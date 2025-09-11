Kinh tế số
UNIQLO ra mắt BST UNIQLO Jeans 2025 'Chuẩn thoải mái, Chuẩn phong cách'

Anh Thái

Anh Thái

08:00 | 11/09/2025
Không gian trải nghiệm được thiết kế vô cùng độc đáo và bắt mắt để có thể phô diễn hết những cải tiến đa dạng về màu sắc, chất liệu và phom dáng mới mẻ của BST UNIQLO Jean 2025 dành cho Nam và Nữ của mùa Thu Đông năm nay.
UNIQLO ra mắt sớm BST Mùa Thu/Đông 2025 Cùng UNIQLO 'tìm lại vẻ đẹp kinh điển' Chào mùa Thu Đông 2025, UNIQLO ra mắt BST UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS

Tại sự kiện, ca sĩ Jun Phạm đã thể hiện sự yêu thích đặc biệt với mẫu Quần Jeans Ống Suông kết hợp cùng nhà thiết kế nổi tiếng Jonathan Anderson: “Mẫu quần Jeans này dễ dàng cân bằng giữa cổ điển và hiện đại với chất liệu denim cải tiến, bền bỉ cùng những chi tiết thiết kế đầy tinh tế. Ngoài ra, BST UNIQLO Jeans còn có thêm nhiều sự lựa chọn phom dáng, từ slimfit, skinny, ống suông, đến dáng rộng năng động, cho Jun nhiều cách phối, dạo phố thường ngày. Với Jun, chỉ cần vài món đồ quen thuộc như thế thôi, cộng thêm tinh thần sẵn sàng "lăn xả", là đủ để có những trải nghiệm trọn vẹn.”

BST UNIQLO Jeans 2025
BST UNIQLO Jeans 2025

Có thể nói dòng trang phục Jeans kinh điển, đại diện cho tinh thần của triết lý LifeWear

Jeans vốn đã được ra đời từ thế kỷ 19. Jeans đã sớm trở thành biểu tượng thời trang toàn cầu và quần Jeans luôn đồng hành cùng sự thay đổi của thời đại.

Hoà hợp cùng triết lý LifeWear, BST UNIQLO Jeans ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến và bền vững để mang đến những thiết kế vừa vặn mang đến sự thoải mái, chất lượng, phù hợp với mọi người cho mọi dịp.

BST UNIQLO Jeans 2025
UNIQLO mang đến không gian trưng bày đặc sắc

Trong đó, Jeans Innovation Center - JIC của UNIQLO được thành lập từ 2016 tại Hoa Kỳ (Mỹ), là nơi mà các chuyên gia về Jeans đã cùng nhau làm việc, nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến nhất để phát triển các sản phẩm Jeans hoàn hảo. Tại đây, những ý tưởng sáng tạo về Jeans được bắt nguồn từ những nghiên cứu độc đáo. Sự phối hợp giữa truyền thống và hiện đại đã tạo nên những xu hướng Jeans mới, theo đuổi 3 cam kết về một chiếc quần Jeans đạt chuẩn của UNQLO Jeans ngày nay. Đó là:

Chất liệu vừa thời trang vừa thoải mái: Đối với Jeans, chất liệu luôn là yếu tố quyết định sự thoải mái. Tại UNIQLO, các chuyên gia liên tục phát triển và cải tiến chất liệu vải denim để đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, UNIQLO đã hợp tác cùng các nghệ nhân lành nghề tại Kaihara, nhà sản xuất denim nổi tiếng Nhật Bản, để mang đến những đổi mới độc đáo cho khung dệt. Nhờ vậy, chất liệu denim mới có khả năng co giãn thoải mái nhưng vẫn giữ được kết cấu truyền thống đặc trưng.

Phom dáng phù hợp xu hướng: Thông qua việc tinh chỉnh kích thước và tỷ lệ phù hợp với từng thị trường đến từng milimet, JIC đã tạo nên những phom dáng phù hợp với mọi vóc dáng, mọi khu vực, đồng thời luôn đảm bảo tính thời thượng hiện hữu trong từng thiết kế.

Vẻ đẹp nguyên bản được tạo ra từ công nghệ tiên tiến: Vẻ đẹp đặc trưng của UNIQLO Jeans đến từ công nghệ laser-wash hiện đại, tạo hiệu ứng phai màu tự nhiên, mang đến những sản phẩm độc bản với độ bền cao.

BST UNIQLO Jeans 2025
BST UNIQLO Jeans dành cho nam giới

Và BST UNIQLO Jeans dành cho nam giới với nhiều lựa chọn về phom dáng đều mang đến sự thoải mái tối đa cùng thiết kế tinh tế, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Các chất liệu cao cấp kết hợp cùng kỹ thuật cắt may chính xác tạo nên ấn tượng hoàn hảo ngay từ lần mặc đầu tiên.

UNIQLO bổ sung thêm hai màu sắc mới với xám dành cho Nam và xanh đậm dành cho Nữ, được thiết kế dáng suông cổ điển, chất liệu 100% cotton được xử lý kỹ lưỡng, mang đến độ vừa vặn hoàn hảo và tôn dáng là yếu tố làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của dòng Jeans này. Túi phía sau và khuy quần in logo JWA càng khẳng định tinh thần thiết kế đặc trưng.

BST UNIQLO Jeans dành cho nam cũng có kiểu dáng đa dạng, từ dáng rộng ống suông với chất liệu 100% cotton, mang đến phong cách phóng khoáng và hiện đại. Cho đến dáng ôm slim fit vừa cổ điển vừa hiện đại mang lại vẻ ngoài thanh lịch, gọn gàng. Dòng sản phẩm Jeans siêu co giãn cho đến dáng quần Jeans Skinny mang đến sự thoải mái trong từng chuyển động.

BST UNIQLO Jeans 2025
BST UNIQLO Jeans dành cho nữ

Ở BST UNIQLO Jeans dành cho nữ, từ các dáng quần cơ bản, cổ điển cho đến trẻ trung hiện đại. Điểm nổi bật trong BST UNIQLO Jeans dành cho Nữ năm nay là hai dáng quần mới bắt kịp xu hướng thời trang toàn cầu đó là dáng Regular (dáng suông) và dáng rộng. Nếu như JWA quần Jeans ống suông được tiếp nối từ BST mùa Xuân / Hè 2025, với phom dáng cổ điển, chất liệu 100% cotton denim mềm mại và tính ứng dụng có thể dễ dàng kết hợp với mọi bản phối. Thì quần Jeans Baggy ống cong sử dụng công nghệ xử lý laser để tạo hiệu ứng bạc màu tự nhiên và thiết kế ống barrel dáng cạp cao, mang đến đường cong mềm mại từ hông xuống gấu quần, giúp tôn dáng một cách phóng khoáng và hiện đại.

BST UNIQLO Jeans 2025
Với kỹ thuật xử lý tiên tiến và thiết kế chuẩn mực, BST UNIQLO Jeans dành cho nữ còn mang đến những mẫu Jeans hiện đại, thời thượng

Với kỹ thuật xử lý tiên tiến và thiết kế chuẩn mực, BST UNIQLO Jeans dành cho nữ còn mang đến những mẫu Jeans hiện đại, thời thượng và dễ dàng ứng dụng cho các cô nàng yêu thích sự thanh lịch, trẻ trung như uần Jeans ống loe rộng dáng rũ mang đến trải nghiệm mặc tự do và phóng khoáng, quần Jeans dáng rộng cạp cao vừa phải với phom dáng suông rộng cổ điển, giúp tôn dáng với phần eo co giãn.

Có thể nói với BST UNQLO Jeans mùa Thu Đông năm nay khách hàng cả nam và nữ đều có thể tìm được cho mình một mẫu quần vừa thời trang, vừa trẻ trung mà cũng không kém phần năng động.

Tìm hiểu thêm về BST UNIQLO Jeans 2025:

Dành cho Nam: https://www.uniqlo.com/vn/vi/men/bottoms/jeans

Dành cho Nữ: https://www.uniqlo.com/vn/vi/women/bottoms/jeans

