phẩm thương mại hóa thành công.

Theo thông tin từ Nvidia, chương trình sẽ cấp tín dụng token để các startup tiếp cận hạ tầng điện toán sử dụng GPU Nvidia. Thay vì thanh toán toàn bộ chi phí ngay từ đầu, các doanh nghiệp sẽ chia sẻ doanh thu từ sản phẩm AI hoặc doanh thu dịch vụ điện toán đám mây với Nvidia trong tương lai.

Mô hình này giúp Nvidia trở thành cầu nối giữa các nhà phát triển AI và những đơn vị sở hữu trung tâm dữ liệu quy mô lớn, thay vì chỉ đóng vai trò bán chip như trước.

Hai đối tác đầu tiên tham gia chương trình là Sharon AI của Australia và Firmus Technologies của Singapore.

Sharon AI cho biết sẽ triển khai tới 40.000 GPU Nvidia phục vụ chương trình. Trong khi đó, Firmus Technologies đang xây dựng trung tâm dữ liệu AI tại Batam, Indonesia, với công suất thiết kế 360 MW và khả năng vận hành khoảng 170.000 GPU Nvidia khi hoàn thành.

GPU ngày càng trở thành tài sản chiến lược

Động thái của Nvidia phản ánh một thực tế rằng GPU AI đang trở thành nguồn lực khan hiếm nhất trong ngành trí tuệ nhân tạo.

Việc huấn luyện các mô hình AI hiện đại đòi hỏi lượng GPU khổng lồ cùng chi phí đầu tư rất lớn. Với nhiều startup, rào cản lớn nhất không còn là ý tưởng hay nhân lực mà là khả năng tiếp cận năng lực tính toán.

Trong bối cảnh đó, nhiều công ty AI đã chấp nhận các thỏa thuận chia sẻ doanh thu hoặc chia sẻ cổ phần với các nhà cung cấp hạ tầng để đổi lấy quyền sử dụng GPU.

Trước đó, OpenAI cũng đã ký nhiều thỏa thuận đầu tư và hợp tác với các đối tác lớn như Amazon và AMD nhằm mở rộng năng lực tính toán phục vụ phát triển các mô hình AI.

Xu hướng này cho thấy mô hình tài chính của ngành AI đang thay đổi. Nếu trước đây doanh nghiệp phải huy động vốn để mua hoặc thuê GPU, hiện nay nhiều nhà cung cấp hạ tầng sẵn sàng đồng hành như một nhà đầu tư, chấp nhận nhận lợi ích khi khách hàng thành công.

Nvidia mở rộng vai trò trong hệ sinh thái AI

Chương trình mới cũng giúp Nvidia mở rộng vị thế từ nhà sản xuất chip sang nhà cung cấp hạ tầng và đối tác kinh doanh của các doanh nghiệp AI.

Việc tham gia trực tiếp vào doanh thu của khách hàng có thể giúp Nvidia xây dựng mối quan hệ dài hạn với các startup có tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời tạo thêm nguồn thu ngoài hoạt động bán GPU.

Trong bối cảnh nhu cầu điện toán AI tiếp tục tăng mạnh trên toàn cầu, mô hình này nhiều khả năng sẽ được nhiều doanh nghiệp hạ tầng AI khác nghiên cứu áp dụng nhằm thu hút khách hàng và tối ưu công suất của các trung tâm dữ liệu.

Đối với thị trường Việt Nam, xu hướng này cho thấy các doanh nghiệp phát triển AI sẽ có thêm lựa chọn tiếp cận hạ tầng tính toán quốc tế mà không cần đầu tư toàn bộ chi phí ban đầu. Tuy nhiên, việc chia sẻ doanh thu cũng đồng nghĩa doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ giữa lợi ích ngắn hạn và khả năng duy trì biên lợi nhuận trong dài hạn.