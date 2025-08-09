Phát động Chiến dịch truyền thông Tôi yêu Tổ quốc tôi

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa, đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/2025)

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, bày tỏ TikTok với sức lan tỏa mạnh mẽ và khả năng định hình xu hướng, không chỉ là một nền tảng giải trí, mà đang ngày càng trở thành công cụ truyền thông quan trọng, có khả năng truyền tải những giá trị tích cực, nhân văn và truyền cảm hứng đến hàng triệu người dùng trẻ.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Việc ký chương trình phối hơp giữa Hội và TikTok, đó là sự kết nối giữa một tổ chức giàu truyền thống của thế hệ tương lai của đất nước với một nền tảng công nghệ hiện đại – để mở rộng cánh cửa truyền thông, đưa hình ảnh thanh niên Việt Nam bản lĩnh – sáng tạo – tử tế lan tỏa sâu rộng trong và ngoài nước. Khi các nền tảng công nghệ như tiktok cùng với tổ chức Hội của thanh niên Việt Nam cùng lan tỏa những nội dung tử tế, những câu chuyện đẹp của thanh niên, chúng ta sẽ chứng kiến sự hình thành một thế hệ mới: thế hệ thanh niên Việt Nam số hóa – có trách nhiệm – giàu khát vọng cống hiến”, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đoàn cũng tin rằng, yêu nước không chỉ là cảm xúc, mà là hành động cụ thể, từ những khoảnh khắc giản dị đời thường đến những đóng góp lớn lao cho cộng đồng.

"Với hashtag #ToiyeuToquocToi, chúng tôi mong mỗi bạn trẻ sẽ “flex” tình yêu Tổ quốc theo cách riêng bằng một video sáng tạo, câu chuyện truyền cảm hứng, một hành động tử tế. Để từ đó, từng dòng cảm xúc, từng phút giây chia sẻ sẽ vẽ nên một Việt Nam tự hào, hội nhập và tỏa sáng trên không gian số”- anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và TikTok Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 – 2029.

Bí thư Trung ương Đoàn cũng kêu gọi đến các KOL, KOC, TikToker – những người có ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội hãy cùng nhau thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong giới trẻ; hãy để sáng tạo trở thành động lực, để tinh thần trách nhiệm trở thành xu hướng, để mỗi nội dung làm ra góp phần làm đẹp thêm hình ảnh thanh niên Việt Nam….

Theo Thỏa thuận hợp tác, TikTok Việt Nam đồng hành với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong việc hỗ trợ, trang bị kỹ năng sống cho thanh niên bao gồm: kỹ năng tự quản lý bản thân, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng bảo vệ bản thân và xử lý các tình huống, kỹ năng quản trị tài chính cá nhân, kỹ năng sử dụng công nghệ và học tập, kỹ năng chăm sóc sức khỏe và tinh thần; kỹ năng xử lý thông tin, phòng chống thông tin xấu độc...

TikTok đồng hành với Hội LHTN Việt Nam trong việc hỗ trợ tổ chức, tuyên truyền các hoạt động của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Đề án “Thanh niên tham gia bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc”. Trong đó, TikTok Việt Nam sẽ hỗ trợ tuyên truyền Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc”, chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”; các chương trình cổ vũ, tôn vinh thanh niên như “Giải thưởng Tình nguyện quốc gia”, “Giải thưởng Thanh niên sống đẹp”, “Chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt”, “Chương trình tuyên dương doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc” và các hoạt động xã hội khác…

Thanh niên “flex” tình yêu Tổ quốc.

Bên cạnh đó, TikTok Việt Nam đồng hành với Hội LHTN Việt Nam trong việc thúc đẩy kinh tế số, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp ở các chương trình OCOP, Tự hào hàng Việt, kỹ năng ứng dụng công nghệ, số hóa cho các doanh nghiệp trẻ ứng dụng thương mại điện tử…Việc hỗ trợ được thông qua việc hỗ trợ maketing số (chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội TikTok)

Đồng thời là việc định hướng nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng và tìm kiếm cơ hội việc làm, cho thanh niên thông qua nền tảng mạng xã hội TikTok (TikTok live, livetream). Hai bên thống nhất định kỳ 3 tháng 1 lần, hai bên sẽ tổng kết, đánh giá để tối ưu hóa hoạt động hợp tác.

Chiến dịch truyền thông Tôi yêu Tổ quốc tôi chủ đề Thử thách #TuHaoVietNam được phát động từ ngày 4/8 đến 2/9.

Chiến dịch dành cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước theo 02 hình thức: Sáng tạo Video Clip “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và ảnh Check-in “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Các vị đại biểu cùng “flex” tình yêu Tổ quốc, tự hào Việt Nam.

Với hình thức Video clip, người tham gia sẽ sáng tạo video clip ngắn (từ 30 giây đến 3 phút) và đăng tải trên tài khoản TikTok cá nhân ở chế độ công khai, kèm đầy đủ bộ hashtag #ToiyeuToquocToi #TuhaoVietNam #ProudVietnam #TYTQT của Chiến dịch. Video có thể thực hiện theo các hình thức: Giới thiệu có quay mặt, thiết kế đồ họa (animation), chụp ảnh hoặc quay video tự sự giới thiệu có kèm phụ đề.

Các nội dung được triển khai dưới hình thức thử thách theo chặng, từ việc check-in với lá cờ Tổ quốc, chia sẻ câu chuyện ý nghĩa, giới thiệu vẻ đẹp quê hương đến tự do thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Cụ thể, người tham gia sẽ thực hiện các video clip ngắn (30 giây – 3 phút) và đăng tải trên nền tảng TikTok cá nhân ở chế độ công khai, kèm các hashtag của chiến dịch như #ToiyeuToquocToi, #TuhaoVietNam, #ProudVietnam, #TYTQT. Mỗi chặng đều có chủ đề cụ thể: Màu cờ tôi yêu, Flex chất Việt, Việt Nam trong tôi là..., Tự hào Việt Nam.