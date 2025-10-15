Công nghệ số
Mới đây trên một số diễn đàn hacker, hàng chục triệu bản ghi có chứa thông tin dữ liệu khách hàng của Vietnam Airlines bị hacker nước ngoài rao bán.
Nhóm hacker tiết lộ đã xâm nhập vào tài khoản Salesforce của 39 công ty, trong đó có Vietnam Airlines. Ảnh: PV

Theo thông tin trên một số diễn đàn hacker, một nhóm hacker đã rao bán hàng triệu thông tin khách hàng của Qantas, GAP Inc, Vietnam Airlines... Hơn 23 triệu bản ghi này có dữ liệu cũ nhất ngày 23/11/2020, mới nhất ngày 20/6 vừa qua. Dữ liệu bị lộ gồm những thông tin liên quan họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhà các khách hàng của các hãng hàng không lớn .

Thông tin trên một số diễn đàn hacker cho hay, nhóm hacker thực hiện là Scattered LAPSUS$ Hunters - tên mới của ShinyHunters sau khi “sáp nhập” với một nhóm hacker khác. ShinyHunters chính là nhóm hacker từng rao bán dữ liệu của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC).

Hacker rao bán dữ liệu thông tin khách hàng của Vietnam Airlines
Vietnam Airlines thông tin về sự cố bảo mật dữ liệu

Nhóm hacker tiết lộ họ đã xâm nhập tài khoản Salesforce của 39 công ty, trong đó có Vietnam Airlines, Google, Cisco, Disney, FedEx… Salesforce cung cấp giải pháp quản lý khách hàng (CRM) cho Vietnam Airlines. Điều này có nghĩa là nhóm hacker không trực tiếp xâm nhập vào hệ thống Vietnam Airlines, mà xâm nhập vào tài khoản Salesforce của hãng hàng không này và trích xuất dữ liệu từ đó.

Sau khi tống tiền Salesforce không thành, nhóm hacker đã công bố dữ liệu của một số doanh nghiệp: Vietnam Airlines, Qantas, GAP Inc.

Sáng ngày 13/10/2025, đại diện VNCERT (thuộc A05 - Bộ Công an) đã xác nhận với VietNamNet rằng trên một số diễn đàn của hacker có rao bán dữ liệu khách hàng ghi là của Vietnam Airlines. VNCERT đang tiếp tục xác minh thông tin này.

Rất có thể các đối tượng xấu sẽ sử dụng dữ liệu này để thực hiện các cuộc lừa đảo nên người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lừa đảo có thể sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

Nhà mạng viễn thông đang trở thành mục tiêu “béo bở” của tin tặc

Nhà mạng viễn thông đang trở thành mục tiêu “béo bở” của tin tặc

Viễn thông - Internet
Nokia vừa công bố Báo cáo phân tích các mối đe dọa an ninh mạng 2025 cho thấy các nhà mạng trên toàn cầu đang đối mặt với những cuộc tấn công mạng có chiều sâu và quy mô rất lớn. Các nhóm tin tặc đã tấn công vào hạ tầng lõi của hệ thống viễn thông, gây ra thiệt hại lớn về tài chính và uy tín của nhà mạng. Tại Việt Nam, các nhà mạng cũng đang đẩy mạnh đầu tư cho an ninh mạng trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục ban hành các khung pháp lý đầy đủ hơn.
Rò rỉ dữ liệu Discord ảnh hưởng khoảng 70.000 người dùng

Rò rỉ dữ liệu Discord ảnh hưởng khoảng 70.000 người dùng

Bảo mật
Khoảng 70.000 người dùng bị ảnh hưởng bởi đợt rò rỉ dữ liệu liên quan tới Discord. Cụ thể, giấy tờ tùy thân của người dùng là dữ liệu bị nhắm tới bởi nhóm tin tặc
Dell Technologies mang đến nhiều đột phá mới

Dell Technologies mang đến nhiều đột phá mới

Xu hướng
Theo đó, giải pháp Dell Private Cloud (đám mây riêng tư) chính thức ra mắt nhằm giúp công tác triển khai và quản lý hạ tầng đám mây riêng tư của doanh nghiệp dễ dàng hơn. Bên cạnh đó là những cải tiến về hệ thống lưu trữ của Dell bao gồm, các mẫu máy chủ PowerStore và PowerMax QLC mới, khả năng tự động hóa, và bảo mật được tăng cường.
Synology tăng trưởng ấn tượng tại Việt Nam

Synology tăng trưởng ấn tượng tại Việt Nam

Công nghệ số
Điểm qua một loạt các sản phẩm, giải pháp cũng như mục tiêu của Synology tại thị trường Việt Nam, dấu ấn đậm nét nhất chính là sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ lên đến 300% trong vòng 5 năm qua.
Viettel mở rộng sức mạnh công nghệ với R&D Hòa Lạc và trung tâm dữ liệu An Khánh

Viettel mở rộng sức mạnh công nghệ với R&D Hòa Lạc và trung tâm dữ liệu An Khánh

Bảo mật
Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết định của tiến trình chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, Viettel khởi động đồng thời hai dự án chiến lược: Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển tại Hòa Lạc và Trung tâm dữ liệu An Khánh. Đây không chỉ là những công trình mang dấu ấn đầu tư khổng lồ, mà còn phản ánh tư duy dài hạn nhằm xây dựng nền tảng công nghệ tự chủ, gắn với lợi ích quốc gia và nhu cầu hội nhập quốc tế.
