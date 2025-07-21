Đô La Singapore: Ứng cử viên mới cho danh hiệu 'nơi trú ẩn an toàn' toàn cầu?

Các chuyên gia cho biết đồng đô la Singapore có mức biến động thấp, đất nước này đã thể hiện sự thận trọng về tài chính và nền kinh tế vẫn vững chắc và đồng tiền này có thể trở thành nơi trú ẩn an toàn tiếp theo ngang bằng với đồng franc Thụy Sĩ.

Trong thời kỳ bất ổn kinh tế, giới đầu tư toàn cầu thường tìm đến những “nơi trú ẩn an toàn” như vàng, trái phiếu chính phủ Mỹ hay các loại tiền tệ ổn định như đô la Mỹ, yên Nhật và franc Thụy Sĩ. Tuy nhiên, các yếu tố địa chính trị, thương mại và chính sách tiền tệ đã khiến vị thế của những đồng tiền truyền thống này phần nào suy giảm. Trong bối cảnh đó, đồng đô la Singapore , một cái tên từng bị xem là “kẻ ngoài cuộc” lại đang được nhiều chuyên gia xem như một lựa chọn thay thế tiềm năng.

Tăng trưởng vững chắc giữa biến động

Chỉ trong năm 2025, đồng SGD đã tăng khoảng 6% so với USD, trong khi chỉ số đô la Mỹ sụt hơn 9%. Theo nhà chiến lược ngoại hối Christopher Wong từ ngân hàng OCBC, đồng SGD đang hoạt động như một “loại tiền tệ gần như an toàn”, đặc biệt trong các giai đoạn khủng hoảng tài chính tại châu Á và thị trường mới nổi.

Sự ổn định của SGD không đến từ may rủi. Đằng sau nó là một nền kinh tế có tính thể chế vững chắc, chính sách tài khóa thận trọng và mô hình quản lý tỷ giá hối đoái độc đáo. Không giống các quốc gia khác sử dụng lãi suất để kiểm soát tiền tệ, Singapore điều chỉnh đồng SGD theo một rổ tiền tệ của các đối tác thương mại trong một biên độ nhất định. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu biến động mà không cần can thiệp quá sâu.

Tuy nhiên, con đường để SGD trở thành “nơi trú ẩn an toàn toàn cầu” vẫn còn nhiều rào cản. Dữ liệu năm 2022 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cho thấy SGD chỉ chiếm 2% thị phần giao dịch ngoại hối toàn cầu – một con số quá nhỏ so với 88% của USD, 17% của yên Nhật và 5% của franc Thụy Sĩ.

“SGD ổn định, nhưng khối lượng giao dịch, tính thanh khoản và chiều sâu thị trường trái phiếu vẫn còn hạn chế”, ông Felix Brill, Giám đốc đầu tư tại VP Bank, nhận định. Đồng quan điểm, chuyên gia Omar Slim từ PineBridge Investments cho rằng chính khung chính sách quản lý chặt chẽ của Singapore – dù mang lại ổn định – lại hạn chế khả năng đầu cơ và hấp dẫn dòng vốn lớn, vốn là đặc trưng của một nơi trú ẩn toàn cầu.

Một thách thức khác là nền kinh tế Singapore phụ thuộc nặng nề vào xuất khẩu, với tỷ lệ xuất khẩu chiếm tới gần 179% GDP vào năm 2024. Điều này khiến nhà điều hành tiền tệ - Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) – không khuyến khích đồng SGD tăng giá quá mức, để bảo vệ khả năng cạnh tranh thương mại.

Mặc dù còn khoảng cách xa so với USD hay JPY, các chuyên gia cho rằng đồng SGD đang trên đà trở thành "CHF của châu Á". “SGD có thể đóng vai trò là đồng tiền thứ ba trong chiến lược đa dạng hóa tiền tệ toàn cầu”, bà Jean Chia từ Ngân hàng Singapore nhận định.

Felix Brill cũng lưu ý rằng việc một đồng tiền được xem là “nơi trú ẩn an toàn” không thể diễn ra trong một sớm một chiều, mà là thành quả của nhiều thập kỷ chống chịu qua các cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, ông tin rằng nếu Singapore tiếp tục duy trì sự ổn định, minh bạch và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, SGD hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn hàng đầu trong danh mục của các nhà đầu tư toàn cầu.

Tổng kết lại, dù chưa thể thay thế USD hay JPY, đồng đô la Singapore đang chứng tỏ mình là một “ứng viên đáng gờm” trong danh sách các tài sản an toàn của thế giới. Trong một thế giới đầy bất định, nơi mà niềm tin vào những trụ cột cũ đang lung lay, SGD có thể là biểu tượng mới của sự vững chãi và kỷ luật tài khóa.