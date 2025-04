VAFIE tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2025-2030

Lễ hội giao lưu văn hóa Hàn - Việt lần thứ 7 mang tên “Chúng ta là một (We Are Together)” sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 3 – 4/5 tại First Outdoor Concert Hall (Nhà hát ngoài trời số 1), thành phố Suwon, Hàn Quốc. Sự kiện do DB Insurance tổ chức.