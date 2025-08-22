Ford mở bán sớm Territory Mới với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Ford Việt Nam mở bán sớm Territory Mới với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Cụ thể, trong thời gian từ nay đến hết 30/9/2025, khách hàng khi mua xe Ford Territory Mới sẽ được tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn, bao gồm:

10 giải Nhất là chuyến du lịch Châu Âu 10 ngày 9 đêm dành cho 2 người, trị giá 160.000.000 đồng mỗi giải mang đến cơ hội trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc tại các điểm đến hàng đầu thế giới, đồng thời khẳng định phong cách sống hiện đại và năng động.

10 giải Nhì, mỗi giải là 01 điện thoại iPhone 16 Pro Max 256GB trị giá 30.000.000 đồng.

10 giải Ba là mỗi giải là 01 tai nghe AirPods Pro trị giá 5.400.000 đồng. Đ

Ford Territory phiên bản mới

Chương trình bốc thăm sẽ được tổ chức tại đại lý của Ford Việt Nam và phát sóng trực tiếp trên fanpage chính thức vào ngày 04/10/2025.

Chi tiết chương trình “ưu đãi đặt sớm Ford Territory Mới” https://www.ford.com.vn/about/news-events/2025/uu-dai-dat-som-territory

Ford Territory trở thành một trong những mẫu SUV đô thị hạng C bán chạy nhất tại Việt Nam

Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2022, Ford Territory đã nhanh chóng trở thành một trong những mẫu SUV đô thị hạng C bán chạy nhất tại Việt Nam. Territory phiên bản mới tiếp tục kế thừa và nâng cấp những ưu điểm nổi bật đó. Phần đầu xe được thiết kế mới đầy ấn tượng bao gồm cụm đèn trước LED toàn phần, mâm hợp kim cùng màu sơn độc đáo Xanh khói.

Territory phiên bản mới được trang bị nhiều cải tiến về công nghệ an toàn, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, khả năng kết nối thông minh với FordPass™, cùng thiết kế ngoại thất năng động và nội thất hiện đại.

Hướng đến nhóm khách hàng trẻ, các gia đình năng động và những ai đang tìm kiếm trải nghiệm lái an toàn, tiện nghi nhưng vẫn thể hiện cá tính, Territory phiên bản mới vừa chính thức được ra mắt tại sự kiện kỷ niệm 30 năm thương hiệu Ford gắn bó với thị trường Việt Nam.