Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán

Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTTT

Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương, Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch UBCKNN Hà Duy Tùng, đại diện một số đơn vị của Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội, đơn vị thuộc UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK Tp. HCM, Sở GDCK Hà Nội, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các công chức làm công tác thanh tra, giám sát trong ngành Chứng khoán.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải cho biết dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính; trên cơ sở bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ trong công tác thanh tra, kiểm tra; với sự nỗ lực chung của toàn ngành, sự phối hợp công tác của các cơ quan, đơn vị; công tác thanh tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào việc duy trì sự ổn định, minh bạch và phát triển bền vững của thị trường.

Theo thông tin từ Phó Chủ tịch UBCKNN, từ năm 2020 đến nay, UBCKNN đã triển khai 321 đoàn thanh tra, kiểm tra (258 đoàn kiểm tra, 53 đoàn thanh tra, trong đó có 75 đoàn kiểm tra giao dịch có dấu hiệu bất thường trên thị trường); ban hành 2.731 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chuyển nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng sang cơ quan điều tra xử lý. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, củng cố niềm tin thị trường.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch đánh giá cao những kết quả đạt được và biểu dương sự nỗ lực của tập thể các cán bộ, công chức UBCKNN, các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

“Trong thời gian tới, công tác thanh tra, giám sát sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, yêu cầu mới, đòi hỏi sự linh hoạt và chuyên nghiệp cao hơn. Chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý; chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác giám sát, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan, và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân sự làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.” Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TTTT

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe tham luận của các đơn vị giám sát, thanh tra của UBCKNN, các SGDCK, VSDC, tham luận của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an. Tiếp đó, phiên thảo luận đã diễn ra rất sôi nổi với những ý kiến trao đổi làm rõ nét hơn kết quả, cách thức, giải pháp thực hiện giám sát, phối hợp giám sát để nâng cao hiệu quả phát hiện các vi phạm trên TTCK, nhất là giám sát giao dịch bất thường trên TTCK.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết ngay từ khi thành lập, ngành Chứng khoán đã chú trọng công tác thanh tra, giám sát; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, bộ máy để thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán. Chủ tịch UBCKNN đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên TTCK trong thời gian qua.

Chủ tịch UBCKNN cũng nhấn mạnh thời gian qua, việc tổ chức bộ máy của ngành Chứng khoán nhận được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính. UBCKNN là một trong 4 đơn vị được cho phép thành lập tổ chức Thanh tra trong bộ máy tổ chức để đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quản lý, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, đồng thời đảm bảo thực thi các điều ước quốc tế về phát triển thị trường chứng khoán minh bạch. Hệ thống thanh tra, giám sát về chứng khoán đã được tổ chức hoàn chỉnh với các phòng giám sát tại Sở GDCK và Ban thanh tra, Ban giám sát tại UBCKNN.

Để phát huy được những thành quả đạt được và thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra, giám sát trong thời gian tới, Lãnh đạo UBCKNN đề nghị các đơn vị giám sát, thanh tra của UBCKNN, các sở GDCK, VSDC cần bám sát Luật Thanh tra và Luật chứng khoán, Luật sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn liên quan, kịp thời kiện toàn, xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện thể chế, quy trình, quy chế về công tác giám sát, thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán; tiếp tục hoàn thiện công cụ giám sát, xây dựng hệ thống giám tổng thể theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị nhằm phân tích, cảnh báo, phát hiện dấu hiệu vi phạm trên thị trường chứng khoán; tổ chức hiệu quả giám sát giao dịch chứng khoán theo 3 cấp; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho nhà đầu tư, công ty đại chúng, các thành viên thị trường về các quy định pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và chủ động phòng ngừa rủi ro.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các đơn vị của UBCKNN, giữa các đơn vị của UBCKNN với các SGDCK, VSDC, trao đổi kịp thời để chủ động tháo gỡ các vường mắc phát sinh trong phối hợp giám sát, thanh kiểm tra. Đồng thời, Lãnh đạo UBCKNN cũng đề nghị các đơn vị của Bộ Công an; cơ quan Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBCKNN, các SGDCK, VSDC thường xuyên trao đổi thông tin để nắm bắt các phương thức, thủ đoạn, vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

“Với sự đoàn kết, quyết tâm, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công tác thanh tra, giám sát, đóng góp cho sự vận hành và phát triển lành mạnh, an toàn, ổn định, minh bạch của TTCK trong thời gian tới.” Chủ tịch UBCKNN tin tưởng.