Tập đoàn OSB trình diễn tổ hợp phòng không chống UAV tại Vietnam International Defence Expo 2024

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam International Defence Expo 2024) là sự kiện quốc phòng mang tầm vóc quốc tế, do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức diễn ra từ ngày 19-22/12/2024 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Là một trong số ít các doanh nghiệp ngoài Nhà nước của Việt Nam tham gia Triển lãm lần này, Tập đoàn OSB đã mang tới các giải pháp, sản phẩm công nghệ cao có tính lưỡng dụng, phục vụ cả cho mục đích dân sự đồng thời ứng dụng trong lĩnh vực An ninh Quốc phòng. Danh mục sản phẩm đa dạng này do Tập đoàn OSB nghiên cứu, phát triển, sản xuất, đồng thời vừa hợp tác, tích hợp và chuyển giao công nghệ với các đối tác quốc tế.

Ảnh đội ngũ nhân sự OSB tham gia triển lãm.

Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 được tổ chức đồng thời với các hoạt động, sự kiện nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; là một hoạt động trọng điểm, tạo điểm nhấn mang ý nghĩa, tầm vóc quốc tế.

Triển lãm được tổ chức với mục đích chia sẻ thành tựu, kinh nghiệm nghiên cứu, sản xuất, sử dụng vũ khí trang bị và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng giữa các nước tham dự triển lãm.

Khu vực triển lãm có tổng diện tích hơn 100.000m2 với diện tích trưng bày trong nhà 15.000m2 (tăng gấp đôi so với triển lãm năm 2022) và ngoài trời hơn 20.000m2. Triển lãm đã thu hút hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 27 quốc gia trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ.

Gian hàng OSB tại triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Tại triển lãm, các đơn vị trong nước và quốc tế sẽ trưng bày, giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng Hải quân, Lục quân, Phòng không - Không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Trong khuôn khổ triển lãm, OSB Group mang đến Bộ 4 tổ hợp sản phẩm, giải pháp nổi bật ứng dụng thông tin vệ tinh, ra đa, phòng chống UAV / Drone mang tên Tổ hợp Phòng không - Không quân UAV Lá chắn Rồng.

Tổ hợp Lá chắn Rồng do Tập đoàn OSB nghiên cứu và phát triển là giải pháp phòng không không quân toàn diện cho việc phòng chống UAV, đảm bảo an ninh, an toàn khu vực cần bảo vệ. Tổ hợp có đầy đủ các thành phần cảnh giới, trinh sát, phát hiện và chế áp, tiêu diệt UAV với các hệ thống:

- Hệ thống cảnh giới, trinh sát, phát hiện

- Hệ thống chế áp, tiêu diệt

- Hệ thống điều khiển

Tổ hợp Lá chắn Rồng là một tổ hợp Phòng không - Không quân UAV, thực hiện trinh sát, phát hiện, giám sát, vô hiệu hóa, khống chế và tiêu diệt các mục tiêu không người lái trên không, từ UAV cỡ siêu nhỏ (micro UAV) tới UAV cỡ lớn. Hệ thống thiết kế cấu trúc mô-đun, dễ dàng cấu hình, tùy chỉnh chức năng, bổ sung các biện pháp phòng chống theo yêu cầu đặc thù của khách hàng. Tổ hợp có tính năng chính: Mô-đun hoá thành phần, thuận lợi trong việc thu nhỏ, mở rộng quy mô hệ thống; cảm biến nhiều lớp, khả năng chống tấn công mạng vào hệ thống điều hành trung tâm; phát hiện, giám sát các UAV có diện tích phản xạ hiệu dụng RCS nhỏ; bảo vệ thường trực không gian các địa điểm được triển khai; khống chế, nhận dạng, phân loại và tiêu diệt tự động trong mọi điều kiện thời tiết, ngày đêm, chống lại UAV phát hoặc không phát sóng điện từ.

Ra đa WISDOM EYE sử dụng thuật toán xử lý tín hiệu đặc biệt với ứng dụng công nghệ cao, anten mảng pha, cho phép có kết cấu nhỏ gọn, công suất thấp, cơ động trong khi đảm bảo các tính năng chiến - kỹ thuật. WISDOM EYE gồm các dòng sản phẩm ra đa cảnh giới biển, mặt đất, trên không; điều khiển hỏa lực và quan trắc viễn thám.

Tổ hợp Lá Chắn Rồng không chỉ nổi bật với khả năng trinh sát, phát hiện, giám sát và tiêu diệt các mục tiêu UAV, mà còn được tích hợp các công nghệ tiên tiến như ra đa WISDOM EYE. Với thuật toán xử lý tín hiệu đặc biệt và công nghệ anten mảng pha, WISDOM EYE đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tổ hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng không – không quân. Hệ thống ra đa cơ động, kết cấu nhỏ gọn, công suất thấp nhưng vẫn đảm bảo tính năng chiến – kỹ thuật vượt trội, bao gồm các dòng sản phẩm chuyên biệt cho cảnh giới biển, mặt đất, trên không, điều khiển hỏa lực và quan trắc viễn thám. Sự kết hợp này giúp Lá Chắn Rồng tối ưu hóa hiệu năng, đảm bảo bảo vệ toàn diện trong mọi điều kiện thời tiết và môi trường tác chiến phức tạp.

Các giải pháp thông tin liên lạc vô tuyến, vệ tinh ứng dụng trong An ninh Quốc phòng và Cứu hộ Cứu nạn

Seacom M và Seacom R là Thiết bị Liên lạc Vệ tinh công nghệ cao với các tính năng vượt trội: Thoại, Tin nhắn, Data, SOS, Thông tin vị trí và Giám sát hành trình, đặc biệt cung cấp Data và giao diện IP hỗ trợ kết nối với các thiết bị khác. Điểm nổi bật của Seacom M và Seacom R là chế độ "Standby" thông minh, giúp tiết kiệm năng lượng bằng cách tạm ngưng phát tín hiệu (tắt TX) khi không cần thiết, đồng thời tự động kích hoạt lại trạng thái thu phát tín hiệu khi có yêu cầu kết nối hoặc truyền dữ liệu.

Seacom M và Seacom R được trang bị hệ thống nguồn với pin chính, pin dự phòng và cổng kết nối nguồn dự phòng nóng đảm bảo liên lạc không gián đoạn. Thiết bị nhỏ gọn, cơ động xách tay, hoặc có thể lắp đặt dễ dàng trên phương tiện di chuyển như xe ô tô, tàu, thuyền,… mà vẫn hoạt động ổn định ngay cả trong các điều kiện khắc nghiệt, đáp ứng hiệu quả nhu cầu thông tin liên lạc cho An ninh Quốc phòng, Cứu hộ Cứu nạn, Dân dụng và các tình huống khẩn cấp khác.

Các giải pháp phân tích, xử lý dữ liệu lớn, chuyên ngành cho ANQP, Giải pháp thực tế ảo, AI phục vụ huấn luyện, đào tạo

OSB cung cấp các giải pháp thông tin liên lạc, tình báo kỹ thuật, giám sát, phân tích, xử lý dữ liệu lớn phục vụ An ninh Quốc phòng trong kỷ nguyên số, công nghệ cao và AI.

Giải pháp công nghệ và tích hợp hệ thống OSB và các đối tác đồng hành mang tới sự kiện bao gồm: Hệ thống thông tin liên lạc chuyên dụng qua vệ tinh; Camera chuyên dụng cho quân sự; Hệ thống giám sát và định vị vô tuyến; Hệ thống Trinh sát tín hiệu thông tin liên lạc, xử lý và phân tích dữ liệu lớn phục vụ công tác an ninh quốc phòng trong thời đại số và trí tuệ nhân tạo AI

Ngoài ra, OSB phát triển giải pháp mô phỏng thực tế ảo (AR/VR) phục vụ huấn luyện quân sự, giúp mô phỏng tình huống thực tế, đào tạo sử dụng khí tài và vũ khí với công nghệ AI, cùng không gian ảo tương tác cao, nâng cao kỹ năng và hiệu quả tác chiến. Những giải pháp này thể hiện cam kết của OSB trong việc góp phần hiện đại hóa quốc phòng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong kỷ nguyên số.

Đồng hành cùng OSB, các đối tác từ Mỹ, Anh, Đức cũng mang đến triển lãm các sản phẩm, giải pháp công nghệ cao như:

Thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu và thoại chiến thuật,

Hệ thống anten bắt bám tự động tín hiệu vô tuyến đa băng tần

Hệ thống trinh sát, giám sát vô tuyến với dải tần lên đến 40 GHz

Sau lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm tại triển lãm năm 2022, Tập đoàn OSB đã nhận được nhiều sự quan tâm, phản hồi về công nghệ và sản phẩm, từ đó mở ra các cơ hội kinh doanh và định hướng phát triển các sản phẩm mới, giúp mang đến triển lãm lần này một danh mục đa dạng các sản phẩm, giải pháp bám sát nhu cầu mới của thị trường. Với định hướng tự phát triển các công nghệ kết hợp hợp tác và chuyển giao với các đối tác hàng đầu trên thế giới, tập đoàn mong muốn sản xuất các sản phẩm và phát triển các giải pháp hội tụ được những thành tựu mới nhất về công nghệ trong lĩnh vực này. Tập đoàn đã và đang hợp tác với các đối tác theo các mô hình hợp tác đa dạng, linh hoạt bao gồm cả chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển và đào tạo.

Chủ tịch Tập đoàn OSB Nguyễn Hồng Sơn cho biết, dựa trên định hướng chiến lược trong phát triển công nghiệp quốc phòng “chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại” theo Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26-1-2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII), Tập đoàn OSB nỗ lực trở thành tập đoàn công nghệ đi đầu trong sản xuất, cung cấp các thiết bị, sản phẩm, giải pháp công nghệ cao trong quốc phòng, an ninh và hàng không vũ trụ. Tập trung ứng dụng công nghệ cao, bám sát các nhu cầu thực tiễn, các sản phẩm, giải pháp do Tập đoàn OSB cung cấp đáp ứng các yêu cầu đặc thù về kỹ chiến thuật, độ tin cậy, an toàn và bảo mật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị phức tạp và các phương thức tác chiến công nghệ cao hiện đại ngày càng đa dạng.

Những cải tiến đáng chú ý trong những sản phẩm của Tập đoàn đến từ việc sử dụng các công nghệ mới về vật liệu, xử lý tín hiệu, xử lý thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Các sản phẩm, giải pháp được Tập đoàn tự nghiên cứu, phát triển, sản xuất đã góp phần khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, có khả năng thay thế việc nhập khẩu từ nước ngoài và có thể hướng tới xuất khẩu.