Doanh nghiệp số
Doanh nghiệp Mỹ chuyển hướng đầu tư khỏi Trung Quốc, Đông Nam Á hưởng lợi?

Thế Kiên

Thế Kiên

16:56 | 10/09/2025
Gần một nửa số doanh nghiệp Mỹ đã rút các khoản đầu tư dự kiến vào Trung Quốc để chuyển sang khu vực khác trong năm qua, theo khảo sát mới nhất của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Thượng Hải (AmCham Shanghai). Xu hướng này phản ánh làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng ngày càng rõ rệt giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang.
Ấn Độ củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Apple Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng năng lượng? Thuế mới của Trump đe dọa đẩy giá hàng loạt sản phẩm tăng cao, gây áp lực lạm phát
Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Thượng Hải cho biết hôm thứ Tư rằng sự thay đổi này chủ yếu có lợi cho Đông Nam Á.
Theo khảo sát tiến hành từ ngày 19/5 đến 20/6, có tới 47% doanh nghiệp cho biết đã chuyển hướng đầu tư khỏi Trung Quốc, trong đó Đông Nam Á nổi lên như điểm đến ưu tiên. Ấn Độ và Bangladesh đứng thứ hai, còn Mỹ và Mexico đồng hạng ba.

Ông Eric Zheng, Chủ tịch AmCham Thượng Hải, nhận định: “Một kế hoạch chuỗi cung ứng có tính dài hạn, trong khi thỏa thuận đình chiến thương mại chỉ kéo dài 90 ngày là quá ngắn để các công ty an tâm. Dù tạm thời tránh được mức thuế quan cao hơn, rủi ro vẫn chưa biến mất”.

Hiện tại, thuế quan trung bình Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc ở mức gần 58%, cao hơn nhiều so với mức 33% mà Bắc Kinh áp ngược lại. 65% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết thuế quan gây tổn hại đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất.

Bên cạnh đó, niềm tin kinh doanh dài hạn tại Trung Quốc tiếp tục suy giảm. Chỉ 28% doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận tại thị trường này cao hơn toàn cầu, trong khi 33% cho biết kém hơn. Các công ty Mỹ thừa nhận doanh nghiệp Trung Quốc đang dẫn trước trong sáu trên tám hạng mục cạnh tranh, nổi bật là tốc độ ra mắt sản phẩm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, môi trường pháp lý tại Trung Quốc đã có cải thiện. 48% doanh nghiệp đánh giá tính minh bạch được nâng cao, tăng mạnh so với 35% năm ngoái. Tỷ lệ cho rằng thiếu minh bạch cản trở hoạt động giảm từ 28% xuống 16%.

Trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục đưa ra chính sách thu hút vốn ngoại, từ công nghệ sinh học đến các tiêu chuẩn mua sắm công, khảo sát cũng ghi nhận 14% doanh nghiệp cho rằng môi trường kinh doanh tại Trung Quốc đang xấu đi, chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ.

Xu hướng dịch chuyển đầu tư khỏi Trung Quốc sang Đông Nam Á và Ấn Độ được dự báo sẽ tiếp diễn, nhất là khi các doanh nghiệp Mỹ ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng giữa chi phí sản xuất, thuế quan và rủi ro địa chính trị.

Tập đoàn LocknLock – thương hiệu toàn cầu trong lĩnh vực sản phẩm gia dụng – chính thức ra mắt chương trình LocknLock Care (LL Care) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Trong bối cảnh nguồn vốn ngày càng khó huy động, các tập đoàn đầu tư tư nhân lớn đang mở rộng chiến dịch tuyển dụng trên toàn cầu, trực diện cạnh tranh với ngân hàng đầu tư Phố Wall trong một cuộc chiến giành nhân tài gây quỹ chưa từng nóng đến vậy.
Chỉ trong 3 tuần, Agentforce đã được tích hợp vào cổng dịch vụ One Stop dành cho sinh viên của nhà trường, mang đến một trợ lý ảo có khả năng giao tiếp tự nhiên, giải đáp thắc mắc nhanh chóng và hiệu quả, từ đó đáp ứng nhu cầu của lượng sinh viên ngày càng tăng. Các phản hồi từ công cụ AI này được xây dựng dựa trên nền tảng dữ liệu sinh viên đáng tin cậy và được hợp nhất thông qua Data Cloud, hệ thống lưu trữ dữ liệu quy mô lớn thuộc nền tảng Salesforce.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Công nghệ Thùy Minh (TMC) sẽ trở thành nhà phân phối chính hãng cho toàn bộ dải sản phẩm bộ nhớ (Memory) của Dahua Technology tại thị trường Việt Nam.
Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực vượt bậc của VNPT trong công cuộc đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong thực hiện sứ mệnh tiên phong xây dựng hạ tầng số và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
