Hashtag #RangRoVietNam thu hút gần 281 triệu lượt xem, lan tỏa tinh thần yêu nước trên TikTok

Cục Báo chí Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp TikTok phát động chiến dịch "Tôi yêu Tổ quốc tôi - 80 năm một Việt Nam rạng rỡ" nhằm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Chiến dịch kêu gọi cộng đồng sáng tạo nội dung tham gia tạo video ý nghĩa qua các hashtag #ProudVietnam, #RangRoVietNam và #TetDocLap.

Sức lan tỏa ấn tượng của hashtag #RangRoVietNam

Theo thống kê mới nhất, hashtag #RangRoVietNam đã thu hút hơn 8.400 video với tổng lượt xem lên tới 280.900.922, gần 2 triệu lượt thích và 80.000 lượt chia sẻ sang các nền tảng khác. Con số này phản ánh sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng với chủ đề yêu nước.

Chiến dịch định hướng creators tạo nội dung theo năm hướng chính: tái hiện các mốc lịch sử quan trọng qua kể chuyện sáng tạo, hoạt cảnh kết hợp âm nhạc dân tộc; lan tỏa câu chuyện thực tế về cá nhân, tập thể cống hiến cho đất nước; giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực, trang phục truyền thống Việt Nam; sáng tác trình bày tác phẩm nghệ thuật hướng về Tổ quốc; ứng dụng công nghệ số, AI thể hiện nội dung lịch sử văn hóa theo cách mới.

Cục Báo chí kêu gọi các cơ quan báo chí "vào cuộc quyết liệt" tham gia sáng tạo nhiều video hơn với các hashtag nêu trên. Điều này cho thấy nhận thức về vai trò quan trọng của báo chí trong việc tạo lập dư luận, đặc biệt với các chủ đề mang tính giáo dục lịch sử, văn hóa.

Việc lựa chọn TikTok - nền tảng có sức ảnh hưởng lớn với giới trẻ - cho thấy sự chuyển mình của cơ quan quản lý trong cách tiếp cận truyền thông. Thay vì các hình thức tuyên truyền truyền thống, chiến dịch tận dụng sức mạnh của nội dung do người dùng tạo ra (UGC) để lan tỏa thông điệp yêu nước một cách tự nhiên, gần gũi.

Các video nổi bật sẽ được vinh danh vào ngày 2/9/2025. Chiến dịch không chỉ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mà còn tạo không gian để thế hệ trẻ thể hiện tình yêu Tổ quốc qua ngôn ngữ số, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong thời đại mới.