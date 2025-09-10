Chuyển đổi số
Công nghiệp 4.0

Đại hội Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam lần thứ IV: Định hướng phát triển xanh và bền vững

Bình Lê

Bình Lê

11:52 | 10/09/2025
Ngày 9/9, ‘tại Hà Nội, Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam (VAMOBA) đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với chủ đề “VAMOBA vươn xa cùng đất nước”.
Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 34 năm, khẳng định vai trò của Hiệp hội trong thúc đẩy ngành xe Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, xanh và hội nhập quốc tế. 34 năm hình thành và phát triển .

Đại hội Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam lần thứ IV: Định hướng phát triển xanh và bền vững
Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam (VAMOBA) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Cường, Chủ tịch VAMOBA cho biết, trong suốt quá trình hoạt động, Hiệp hội đã từng bước xây dựng được cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hoạt động hiệu quả. Tập thể Ban chấp hành luôn giữ vững tinh thần đoàn kết; các đồng chí trong Ban Thường vụ là những người có phẩm chất, năng lực, tầm nhìn dài hạn, tư duy chiến lược và nhiệt huyết, sẵn sàng đầu tư trí tuệ, thời gian, đặt lợi ích chung của Hiệp hội lên trên lợi ích cá nhân, trở thành hạt nhân đoàn kết trong toàn Hiệp hội.

Về quy mô sản xuất, mỗi năm các hội viên VAMOBA cung ứng gần 400.000 xe máy, xe điện, xe đạp điện và khoảng 1 triệu xe đạp, đáp ứng 93% phục vụ nhu cầu trong nước, phần còn lại xuất khẩu. Mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 20%/năm, đến năm 2027 đạt 600.000 xe, gắn với thúc đẩy sản phẩm xanh, thân thiện môi trường, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, các hội viên Hiệp hội tạo ra hàng vạn việc làm, đóng góp lớn vào ngân sách, đồng thời tích cực tham gia công tác thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng, nhất là trong dịch COVID-19 và ủng hộ nhân dân bị thiên tai hàng năm.

Đại hội Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam lần thứ IV: Định hướng phát triển xanh và bền vững
Ông Phạm Cường, Chủ tịch VAMOBA phát biểu tại Đại hội.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, VAMOBA đặt mục tiêu trở thành hiệp hội uy tín hàng đầu khu vực, đóng vai trò cầu nối giữa Doanh nghiệp – Nhà nước – Xã hội. Chiến lược phát triển tập trung vào 5 trụ cột:

Trụ cột thứ nhất: Chuyển đổi số toàn diện

VAMOBA đặt mục tiêu dẫn đầu trong việc thúc đẩy chuyển đổi số ngành xe Việt Nam; xây dựng hệ sinh thái số hoàn chỉnh, kết nối tất cả các hội viên trên một nền tảng thống nhất, tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin, hợp tác kinh doanh và phát triển chung. Hiệp hội sẽ đầu tư mạnh mẽ ứng dụng công nghệ 4.0 như trí tuệ nhân tạo, big data, Internet vạn vật để nâng cao hiệu quả quản lý, dự báo thị trường và hỗ trợ ra quyết định; xây dựng các nền tảng thương mại điện tử chuyên ngành, giúp doanh nghiệp hội viên tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, đặc biệt là thị trường quốc tế.

Trụ cột thứ hai: Phát triển bền vững và kinh tế xanh

VAMOBA cam kết đi đầu trong việc thúc đẩy phát triển bền vững trong ngành xe; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên chuyển đổi sang sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, đặc biệt là xe điện, xe hybrid và các phương tiện giao thông xanh.

Xây dựng các tiêu chuẩn phát triển bền vững cho ngành, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng công nghệ sạch, giảm thiểu tác động môi trường và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Đồng thời hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận các nguồn tài trợ cho các dự án phát triển bền vững.

Trụ cột thứ ba: Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế

VAMOBA sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xe Việt Nam trên trường quốc tế; hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Tích cực tham gia các mạng lưới hiệp hội khu vực và toàn cầu, tạo cơ hội hợp tác, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm; tổ chức các sự kiện quốc tế, triển lãm thương mại để quảng bá thương hiệu "Made in Vietnam" và tạo cơ hội kết nối kinh doanh cho các doanh nghiệp hội viên.

Trụ cột thứ tư: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Nhận thức rõ rằng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công, VAMOBA sẽ đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành; hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu để xây dựng các chương trình đào tạo chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành trong thời đại mới.

Tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo chuyên môn, chương trình trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý và tầm nhìn chiến lược cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý của các doanh nghiệp hội viên.

Trụ cột thứ năm: Tăng cường vai trò đại diện và vận động chính sách

VAMOBA sẽ tiếp tục phát huy và tăng cường vai trò đại diện cho ngành trước Đảng, Nhà nước và xã hội; tích cực tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến ngành xe, đảm bảo tiếng nói của doanh nghiệp được lắng nghe và các chính sách được xây dựng phù hợp với thực tế.

Tăng cường hoạt động nghiên cứu, phân tích thị trường, dự báo xu hướng phát triển để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoạch định chính sách; đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và Nhà nước, góp phần tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và công bằng.

Cùng với xu hướng chuyển đổi xanh, các thành viên của VAMOBA cũng chú trọng phát triển các sản phẩm xe điện cũng như trạm sạc. Theo đó, trong năm 2025, các doanh nghiệp VAMOBA hợp tác với các đối tác đã phát triển hơn 500 trạm sạc lắp đặt tại các thành phố lớn và phấn đấu đến năm 2027 đạt trên 2.000 trạm sạc, hỗ trợ phát triển xe điện bền vững.

Ngoài ra, VAMOBA đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% thành viên của Hiệp hội có ít nhất 01 dòng sản phẩm xe điện; đến năm 2030, xe điện chiếm khoảng 40% tổng sản lượng, đồng thời giảm 50% phát thải CO2 so với năm 2020; hướng tới mục tiêu 100% sản phẩm thân thiện với môi trường đến năm 2035.

Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam (VAMOBA) tiền thân là Hiệp hội Xe đạp, Xe máy Việt Nam, được thành lập từ năm 1991 và là một trong những hiệp hội ngành nghề đầu tiên tại Việt Nam.

Sau 34 năm, VAMOBA hiện có hơn 230 hội viên, trong đó 30 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh và hơn 200 doanh nghiệp phụ tùng, với sản lượng trung bình gần 400.000 xe máy và 1 triệu xe đạp mỗi năm, trong đó 93% tiêu thụ trong nước và 7% xuất khẩu.

