Ba Lan bắn hạ UAV Nga, Ukraine cảnh báo Putin đang "thử thách phương Tây"

Thế Kiên

Thế Kiên

16:38 | 11/09/2025
Quân đội Ba Lan hôm thứ Tư 10/9, xác nhận đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận, gọi đây là “sự vi phạm chưa từng có”. Sự việc xảy ra khi Nga đồng loạt mở các cuộc tấn công quy mô lớn vào miền tây Ukraine, gần sát biên giới Ba Lan.
Ba Lan bắn hạ UAV Nga, Ukraine cảnh báo Putin đang
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm thứ Tư cho biết quân đội nước này đã bắn hạ máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận trong một cuộc tấn công vào miền tây Ukraine.

Theo thông báo, hệ thống phòng không của Ba Lan đã phối hợp cùng lực lượng NATO để tiêu diệt các UAV Nga. Một số sân bay, trong đó có sân bay quốc tế Warsaw Chopin, phải tạm thời đóng cửa vì lý do an ninh, nhưng hiện đã hoạt động trở lại.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết ông duy trì liên lạc khẩn cấp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte cùng các đồng minh, nhấn mạnh Warsaw sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự xâm phạm lãnh thổ nào. NATO cũng xác nhận “nhiều UAV Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan qua đêm” và đã bị đánh chặn.

Tại Kyiv, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin “đang thử thách phương Tây” khi mở rộng chiến tranh, đồng thời kêu gọi các đối tác khẩn cấp tăng cường hỗ trợ phòng không cho Ukraine và siết chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho rằng việc UAV Nga xâm nhập lãnh thổ NATO là “tiền lệ cực kỳ nguy hiểm đối với châu Âu”.

Ba Lan bắn hạ UAV Nga, Ukraine cảnh báo Putin đang
Sự cố này đánh dấu lần đầu tiên thành viên NATO này trực tiếp giao chiến với máy bay Nga trên không phận của mình kể từ khi Nga xâm lược toàn diện Ukraine.

Liên minh châu Âu (EU) và nhiều lãnh đạo châu Âu ngay lập tức lên tiếng ủng hộ Ba Lan. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi đây là hành động “liều lĩnh và chưa từng có tiền lệ”, đồng thời khẳng định EU “hoàn toàn đoàn kết” với Warsaw. Bà cũng cho biết khối đang phối hợp với Mỹ để triển khai gói trừng phạt thứ 19, nhằm gia tăng áp lực buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs và thậm chí cả Thủ tướng Hungary Viktor Orban - đồng minh thân cận nhất của ông Putin trong EU - cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Ba Lan, đồng loạt khẳng định hành động vi phạm lãnh thổ của Nga là “không thể chấp nhận được”.

Ba Lan bắn hạ UAV Nga, Ukraine cảnh báo Putin đang
Lực lượng cứu hỏa bảo vệ khu vực được cho là nơi các bộ phận của máy bay không người lái rơi xuống, có thể là sau khi bị bắn hạ, ở Czosnowka gần Biala Podlaska, Ba Lan 10/9.

Về phía Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận, chỉ nói rằng “EU và NATO thường xuyên cáo buộc Nga mà không đưa ra bằng chứng”. Đại diện ngoại giao Nga tại Ba Lan cũng phủ nhận UAV xâm nhập có nguồn gốc từ Nga, gọi cáo buộc của Warsaw là “vô căn cứ”.

Vụ việc được xem là phép thử nghiêm trọng với sự đoàn kết của NATO và EU trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục châu Âu áp đặt thuế quan mạnh tay nhằm cắt nguồn tài chính từ dầu mỏ Nga. Diễn biến mới càng làm dấy lên lo ngại rằng chiến tranh Ukraine có thể tràn sang lãnh thổ NATO - một kịch bản mà phương Tây luôn tìm cách tránh né.

Ba Lan bắn hạ UAV Nga Nga xâm phạm không phận Ba Lan NATO phản ứng Nga EU trừng phạt Nga Ukraine cảnh báo Putin Chiến tranh Nga Ukraine Căng thẳng Nga NATO

