Micron cho biết trong báo cáo thu nhập hàng quý rằng tỷ suất lợi nhuận gộp của họ đã tăng từ 39% cùng kỳ năm ngoái lên 84,9%. Ảnh minh họa n gười dân tham quan gian hàng của Micron tại Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 7, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia ở Thượng Hải, ngày 5/11/2024.

Micron vượt Nvidia về lợi nhuận nhờ cơn khát bộ nhớ AI toàn cầu

Micron đang trở thành tâm điểm mới của ngành bán dẫn khi bộ nhớ AI bất ngờ trở thành mắt xích có giá trị nhất trong chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo. Kết quả kinh doanh quý III tài khóa vừa công bố cho thấy công ty đạt tỷ suất lợi nhuận gộp 84,9%, cao hơn Nvidia, Meta và hầu hết các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ.

Đây là mức lợi nhuận hiếm thấy đối với một doanh nghiệp từng được xem là nhà sản xuất linh kiện mang tính hàng hóa, có biên lợi nhuận thấp và phụ thuộc mạnh vào chu kỳ cung cầu.

Theo báo cáo tài chính, tỷ suất lợi nhuận gộp của Micron tăng từ 39% cùng kỳ năm trước lên 84,9%, đồng thời vượt mức 81,9% của Meta và khoảng 75% của Nvidia trong quý gần nhất. Doanh thu quý III đạt 41,46 tỷ USD, tăng hơn 20 tỷ USD so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong lịch sử 48 năm hoạt động của doanh nghiệp. Lợi nhuận ròng đạt 28,24 tỷ USD, cũng lập kỷ lục mới.

Giám đốc tài chính Mark Murphy cho biết biên lợi nhuận đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ và tiếp tục lập đỉnh mới nhờ nhu cầu bộ nhớ AI tăng mạnh.

Bộ nhớ trở thành "nút thắt" mới của cuộc đua AI

Trong nhiều năm, GPU được xem là thành phần quan trọng nhất của hệ thống AI. Tuy nhiên, khi các mô hình ngôn ngữ lớn ngày càng phức tạp, lượng dữ liệu cần xử lý tăng theo cấp số nhân, khiến bộ nhớ băng thông cao (HBM) trở thành yếu tố quyết định hiệu năng.

HBM là loại bộ nhớ được xếp chồng nhiều lớp, cho phép truyền dữ liệu với tốc độ rất cao giữa GPU và bộ nhớ. Nếu GPU được ví như bộ não của hệ thống AI thì HBM đóng vai trò hệ thần kinh, quyết định tốc độ truyền tải dữ liệu.

Các bộ xử lý AI của Nvidia, AMD và Google hiện đều phụ thuộc vào HBM do Micron cùng một số rất ít nhà sản xuất trên thế giới cung cấp. Khi nhu cầu AI tăng nhanh hơn tốc độ mở rộng công suất sản xuất, nguồn cung bộ nhớ rơi vào tình trạng thiếu hụt, tạo điều kiện để Micron nâng giá bán.

Không chỉ các trung tâm dữ liệu chịu áp lực chi phí, các hãng điện tử tiêu dùng cũng bắt đầu cảm nhận tác động này. Apple đã thừa nhận chi phí bộ nhớ tăng cao sẽ ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm và có thể buộc công ty điều chỉnh giá bán trong thời gian tới.

“Tỷ suất lợi nhuận gộp quý 3 năm tài chính đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và lập kỷ lục mới cho công ty”, Giám đốc tài chính của Micron, Mark Murphy, cho biết trong cuộc họp báo cáo thu nhập.

Chu kỳ ngành bán dẫn đang thay đổi

Điểm đáng chú ý trong báo cáo lần này không nằm ở doanh thu mà ở mô hình kinh doanh.

Micron cho biết công ty đang ký các hợp đồng cung cấp dài hạn với khách hàng chiến lược, trong đó quy định mức giá tối thiểu nhằm duy trì biên lợi nhuận cao trong nhiều năm. Đây là thay đổi lớn đối với ngành bộ nhớ vốn trước đây chủ yếu giao dịch theo giá thị trường ngắn hạn và biến động rất mạnh.

Theo Tổng giám đốc Sanjay Mehrotra, các hợp đồng này giúp Micron duy trì mức lợi nhuận vượt xa mọi chu kỳ trước đây của ngành.

Doanh nghiệp cũng dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp quý tới có thể tăng lên khoảng 86% và nhận định tình trạng khan hiếm bộ nhớ nhiều khả năng sẽ kéo dài sau năm 2027.

Cuộc đua AI bước sang giai đoạn mới

Trong hơn hai năm qua, Nvidia là doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI nhờ GPU. Tuy nhiên, kết quả của Micron cho thấy giá trị trong chuỗi cung ứng AI đang dịch chuyển.

Khi GPU ngày càng mạnh hơn, lượng bộ nhớ đi kèm cũng phải tăng tương ứng. Điều này khiến các nhà sản xuất bộ nhớ không còn đóng vai trò nhà cung cấp linh kiện thông thường mà trở thành đối tác chiến lược quyết định khả năng mở rộng hạ tầng AI.

Theo các nhà phân tích, "bức tường bộ nhớ" đang trở thành giới hạn mới của ngành AI. Nếu không có đủ HBM, các GPU thế hệ mới sẽ không thể khai thác hết năng lực tính toán.

Điều đó cũng đồng nghĩa cuộc cạnh tranh trong ngành bán dẫn sẽ không còn chỉ xoay quanh Nvidia hay AMD mà chuyển sang khả năng kiểm soát nguồn cung bộ nhớ hiệu năng cao.

Với các doanh nghiệp công nghệ, điều này sẽ kéo theo chi phí đầu tư trung tâm dữ liệu tiếp tục tăng. Trong khi đó, các nhà sản xuất bộ nhớ như Micron nhiều khả năng sẽ tiếp tục hưởng lợi nếu khoảng cách giữa nhu cầu AI và năng lực sản xuất chưa được thu hẹp trong những năm tới.