Cổ phiếu Puma giảm mạnh sau khi cắt giảm triển vọng lợi nhuận do thuế quan

Puma đã cắt giảm triển vọng năm 2025 do những thách thức của toàn ngành và của từng công ty, bao gồm cả thuế quan. Ảnh: Getty.

Trong bản cập nhật kết quả kinh doanh sơ bộ phát hành tối thứ Năm 24/7, Puma cho biết doanh số bán hàng năm 2024 sẽ giảm ở mức hai chữ số thấp, thay vì tăng trưởng một chữ số như kỳ vọng trước đó. Đồng thời, công ty cũng cảnh báo về khả năng gánh chịu khoản lỗ hoạt động trong năm 2025, đánh dấu bước lùi đáng kể so với dự báo lợi nhuận 445 - 525 triệu euro trước đây.

“Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế vĩ mô đang diễn ra, Puma dự đoán những thách thức toàn ngành và nội tại doanh nghiệp sẽ tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất trong năm tới”, công ty cho biết trong tuyên bố chính thức.

Doanh số sụt giảm, Bắc Mỹ “kéo lùi” kết quả chung

Doanh thu quý II của Puma giảm 2% so với cùng kỳ năm trước (sau điều chỉnh tỷ giá), chỉ đạt 1,94 tỷ euro, thấp hơn mức dự báo 2,06 tỷ euro từ các nhà phân tích do LSEG khảo sát. Đặc biệt, thị trường Bắc Mỹ giảm tới 9%, trong khi doanh số ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương cũng đi xuống.

Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh (loại trừ chi phí một lần) trong quý II ghi nhận mức lỗ 13,2 triệu euro. Tổng chi phí một lần trong kỳ và bao gồm chương trình tái cấu trúc và tiết giảm chi phí, lên tới 84,6 triệu euro.

Cổ phiếu Puma đã mất khoảng 50% giá trị từ đầu năm 2025 đến nay, khi công ty gặp áp lực lớn từ chi phí thương mại gia tăng và nhu cầu tiêu dùng toàn cầu yếu trong ngành đồ thể thao vốn cạnh tranh khốc liệt.

Thuế quan Hoa Kỳ gây áp lực lớn

Một trong những nguyên nhân chính khiến Puma phải hạ triển vọng là tác động trực tiếp từ các biện pháp thuế quan thương mại của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Trung Quốc, đó cũng là nơi Puma đang gia công phần lớn sản phẩm. Công ty cho biết họ đang cố gắng giảm tỷ lệ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ, đồng thời có kế hoạch tăng giá bán từ quý IV.

Tuy nhiên, Puma vẫn dự kiến thuế quan sẽ khiến lợi nhuận gộp năm 2025 thiệt hại khoảng 80 triệu euro.

“Chúng tôi không muốn trở thành người dẫn đầu về tăng giá tại thị trường Hoa Kỳ”, Giám đốc Tài chính Markus Neubrand phát biểu hồi tháng 5. “Có những công ty khác phụ thuộc vào Mỹ nhiều hơn chúng tôi”.

Ông Arthur Hoeld - CEO mới của Puma từ ngày 1/7 đã cho biết công ty cần thực hiện một quá trình thiết lập lại toàn diện, trong đó bao gồm việc xem xét lại danh mục sản phẩm nhằm phù hợp hơn với xu hướng thị trường và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố thu nhập, ông Hoeld thẳng thắn thừa nhận: “Là một công ty, chúng tôi cần xem xét lại chính mình. Chúng tôi đã không đáp ứng được kỳ vọng của chính mình”.