Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình Thạc sỹ Quốc tế - IMD@NEU, hợp tác giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học UWE Bristol (Anh).

Tọa đàm có sự tham dự của trên 100 đại biểu gồm các nhà doanh nghiệp cùng giảng viên, học viên, sinh viên.

GS Nancy Napier, chuyên gia đổi mới sáng tạo, nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tại Boise State University (Hoa Kỳ) chia sẻ tại tọa đàm.

Phát biểu tại toạ đàm, PGS.TS Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, trong xu hướng phát triển hiện nay, doanh nghiệp muốn tạo thêm giá trị gia tăng thì phải ứng dụng được các công nghệ mới, phải liên tục đổi mới sáng tạo và thay đổi cách thức vận hành. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững, là đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tọa đàm “Từ khoảnh khắc xuất thần của cá nhân tới sự chuyển mình của tổ chức” nhằm nuôi dưỡng các ý tưởng sáng tạo của từng cá nhân, đóng góp vào sự sáng tạo của tổ chức (doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước). Từ đó, giúp các tổ chức phát triển nhanh hơn nữa, tạo ra những giá trị mới và đem lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Các diễn giả chia sẻ tại toạ đàm

Theo GS. Nancy Napier, chuyên gia về đổi mới sáng tạo từ Boise State University (Hoa Kỳ), khoảnh khắc "xuất thần" (Aha! Moment) là những lúc một ý tưởng mới bất chợt xuất hiện trong tâm trí con người. Tuy nhiên, những khoảnh khắc này không tự nhiên mà có được; chúng là kết quả của quá trình tích lũy kinh nghiệm, thử nghiệm và tác động của nhiều yếu tố môi trường.

Việc nhận diện và ứng dụng những khoảnh khắc "xuất thần" này không chỉ quan trọng đối với cá nhân mà còn ảnh hưởng lớn đến sự đổi mới của tổ chức. Khi các doanh nghiệp biết cách khai thác những khoảnh khắc này, chúng có thể trở thành động lực thúc đẩy những bước chuyển mình lớn, góp phần tạo ra những bước tiến mang tính cạnh tranh và bên vững.

Tại tọa đàm, Bà Đặng Thúy Hà - chuyên gia hành vi khách hàng, Giám đốc Nghiên cứu tại NielsenIQ Việt Nam, thành viên Ban chuyên gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia; chia sẻ hành trình thực tế của Test Concept từ một ý tưởng ban đầu đến khi trở thành sản phẩm thực thụ của doanh nghiệp. Những bài học rút ra từ quá trình này sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ cách thử nghiệm, hoàn thiện và triển khai ý tưởng để tạo ra những đổi mới thực sự, mang lại tăng trưởng bền vững.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ tại toạ đàm

Bên cạnh đó, ông Lê Quốc Vinh, chuyên gia truyền thông và marketing, chia sẻ cách doanh nghiệp nhận diện và ứng dụng các "Big Ideas" - những ý tưởng mang tính đột phá. Ông nhấn mạnh rằng sáng tạo không chỉ là sự léo sáng chốc lát mà là một quá trình dài hạn, yêu cầu các tổ chức liên tục đổi mới và thích nghi.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để duy trì đổi mới là xây dựng một môi trường sáng tạo. Doanh nghiệp cần khuyến khích nhân viên đặt câu hỏi, đề xuất ý tưởng và quan trọng hơn cả là không sợ thất bại. Mọi sáng tạo đều bắt đầu từ những thử nghiệm nhỏ, và nếu tổ chức không chấp nhận rủi ro, họ cũng sẽ bỏ lỡ những cơ hội đổi mới quan trọng.

Với những chia sẻ từ các chuyên gia, tọa đàm đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các cá nhân về tầm quan trọng của sáng tạo và đổi mới trong bối cảnh hiện nay. Đổi mới không chỉ giúp tổ chức thích nghi với thị trường mà còn tạo ra sự bứt phá, mở ra những cơ hội phát triển bền vững.