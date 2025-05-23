Công nghệ số
Viễn thông - Internet

Liên lạc vệ tinh Seacom: Thiết bị hữu hiệu trong ứng phó thiên tai

Hải Nguyên

Hải Nguyên

06:50 | 23/05/2025
Thiết bị liên lạc vệ tinh Seacom R1, Seacom R2, tích hợp đầy đủ các tính năng cần thiết cho công tác cứu hộ cứu nạn và hiệu quả trong ứng phó thiên tai.
Liên lạc vệ tinh Seacom: Thiết bị hữu hiệu trong ứng phó thiên tai
Nhà mạng xử lý dây cáp viễn thông trên các tuyến phố sau bão số 3. Ảnh: baohaiphong

Trước sự tàn phá của thiên tai ngày càng dữ dội và khó lường, hệ thống viễn thông truyền thống thường bị tê liệt đầu tiên. Tại những khoảnh khắc sinh tử ấy, tầm quan trọng của thiết bị liên lạc vệ tinh để ứng phó thiên tai được thể hiện rõ nét.

Sự ra đời của thiết bị liên lạc vệ tinh Seacom R1 và R2

Trước bài toán duy trì liên lạc ổn định và bảo mật là yếu tố sống còn trong các tình huống khẩn cấp, đặc biệt tại những khu vực địa hình hiểm trở, vùng sâu vùng xa hay những nơi đang gánh chịu thiên tai bão lũ, Seacom đã phát triển hai dòng thiết bị liên lạc vệ tinh công nghệ cao. Seacom R1 và Seacom R2 được thiết kế chuyên biệt để hoạt động hiệu quả ngay cả khi hệ thống viễn thông truyền thống đứt gãy hoặc ở những vùng biển khơi xa xôi.

Cả hai thiết bị liên lạc vệ tinh seacom đều tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho công tác cứu hộ cứu nạn gồm thoại bảo mật, nhắn tin an toàn, chức năng SOS khẩn cấp, định vị chính xác và giám sát hành trình theo thời gian thực. Đặc biệt, Seacom R2 còn được bổ sung khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao, mở ra nhiều ứng dụng mới cho việc chia sẻ thông tin quan trọng trong các chiến dịch cứu trợ quy mô lớn.

Liên lạc vệ tinh Seacom: Thiết bị hữu hiệu trong ứng phó thiên tai
Seacom R1 và Seacom R2: Thiết bị liên lạc vệ tinh cho mọi tình huống khẩn cấp

Thiết bị liên lạc vệ tinh Seacom giải pháp liên lạc trong thiên tai

Hệ thống liên lạc vệ tinh Seacom hoạt động theo nguyên lý truyền tín hiệu trực tiếp lên các vệ tinh quỹ đạo thấp, bỏ qua hoàn toàn hạ tầng mặt đất. Điều này có nghĩa ngay cả khi toàn bộ mạng lưới viễn thông khu vực bị tê liệt, thiết bị vẫn duy trì khả năng hoạt động ổn định.

Seacom R1 - Thiết bị liên lạc vệ tinh đa năng, bảo mật tin cậy

Thiết bị liên lạc vệ tinh Seacom R1 được thiết kế như một thiết bị liên lạc vệ tinh cơ bản nhưng đầy đủ tính năng cho công tác cứu hộ cứu nạn. Với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng chỉ 1,2kg và khả năng hoạt động trong điều kiện nhiệt độ từ âm 20 độ C đến 55 độ C, R1 đạt tiêu chuẩn chống nước IP66 và chống rung SAEJ455.

Tính năng thoại qua vệ tinh bảo mật của R1 đảm bảo kết nối nhanh chóng, tin cậy và an toàn tuyệt đối thông qua mạng lưới vệ tinh toàn cầu. Chức năng nhắn tin bảo mật cho phép truyền tải thông tin quan trọng một cách an toàn trong mọi tình huống khẩn cấp.

Hệ thống định vị tích hợp cung cấp thông tin vị trí chính xác và khả năng giám sát hành trình theo yêu cầu, hỗ trợ tối đa công tác điều phối. Nút bấm SOS khẩn cấp cho phép gửi tín hiệu cầu cứu kèm vị trí hiện tại đến trung tâm hỗ trợ chỉ bằng một thao tác.

Nguồn điện được thiết kế với ba lớp bảo vệ gồm pin chính, pin dự phòng và cổng nguồn dự phòng nóng để đảm bảo hoạt động không gián đoạn. Giao diện trực quan với đèn LED hiển thị trạng thái nguồn, vệ tinh và SOS cùng các nút bấm dễ thao tác ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

Seacom R2 - tối ưu khả năng truyền dữ liệu vệ tinh tốc độ cao

Thiết bị liên lạc vệ tinh Seacom R2 kế thừa toàn bộ ưu điểm của R1 nhưng bổ sung thêm những tính năng đột phá mang tính cách mạng cho công tác ứng phó thiên tai.

Điểm khác biệt lớn nhất của R2 chính là khả năng truyền dữ liệu ổn định qua mạng vệ tinh. Tính năng này cho phép truyền tải hình ảnh, video hiện trường về trung tâm cứu trợ một cách nhanh chóng, giúp các nhà chỉ huy có cái nhìn trực quan và toàn diện về tình hình thực tế.

Hệ thống thoại của R2 được nâng cấp với tùy chọn kết nối mạng vệ tinh nội địa giúp tối ưu chi phí đường truyền cho các cuộc gọi trong nước. Chức năng nhắn tin được mở rộng với khả năng kết nối ứng dụng My Seacom, cho phép gửi tin nhắn qua các nền tảng mạng xã hội quen thuộc như Zalo, Facebook Messenger.

Tính năng SOS được nâng cấp thành hệ thống cảnh báo thông minh với khả năng gửi thông tin chi tiết về vị trí và tình trạng khẩn cấp. Hệ thống định vị thời gian thực hiển thị vị trí và thông tin hành trình liên tục, giúp trung tâm điều phối đưa ra quyết định kịp thời.

Mặc dù có kích thước lớn hơn seacom R1 do tích hợp nhiều tính năng tiên tiến, seacom R2 vẫn duy trì tính cơ động và độ bền với tiêu chuẩn IP66, SAEJ455.

Liên lạc vệ tinh Seacom: Thiết bị hữu hiệu trong ứng phó thiên tai
Thiết bị liên lạc vệ tinh Seacom R1 và Seacom R2 được trưng bày tại Lễ phát động phong trào “Cả nước thi đua Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số”

Triển vọng ứng dụng rộng rãi

Công nghệ liên lạc vệ tinh đã dần trở thành xu hướng tất yếu trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt. Các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc đã trang bị thiết bị này cho toàn bộ lực lượng cứu hộ và khuyến khích người dân sử dụng.

Việt Nam với đặc điểm địa lý có nhiều vùng núi hiểm trở, hải đảo xa xôi và thường xuyên hứng chịu thiên tai cần có chiến lược triển khai công nghệ này một cách có hệ thống. Các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong môi trường rủi ro cao nên cân nhắc đầu tư vào giải pháp liên lạc vệ tinh.

Chi phí ban đầu tuy cao nhưng so với giá trị tính mạng con người, đây là khoản đầu tư hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, công nghệ vệ tinh ngày càng phát triển với chi phí vận hành giảm dần, hứa hẹn sẽ tiếp cận được với nhiều đối tượng người dùng hơn.

Bạn đã từng trải qua tình huống mất liên lạc trong thiên tai? Chia sẻ kinh nghiệm và cho biết bạn nghĩ gì về công nghệ liên lạc vệ tinh trong phần bình luận bên dưới!

liên lạc vệ tinh liên lạc vệ tinh mùa mưa bão thiết bị liên lạc vệ tinh Seacom seacom R1 seacom R2 giải pháp liên lạc thiên tai công nghệ cứu hộ cứu nạn ứng phó thiên tai

