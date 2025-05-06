Keysight nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu cho đơn vị FORACS của NATO

Các giải pháp tạo mục tiêu radar Radar Target Generator và đo kiểm tác chiến điện tử Electronic Warfare (EW) của Keysight cho phép hiệu chuẩn và bảo trì các hệ thống radar của NATO và đánh giá hiệu quả của ESM.

Ngày 6-5-2025, Keysight cho biết đã được đơn vị Kiểm tra độ chính xác vũ khí và cảm biến của lực lượng hải quân (FORACS) thuộc NATO lựa chọn để hiện đại hóa khả năng đo kiểm đối với các hệ thống radar và các biện pháp hỗ trợ điện tử (ESM) quan trọng của đơn vị này.

Theo thỏa thuận hợp đồng, Keysight sẽ cung cấp các giải pháp tạo mục tiêu radar Radar Target Generator và đo kiểm tác chiến điện tử Electronic Warfare (EW) triển khai tại các căn cứ Hải quân của NATO, cho phép hiệu chuẩn và bảo trì các hệ thống radar của NATO và đánh giá hiệu quả của ESM.

Các lực lượng quân sự và hải quân hiện đại cần các hệ thống radar và các biện pháp hỗ trợ điện tử chính xác và đáng tin cậy để duy trì nhận thức tình huống, nhắm mục tiêu hiệu quả và kịp thời phát hiện các mối đe dọa.

Trong thời đại các mối đe dọa chiến tranh điện tử ngày càng phức tạp và phát triển nhanh chóng, các tổ chức quốc phòng đòi hỏi môi trường đo kiểm tinh vi có độ trung thực cao. Các môi trường này phải có khả năng tái tạo các kịch bản trong thế giới thực với các tín hiệu động từ nhiều nguồn phát, khả năng mô hình hóa mối đe dọa nâng cao và các phương pháp đo kiểm vòng lặp kín.

Các giải pháp tạo mục tiêu Radar Target Generator và tác chiến điện tử EW của Keysight được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe này, cho phép đơn vị FORACS của NATO đánh giá nghiêm ngặt và tối ưu hóa năng lực sẵn sàng chiến đấu của radar và hệ thống ESM tại tất cả các quốc gia thành viên. Phạm vi của hợp đồng này bao gồm tích hợp và cung cấp bộ tạo mục tiêu radar thế hệ tiếp theo và bộ mô phỏng các mối đe dọa trong tác chiến điện tử EW.

Điều này này sẽ đảm bảo xác minh tốt hơn độ chính xác và đo kiểm kỹ lưỡng hiệu năng hệ thống trong các môi trường điện từ phức tạp. Đáng chú ý, bộ tạo mục tiêu Radar Target Generator sử dụng các linh kiện của Keysight sẵn có trên thị trường, bao gồm firmware tùy chỉnh và giao diện người dùng đồ họa được phát triển hoàn toàn ở châu Âu và tùy chỉnh theo các yêu cầu cụ thể của NATO.

Những đặc điểm chính của các hệ thống do Keysight cung cấp cho NATO bao gồm: Tạo mục tiêu radar có độ trung thực cao: Mô phỏng kết quả radar chính xác, bao gồm dịch chuyển Doppler, khoảng cách và độ biến thiên mặt cắt ngang, cho phép đo kiểm chính xác khả năng theo dõi radar.

Mô phỏng tinh vi các mối đe dọa EW: Tạo ra các môi trường mối đe dọa điện từ phức tạp với các kỹ thuật can thiệp, gây nhiễu và đánh lừa đa phát để đánh giá hiệu quả của hệ thống ESM.

Thiết kế kiến trúc mở có thể tùy chỉnh: Khung phần cứng và phần mềm mô-đun cho phép nâng cấp từng bước hệ thống, đảm bảo khả năng thích ứng với các yêu cầu nhiệm vụ trong tương lai.

Cấu hình triển khai nhanh dạng mô-đun: Được thiết kế để triển khai tại hiện trường và phòng thí nghiệm, cung cấp khả năng đo kiểm linh hoạt trên nhiều địa điểm của NATO.

Trích báo cáo của Văn phòng FORACS của NATO tại trụ sở NATO Brussels: "Văn phòng FORACS của NATO xin thông báo về việc ký kết một hợp đồng cung cấp các thiết bị quan trọng để khôi phục năng lực radar và đo kiểm ESM cốt lõi của NATO FORACS để đáp ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi của người dùng".

Thierry Locquette, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Keysight khu vực EMEA, cho biết: "Khả năng xác minh và nâng cao độ chính xác của radar và hệ thống ESM là rất quan trọng để NATO có thể hoàn thành nhiệm vụ trong môi trường phổ điện từ rất phức tạp như hiện nay. Keysight tự hào cung cấp các giải pháp tiên tiến cần thiết để tạo điều kiện cho đơn vị FORACS của NATO duy trì hiệu năng cảm biến ở mức cao nhất, đảm bảo ưu thế tác chiến cho các lực lượng đồng minh. Giải pháp Radar Target Generator của chúng tôi được phát triển ở châu Âu, thông qua hợp tác chặt chẽ với các trung tâm R&D và trung tâm giải pháp tại địa phương cũng như với các đối tác công nghệ châu Âu để cung cấp năng lực đo kiểm thực tế, linh hoạt và sẵn sàng trong tương lai cho nhu cầu quốc phòng thường xuyên thay đổi của NATO."