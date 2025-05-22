Mưa Bão 2025: Liên lạc vệ tinh, giải pháp kết nối mọi tình huống khẩn cấp

Ảnh minh họa

Mùa mưa bão quý 2/2025 đang đến gần với dự báo đáng lo ngại về mức độ khốc liệt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm nay có thể xuất hiện nhiều xoáy thuận nhiệt đới hơn trung bình nhiều năm, thậm chí hình thành các cơn bão mạnh và siêu bão đổ bộ vào đất liền.

Hiểm họa mất liên lạc trong mưa bão

Nhìn lại hậu quả từ siêu bão Yagi cuối năm 2024, tình trạng mất điện, đứt cáp quang gây ra gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc di động từng khiến hàng nghìn người dân rơi vào cảnh cô lập. Họ mất khả năng cập nhật thông tin, liên lạc với người thân hoặc cầu cứu kịp thời.

"Rủi ro này không chỉ tạo ra bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của cộng đồng", chuyên gia phòng chống thiên tai nhận định.

Phân tích chuyên sâu về điều kiện khí hậu cho thấy một số khu vực trọng điểm có nguy cơ mất sóng viễn thông cao trong mùa mưa bão 2025:

Khu vực ven biển miền Trung thường xuyên chịu tác động trực tiếp từ các cơn bão đổ bộ, gió mạnh và sóng lớn dễ làm hư hỏng các trạm phát sóng ven biển.

Miền núi phía Bắc đối mặt với mưa lớn kéo dài, gây lũ quét, sạt lở đất, làm đứt cáp quang và cô lập các trạm BTS ở vùng sâu vùng xa. Địa hình phức tạp cũng tạo khó khăn trong việc khắc phục sự cố.

Các vùng trũng thấp bị ngập lụt diện rộng gây hư hỏng thiết bị và mất điện, khiến trạm phát sóng ngưng hoạt động.

Các đảo và khu vực hải đảo gặp nhiều khó khăn trong việc vận chuyển thiết bị và khắc phục sự cố do điều kiện thời tiết và địa lý.

Liên lạc vệ tinh - giải pháp kết nối mọi tình huống khẩn cấp

Khi hạ tầng viễn thông truyền thống trở nên mong manh trước thiên tai, liên lạc vệ tinh nổi lên như giải pháp đột phá, đảm bảo kết nối thông suốt và ổn định.

Liên lạc vệ tinh sử dụng mạng lưới vệ tinh phủ sóng toàn cầu, không phụ thuộc vào trạm phát sóng mặt đất. Công nghệ này mang lại nhiều ưu điểm vượt trội: phủ sóng rộng khắp từ vùng núi hẻo lánh đến ngoài khơi xa, tính ổn định cao ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, khả năng hoạt động độc lập không phụ thuộc vào nguồn điện lưới quốc gia.

Các ứng dụng đa dạng từ liên lạc thoại, nhắn tin đến truyền dữ liệu và định vị giúp liên lạc vệ tinh trở thành "chiếc chìa khóa vạn năng" mở ra kết nối không giới hạn trong mọi hoàn cảnh.

Seacom mang đến giải pháp liên lạc vệ tinh tiên tiến, đảm bảo kết nối an toàn, ổn định trong mọi tình huống khẩn cấp

Các giải pháp liên lạc vệ tinh Seacom

Khi thiên tai ập đến các phương thức liên lạc thông thường thường bị gián đoạn hoặc không thể tiếp cận. Trong những tình huống này, công nghệ vệ tinh đóng vai trò quan trọng để duy trì kết nối. Thị trường Việt Nam hiện có một số đơn vị cung cấp giải pháp liên lạc vệ tinh, trong đó Seacom là một trong những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này.

Seacom hiện đang cung cấp các sản phẩm và giải pháp liên lạc vệ tinh hàng đầu, bao gồm:

Điện thoại vệ tinh Iridium 9555: một trong những sản phẩm liên lạc tiêu biểu, được Seacom thiết kế để hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Thiết bị này cho phép thực hiện cuộc gọi thoại và gửi tin nhắn SMS chất lượng cao trên phạm vi toàn cầu.

với khả năng kết nối internet vệ tinh tốc độ cao, Seacom R là lựa chọn lý tưởng cho lực lượng cứu hộ, phòng chống ứng phó sự cố và thiên tai; các doanh nghiệp có nhân sự thường xuyên di chuyển hoặc làm việc tại các khu vực có sóng di động yếu hoặc không ổn định. Phù hợp lắp đặt trên ô tô, tàu thuyền, mang đến khả năng kết nối internet tốc độ cao mọi lúc mọi nơi. Anten Flyaway: giải pháp ăng ten vệ tinh cơ động, thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng vận chuyển và lắp đặt. Là lựa chọn tối ưu cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, thiết lập trạm liên lạc tạm thời tại các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Các giải pháp liên lạc vệ tinh Seacom phù hợp trong những tình huống đặc biệt hoặc khu vực không thể tiếp cận bằng hạ tầng viễn thông truyền thống.

Chủ động phòng ngừa hơn khắc phục

Trước nguy cơ mưa bão và thiên tai ngày càng khắc nghiệt, việc chủ động trang bị giải pháp liên lạc vệ tinh trở thành biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Các chuyên gia khuyến nghị: Cơ quan chức năng, doanh nghiệp, lực lượng cứu hộ và người dân cần cân nhắc đầu tư vào công nghệ liên lạc vệ tinh để duy trì kết nối trong mọi tình huống khẩn cấp.

"Một kết nối an toàn - Vạn sự an tâm" là thông điệp thiết thực, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu tạo ra nhiều thách thức cho hệ thống thông tin liên lạc truyền thống. Chủ động ứng phó và đầu tư đúng đắn sẽ giúp giảm thiểu rủi ro thiệt hại do mất kết nối trong mùa mưa bão sắp tới.