Định hướng chiến lược của EuroCham cho năm 2025

Ngày 24/3, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết vừa tổ chức thành công Đại hội Thường niên (AGM). Sự kiện đánh dấu một năm đầy thành tựu của EuroCham, đồng thời bầu chọn Ban lãnh đạo mới gồm 17 thành viên cho nhiệm kỳ 2025.

Ban Lãnh đạo mới, kết hợp giữa các thành viên từ nhiệm kỳ trước và những gương mặt mới, sẽ tiếp tục phát huy những thành công của EuroCham và thúc đẩy sứ mệnh tăng cường quan hệ kinh tế giữa châu Âu và Việt Nam.

Ban lãnh đạo mới EuroCham gồm 17 thành viên cho nhiệm kỳ 2025.

Cơ cấu lãnh đạo gồm chín thành viên được bầu trực tiếp và tám thành viên được bổ nhiệm từ các hiệp hội doanh nghiệp quốc gia trực thuộc EuroCham.

Ông Julien Guerrier, Đại sứ EU tại Việt Nam nhấn mạnh mối quan hệ ngoại giao EU-Việt Nam hiện đã bước sang năm thứ 35, cũng như cột mốc 5 năm của Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA).

Cuộc tọa đàm cấp cao gần đây với Thủ tướng Phạm Minh Chính cho thấy EuroCham đóng vai trò quan trọng trong việc định hình đối thoại chính sách nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh bền vững hơn. Đại sứ Guerrier đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa phái đoàn EU và EuroCham, mở ra nhiều cơ hội mới cho tăng trưởng và đầu tư.

"EuroCham cung cấp cho chúng tôi những hiểu biết sâu sắc về môi trường kinh doanh, phản ánh rõ các mối quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, cũng như chia sẻ tầm nhìn về một Việt Nam với hệ thống pháp lý minh bạch, an toàn và hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp xuất khẩu EU. Đồng hành cùng EuroCham, chúng tôi hướng tới việc xây dựng một môi trường kinh doanh không chỉ thuận lợi, mà còn bền vững – nơi doanh nghiệp và dòng vốn đầu tư có thể phát triển mạnh mẽ", Đại sứ Julien Guerrier chia sẻ.

Nhìn về năm tới, ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham, nhấn mạnh những ưu tiên chiến lược nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư giữa EU và Việt Nam; đồng thời cho biết trọng tâm trước mắt là các cuộc đối thoại quan trọng với Ủy ban châu Âu khi phái đoàn doanh nghiệp EuroCham đang có chuyến công tác tại Brussels ngay trong tuần này.

Trong năm 2025, EuroCham sẽ tiếp tục kiến tạo một môi trường kinh doanh năng động, bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của Việt Nam...

Dẫn đầu phái đoàn, Chủ tịch Jaspaert sẽ tham gia các phiên họp cấp cao với lãnh đạo Ủy ban châu Âu, đặt nền móng cho chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng như một số Cao Ủy châu Âu tới Việt Nam.

Một cột mốc quan trọng khác trong thời gian tới là Lễ ra mắt Sách Trắng của EuroCham tại Hà Nội vào ngày 11/4/2025, với sự tham dự dự kiến của Cao Ủy Thương mại EU Maroš Šefčovič. Sự kiện này không chỉ thể hiện cam kết bền vững trong việc nâng cao môi trường đầu tư, mà còn tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế sâu rộng giữa hai khu vực.

"Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, và EuroCham cũng phải tiên phong thích ứng với những thay đổi đó," Chủ tịch Jaspaert nhấn mạnh.

"Trong 12 tháng tới, tôi sẽ cùng Ban Lãnh đạo mới tập trung mang lại giá trị thiết thực cho các thành viên – từ các tập đoàn đa quốc gia cho đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, đảm bảo rằng họ có thể phát triển bền vững trong một môi trường kinh doanh minh bạch và ổn định.", Chủ tịch EuroCham cho hay.

Trong sáu tháng qua, trên cương vị Chủ tịch, ông Jaspaert đã tích cực thúc đẩy các sáng kiến đối thoại chính sách và tăng cường hợp tác với Chính phủ Việt Nam, củng cố vai trò của EuroCham như một cầu nối chiến lược giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và các nhà hoạch định chính sách.

Ghi nhận những đóng góp to lớn từ các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, ông khẳng định cam kết không ngừng đổi mới, nâng cao vị thế của EuroCham, đồng thời tiếp tục kiến tạo một môi trường kinh doanh năng động, bền vững – nơi các doanh nghiệp châu Âu có thể không chỉ thành công, mà còn góp phần vào sự phát triển chung của Việt Nam.