Giá vàng hôm nay 15/10/2025: Vàng trong nước vượt 148 triệu đồng một lượng, thế giới đạt đạt 4.183 USD một ounce

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trơn cũng lập đỉnh mới với mức tăng mạnh. SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 143,3 - 145,6 triệu đồng một lượng, tăng 1,1 triệu đồng so với ngày trước. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu bán ra vàng nhẫn cao nhất trong các thương hiệu, tại mức 145,8 - 148,8 triệu đồng một lượng.​

Ảnh minh họa

Tại Doji, giá vàng nhẫn 9999 được niêm yết ở mức 143,9 - 145,9 triệu đồng một lượng, tăng 4,3 triệu đồng chiều mua vào và 3,9 triệu đồng chiều bán ra so với phiên liền trước. Chỉ trong 3 phiên đầu tuần (13-15/10), giá bán vàng nhẫn "4 số 9" đã tăng dao động từ 5,8 đến 6,9 triệu đồng một lượng tùy từng thương hiệu.​

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tính đến 10h ngày 15/10 (theo giờ Hà Nội) đạt 4.183 USD một ounce, tăng hơn 40 USD so với phiên trước. Đặc biệt, trong phiên giao dịch chiều 14/10, vàng đã lập đỉnh cao lịch sử tại mức 4.180 USD một ounce.​

Tính đến tối 14/10, giá vàng thế giới cao hơn khoảng 56,8% (tương đương tăng 1.490 USD một ounce) so với cuối năm 2024. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York cũng đạt mức 4.146 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 133 triệu đồng một lượng, thấp hơn 14,6 triệu đồng so với trong nước.​

Sau chuỗi phiên tăng "dựng đứng", giá vàng giao ngay tối 14/10 đã chịu áp lực chốt lời khá mạnh sau khi tăng cao trên thị trường châu Á và châu Âu.

Thị trường vàng chùng lại một phần do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tạm thời lắng dịu sau khi Tổng thống Donald Trump có những động thái hòa dịu hơn trong các cuộc đàm phán. Mỹ và EU cũng đẩy mạnh hợp tác để đối phó với việc Trung Quốc siết chặt nguồn cung đất hiếm.​

Tâm lý e ngại rủi ro vẫn giúp duy trì giá vàng ở mức trên ngưỡng 4.100 USD một ounce. Thị trường đang chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Kinh tế Doanh nghiệp Quốc gia (NABE).​

Fed được dự đoán rộng rãi sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối tháng 10, sau động thái tương tự hồi tháng 9. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện được cược 97% Fed cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 10 và 100% khả năng giảm tiếp trong tháng 12.​

Vàng được dự báo sẽ trở lại đà tăng trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đe dọa có thêm các động thái “ăn miếng trả miếng”. Hôm 14/10, Trung Quốc đã trừng phạt các đơn vị tại Mỹ của tập đoàn vận tải biển Hanwha Ocean Co. của Hàn Quốc và đe dọa sẽ có thêm các biện pháp trả đũa.​

