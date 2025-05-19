Đại hội Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân khóa XIX: Hành trình tri ân, tiếp bước tương lai

Nhìn lại hành trình 36 năm đồng hành cùng sinh viên

Trải qua hơn ba thập kỷ hoạt động, Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã khẳng định vị thế là một trong những tổ chức Hội tiêu biểu toàn quốc, với nhiều đóng góp nổi bật trong công tác sinh viên và các phong trào thanh niên.

Các chương trình, sự kiện và phong trào có sức ảnh hưởng, lan tỏa được Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức hằng năm.

Đại hội lần này không chỉ là dịp tổng kết nhiệm kỳ 2023–2025 mà còn mở ra giai đoạn mới với định hướng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội Sinh viên NEU đã đặt ra khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Đổi mới”, cùng các mục tiêu xuyên suốt như nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tăng cường chiều sâu trong các hoạt động tình nguyện, học thuật, văn hóa và phát triển cán bộ Hội phù hợp với thời đại chuyển đổi số.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều chương trình thường niên được Hội tổ chức đã tạo dấu ấn đậm nét, thu hút đông đảo sinh viên tham gia như: Ngày Hội Học sinh - Sinh viên 9/1, Giải bóng đá NEU Cup, Tuần lễ Sinh viên 5 tốt, Tập huấn Cán bộ Hội, và đặc biệt là Đại nhạc hội chào tân sinh viên NEU Youth Festival.

Các hoạt động không chỉ khơi gợi tinh thần sáng tạo, gắn kết trong sinh viên mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên Kinh tế Quốc dân năng động, bản lĩnh và hiện đại.

Nâng tầm phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” tiếp tục là điểm nhấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2023-2025. Đây là danh hiệu được xét duyệt kỹ lưỡng dựa trên 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân khoá XVIII.

Chỉ tính riêng nhiệm kỳ 2023-2025, Hội Sinh viên NEU đã có hơn 10 sinh viên đạt danh hiệu cấp Trung ương, 108 sinh viên cấp Thành phố và gần 500 sinh viên cấp Trường.

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” không chỉ là sự ghi nhận quá trình nỗ lực của cá nhân mà còn là lợi thế lớn trong xét học bổng, tuyển dụng và cơ hội học tập tại nước ngoài. Phong trào đã trở thành nền tảng để xây dựng thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh và sẵn sàng hội nhập.

NEU Youth Festival - Biểu tượng văn hóa sinh viên

Là sự kiện văn hóa thường niên được mong chờ nhất, NEU Youth Festival tiền thân là chương trình “Bình minh Sinh viên” đã trở thành lễ hội chào tân quy mô lớn với hơn 20.000 sinh viên tham dự trực tiếp, thu hút hơn 1 triệu lượt tiếp cận trực tuyến.

Lễ bế mạc “Tuần lễ Sinh viên 5 tốt 2024” vinh danh các gương mặt xuất sắc trong việc nỗ lực rèn luyện và học tập.

Sự kiện không chỉ mang đến sân chơi nghệ thuật - giải trí mà còn là không gian kết nối, khích lệ tinh thần đoàn kết, giúp tân sinh viên hòa nhập nhanh chóng với môi trường học tập tại NEU.

Những thành quả trong công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Hội Sinh viên NEU vinh dự nhận nhiều bằng khen cấp Trung ương, được ghi nhận ở nhiều lĩnh vực như đối ngoại, tổ chức sự kiện và phát triển phong trào.

Đại hội khóa XIX không chỉ là nơi ghi dấu hành trình đã qua, mà còn là dịp để tổ chức Hội đề ra những phương hướng, giải pháp phù hợp, hiện đại hơn trong bối cảnh giáo dục đại học chuyển mình mạnh mẽ theo xu thế số hóa và toàn cầu hóa.