Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiên Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thiên Lộc Phạm Xuân Toàn cho biết, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, trong 2 ngày (1 - 2/8/2025), Đảng bộ xã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Thiên Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với chủ đề “Tập trung xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng xã thiên lộc giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Đại hội Đảng bộ xã Thiên Lộc với sự tham dự của 168 đại biểu chính thức đại diện cho 2.206 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của toàn Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ giai đoạn 2020 - 2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng, phát triển xã giai đoạn 2025 - 2030 và các năm tiếp theo; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Lộc Phùng Khải Lợi cho hay, với vị trí địa lý nằm ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, giáp sông Hồng, sông Thiếp và các trục đường giao thông kết nối đi các tỉnh phía Bắc, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển công nghiệp, dịch vụ và thương mại.

Qua đó, kinh tế trên địa bàn được duy trì phát triển, tăng trưởng bình quân đạt 9,54%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, phát huy vai trò chủ lực của ngành Công nghiệp - Xây dựng, tăng tỷ trọng ngành Thương mại - Dịch vụ, giảm dần ngành Nông nghiệp - Thuỷ sản. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 93,58 triệu đồng/người/năm.

Công tác phát triển văn hóa, xã hội, con người, an ninh quốc phòng; chuyển đổi, phát triển kinh tế số, chính quyền, xã hội số luôn được cấp ủy, chính quyền xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế đạt 96,5%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 90,4% năm 2020 lên 96% năm 2025; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 80,3% năm 2020 (trong đó có bằng cấp 33,9%) lên 85% năm 2025 (trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 50,5%)...

Hướng tới nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã Thiên Lộc phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thành phố giao. Trong đó có 05 nhóm chỉ tiêu về công tác Đảng và hệ thống chính trị, 04 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội; quy hoạch, đô thị và môi trường, quốc phòng và an ninh. Đồng thời, Thiên Lộc đề ra 09 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 07 nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Thiên Lộc lần thứ I

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, Đại hội Đảng bộ xã Thiên Lộc lần thứ I đã xác định rõ 03 khâu đột phá và 06 chương trình công tác trọng tâm. Cụ thể, 03 khâu đột phá gồm: Cải cách mạnh mẽ bộ máy chính quyền, nâng cao chất lượng cán bộ phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thứ hai, đầu tư hạ tầng đô thị thông minh, xanh - sạch - đẹp - hiện đại, thân thiện môi trường. Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng chuyển đổi số và cách mạng công nghệ gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, mở ra một hướng đi mới đầy hứa hẹn cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ của Việt Nam.

06 Chương trình công tác trọng tâm, gồm: Chương trình số 01 - CTr/ĐU: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Chương trình số 02 - CTr/ĐU: Tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế số, kinh tế xanh gắn với hình thành, khai thác không gian văn hóa - sáng tạo, không gian số, công cộng kết nối tới các khu đô thị mới theo quy hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã tiền thân của xã Thiên Lộc đã đạt được. Đồng thời, ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ xã đã tập trung, khẩn trương, bài bản, nghiêm túc và trách nhiệm, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW, các kết luận của Bộ Chính trị, văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ tới, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần phải thực hiện trong thời gian tới, gồm: Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp theo hướng “chính quyền kiến tạo - đồng hành - gần dân sát dân”. Đổi mới tư duy và tầm nhìn dài hạn, tổ chức thực hiện rõ trọng tâm, sát thực tiễn, quyết liệt, hiệu quả, thực chất.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiên Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thứ hai, theo quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thiên Lộc được định hướng là phát triển các đô thị - dịch vụ sinh thái, thông minh gắn với mô hình TOD; xây dựng các công trình kiến trúc hiện đại là biểu tượng, điểm nhấn cho không gian đô thị gắn với trục sông Hồng. Nên quy hoạch phải đi trước một bước, bám sát thực tiễn với tầm nhìn chiến lược và tư duy kiến tạo.

Thứ ba, ưu tiên phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Duy trì, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Thăng Long, với định hướng đa ngành, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp xanh, hiện đại, kỹ thuật cao. Phát triển kinh tế đô thị gắn với tổ chức, khai thác có hiệu quả các không gian phát triển đặc biệt là không gian sông Hồng.

Thứ tư, chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. Tiếp tục đầu tư trường lớp đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới giáo dục và y tế thông minh. Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di sản văn hóa, phát triển du lịch gắn với các lễ hội, di tích, làng nghề. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, chăm lo người có công, đối tượng yếu thế, nâng cao thu nhập, chất lượng lao động, dân cư đô thị.

Thứ năm, củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Chủ động ứng phó với biến động dân cư, tăng cường an ninh khu công nghiệp, phát hiện sớm và xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên ban tặng.