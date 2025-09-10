Doanh nghiệp Mỹ chuyển hướng đầu tư khỏi Trung Quốc, Đông Nam Á hưởng lợi?

Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Thượng Hải cho biết hôm thứ Tư rằng sự thay đổi này chủ yếu có lợi cho Đông Nam Á.

Theo khảo sát tiến hành từ ngày 19/5 đến 20/6, có tới 47% doanh nghiệp cho biết đã chuyển hướng đầu tư khỏi Trung Quốc, trong đó Đông Nam Á nổi lên như điểm đến ưu tiên. Ấn Độ và Bangladesh đứng thứ hai, còn Mỹ và Mexico đồng hạng ba.

Ông Eric Zheng, Chủ tịch AmCham Thượng Hải, nhận định: “Một kế hoạch chuỗi cung ứng có tính dài hạn, trong khi thỏa thuận đình chiến thương mại chỉ kéo dài 90 ngày là quá ngắn để các công ty an tâm. Dù tạm thời tránh được mức thuế quan cao hơn, rủi ro vẫn chưa biến mất”.

Hiện tại, thuế quan trung bình Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc ở mức gần 58%, cao hơn nhiều so với mức 33% mà Bắc Kinh áp ngược lại. 65% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết thuế quan gây tổn hại đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất.

Bên cạnh đó, niềm tin kinh doanh dài hạn tại Trung Quốc tiếp tục suy giảm. Chỉ 28% doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận tại thị trường này cao hơn toàn cầu, trong khi 33% cho biết kém hơn. Các công ty Mỹ thừa nhận doanh nghiệp Trung Quốc đang dẫn trước trong sáu trên tám hạng mục cạnh tranh, nổi bật là tốc độ ra mắt sản phẩm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, môi trường pháp lý tại Trung Quốc đã có cải thiện. 48% doanh nghiệp đánh giá tính minh bạch được nâng cao, tăng mạnh so với 35% năm ngoái. Tỷ lệ cho rằng thiếu minh bạch cản trở hoạt động giảm từ 28% xuống 16%.

Trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục đưa ra chính sách thu hút vốn ngoại, từ công nghệ sinh học đến các tiêu chuẩn mua sắm công, khảo sát cũng ghi nhận 14% doanh nghiệp cho rằng môi trường kinh doanh tại Trung Quốc đang xấu đi, chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ.

Xu hướng dịch chuyển đầu tư khỏi Trung Quốc sang Đông Nam Á và Ấn Độ được dự báo sẽ tiếp diễn, nhất là khi các doanh nghiệp Mỹ ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng giữa chi phí sản xuất, thuế quan và rủi ro địa chính trị.