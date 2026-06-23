Trung tâm dữ liệu, được gọi là Dự án Kilby, dự kiến ​​sẽ tiêu thụ gần 2,7 gigawatt điện, tương đương với lượng điện mà khoảng 2 triệu hộ gia đình sử dụng. Ảnh: Getty.

AI đang khiến các tập đoàn công nghệ tìm lại nhiên liệu hóa thạch

Microsoft và Chevron vừa công bố thỏa thuận hợp tác kéo dài 20 năm để phát triển Dự án Kilby, một trung tâm dữ liệu quy mô cực lớn tại hạt Reeves, bang Texas của Mỹ.

Theo kế hoạch, trung tâm dữ liệu này sẽ tiêu thụ gần 2,7 gigawatt điện. Mức công suất này tương đương lượng điện sử dụng của khoảng 2 triệu hộ gia đình Mỹ. Đây là một trong những dự án hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo có quy mô năng lượng lớn nhất từng được công bố.

Chevron sẽ chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống phát điện ngay tại khuôn viên trung tâm dữ liệu. Nguồn điện chính đến từ các tua bin khí công suất lớn do GE Vernova và Caterpillar cung cấp.

Dự án hiện chưa khởi công. Chevron dự kiến đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng vào cuối năm nay. Nếu được phê duyệt, trung tâm dữ liệu sẽ bắt đầu vận hành từ năm 2028.

Thỏa thuận cho thấy một thực tế mới của ngành công nghệ toàn cầu. Khi nhu cầu xử lý AI tăng theo cấp số nhân, nhiều tập đoàn công nghệ đang ưu tiên các nguồn điện ổn định hơn thay vì chỉ dựa vào năng lượng tái tạo.

Năng lượng tái tạo không còn đủ cho cuộc đua AI

Trong nhiều năm qua, Microsoft là một trong những doanh nghiệp công nghệ đầu tư mạnh nhất vào điện gió và điện mặt trời nhằm giảm phát thải carbon.

Tuy nhiên, các hệ thống AI thế hệ mới đòi hỏi nguồn điện hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Đây là thách thức lớn đối với các nguồn năng lượng tái tạo vốn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Bà Noelle Walsh, Chủ tịch phụ trách vận hành và đổi mới điện toán đám mây của Microsoft, cho biết sự phát triển nhanh của AI đang tạo ra nhu cầu cấp bách về các nguồn năng lượng có thể mở rộng nhanh và vận hành ổn định.

Trước Chevron, Microsoft cũng đã gây chú ý khi đầu tư vào dự án tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island tại bang Pennsylvania vào năm 2024. Động thái này cho thấy hãng sẵn sàng sử dụng nhiều loại nguồn điện khác nhau để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm dữ liệu AI.

Cuộc cạnh tranh năng lượng mới phía sau ngành AI

Quyết định của Microsoft phản ánh xu hướng đang diễn ra trên toàn ngành công nghệ. Các tập đoàn như Microsoft, Google, Amazon hay Meta đều đang mở rộng mạng lưới trung tâm dữ liệu với tốc độ chưa từng có để phục vụ các mô hình AI thế hệ mới.

Theo kế hoạch công bố gần đây, Microsoft dự kiến chi khoảng 190 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm nay, tăng 61% so với năm 2025. Phần lớn khoản đầu tư này liên quan đến hạ tầng AI và điện toán đám mây.

Điều đó đang tạo ra một cuộc cạnh tranh mới không chỉ về chip hay mô hình AI mà còn về nguồn điện. Các công ty công nghệ ngày càng phải hợp tác trực tiếp với doanh nghiệp năng lượng để bảo đảm nguồn cung điện ổn định trong nhiều thập kỷ.

Đối với ngành năng lượng, AI đang mở ra một thị trường tiêu thụ điện khổng lồ. Trong khi đó, với các tập đoàn công nghệ, khả năng tiếp cận nguồn điện ổn định có thể trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đua AI toàn cầu.

Sự hợp tác giữa Microsoft và Chevron cho thấy hạ tầng năng lượng đang trở thành điều kiện tiên quyết của nền kinh tế AI. Với Việt Nam, khi các trung tâm dữ liệu trong nước được mở rộng và nhu cầu điện cho AI tăng mạnh, bài toán cân bằng giữa năng lượng tái tạo, điện khí và các nguồn điện nền ổn định sẽ ngày càng quan trọng. Đây có thể là một trong những vấn đề chiến lược cần được tính toán song song với quá trình phát triển hạ tầng số quốc gia.