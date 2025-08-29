Chào mùa Thu Đông 2025, UNIQLO ra mắt BST UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS

Mang tinh thần thanh lịch kiểu Pháp, BST capsule năm nay là sự kết hợp giữa nét hiện đại của COMPTOIR DES COTONNIERS và sự tối giản, tinh tế của UNIQLO. Các thiết kế mới mùa này được sáng tạo trên chất liệu cao cấp, cùng bảng màu được lựa chọn kỹ lưỡng, mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa phong cách thanh lịch vượt thời gian và tính ứng dụng hàng ngày.

Phom dáng hiện đại cùng bảng màu phong phú

BST UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS Thu/Đông 2025 bao gồm 7 thiết kế, tập trung vào phom dáng boxy và những trang phục có thể kết hợp theo set.

Bên cạnh đó là những trang phục chất liệu nhung mang trọn tinh thần thanh lịch, tinh tế kiểu Pháp, với quần vải nhung ống cong, chân váy mini vải nhung và áo khoác vải nhung dáng ngắn, tạo nên giao diện ấn tượng cho phong cách đời thường và có thể phối thành set nổi bật.

Những trang phục chất liệu nhung mang trọn tinh thần thanh lịch, tinh tế kiểu Pháp

Các sản phẩm len với chất liệu và thiết kế được tinh chọn, tạo nên phom dáng đơn giản mà tinh tế. Ngoài màu xanh navy và trắng ngà kinh điển, BST mang đến bảng màu đa dạng gồm đỏ, xanh rừng và nâu chocolate, hoàn thiện phong cách mùa Thu/Đông.

Ảnh minh họa.

Thông tin chi tiết về BST UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS Thu/Đông 2025 có tại https://www.uniqlo.com/vn/vi/women/special-collaboration/uniqlo-and-comptoir-des-cotonniers