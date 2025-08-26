Các hãng ô tô lớn đối mặt với sự thật phũ phàng trong thời đại ‘đa khủng hoảng’

Tại sao các hãng ô tô đua nhau giảm giá mạnh sau kỳ nghỉ tết? Với sức tiêu thụ ô tô yếu và lượng xe tồn kho lớn, nhiều hãng xe tiếp tục áp dụng chính sách giảm giá mạnh ...

Các nhà sản xuất thiết bị gốc hàng đầu đang phải vật lộn với vô số cuộc khủng hoảng. Ảnh: Getty.

Lợi nhuận sụt giảm, sa thải và cắt giảm chi phí trên diện rộng

Những dấu hiệu khó khăn hiện rõ: lợi nhuận sụt giảm, nhiều đợt sa thải và biện pháp cắt giảm chi phí đang lan rộng. Ola Källenius, CEO của Mercedes-Benz, đã thẳng thắn ví von:

Cụm từ “đa khủng hoảng” được dùng để chỉ những tác động tiêu cực đan xen, khuếch đại lẫn nhau và tạo ra thách thức nghiêm trọng hơn tổng hòa các vấn đề riêng lẻ.

Cuộc chuyển đổi xe điện: thách thức lớn nhất lịch sử

Theo Sigrid de Vries, Tổng Giám đốc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA):

“Việc chuyển sang xe không phát thải vốn đã rất khó khăn. Đây là cuộc chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp.”

EU hiện đặt mục tiêu đầy tham vọng: giảm 55% lượng khí thải carbon từ ô tô mới vào năm 2030 và đến năm 2035, mọi xe bán ra phải đạt mức phát thải bằng 0. Điều này đồng nghĩa với việc loại bỏ dần xe chạy xăng và dầu diesel.

Tuy nhiên, trong khi Trung Quốc bơm mạnh trợ cấp và ưu đãi để thúc đẩy ngành xe điện nội địa, các hãng xe châu Âu lại đối mặt với quy định nghiêm ngặt và áp lực chính trị, khiến gánh nặng chi phí tăng cao mà không có đủ cầu thị trường.

Một cơn bão hoàn hảo của chi phí sản xuất tăng cao, thuế quan của Hoa Kỳ, cạnh tranh gay gắt, gián đoạn chuỗi cung ứng và áp lực pháp lý đã gây thiệt hại cho ngành công nghiệp ô tô.

Toàn cầu hóa đang thoái lui, cạnh tranh gia tăng

Rella Suskin, chuyên gia của Morningstar, nhận định:

“Các hãng xe châu Âu buộc phải đầu tư hàng tỷ USD vào dây chuyền sản xuất xe điện, nhưng nhu cầu yếu đi do thiếu ưu đãi khiến bài toán lợi nhuận trở nên khó khăn.”

Cùng lúc, sự trỗi dậy của xe điện Trung Quốc đang gây áp lực khổng lồ lên thị trường toàn cầu. Trong khi đó, chính sách bảo hộ của Mỹ và xu hướng “thoái trào toàn cầu hóa” đang buộc các hãng phương Tây phải xây dựng chiến lược nội địa hóa sản xuất và điều chỉnh danh mục sản phẩm cho từng thị trường.

Henner Lehne, Phó Chủ tịch S&P Global Mobility, khẳng định: “Ngành công nghiệp ô tô phương Tây đang trải qua sự gián đoạn cấu trúc sâu sắc, đòi hỏi phải hiệu chỉnh lại chiến lược đầu tư, sản phẩm và hoạt động toàn cầu.”

Trước sức ép, các hãng xe lớn đang chuyển hướng tập trung vào các mẫu xe có biên lợi nhuận cao, mở rộng sang xe hybrid, đẩy mạnh sản xuất tại thị trường chi phí thấp và tìm kiếm liên minh chiến lược với đối tác Trung Quốc.

Ngành công nghiệp ô tô Đức dự kiến sẽ đầu tư khoảng 320 tỷ euro vào R&D từ năm 2025 đến 2029, trong đó 220 tỷ euro dành cho hạ tầng xe điện và công nghệ mới.

Với hàng loạt “cơn bão” cùng lúc ập đến, tương lai của ngành ô tô toàn cầu sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng, đổi mới và hợp tác của các hãng xe. Bài toán đặt ra không chỉ là sản xuất xe điện, mà còn là xác định mô hình kinh doanh bền vững trong một thế giới đang phân mảnh và biến động không ngừng.