Toàn cảnh VN-Index phục hồi và mức biến động của từng nhóm ngành tiêu biểu

Dầu khí và hóa chất: Cơn bão kép nhấn chìm toàn nhóm

Nhóm dầu khí là tâm điểm tiêu cực nhất trong phiên giao dịch 17/3 khi hàng loạt cổ phiếu đầu ngành đồng loạt rơi xuống mức giá sàn. BSR và PVD đóng cửa giảm sàn, kéo theo toàn bộ tâm lý của nhóm xuống mức thấp nhất trong nhiều phiên gần đây.

Nguyên nhân trực tiếp đến từ đà lao dốc mạnh của giá dầu thô thế giới. Dầu WTI giảm 5,28% về mức 93,50 USD/thùng, trong khi Brent giảm 2,84% còn 100,21 USD/thùng. Áp lực này xuất hiện sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận cho phép tàu chở dầu Iran lưu thông qua eo biển Hormuz, đồng thời công bố kế hoạch lập liên minh quốc tế hộ tống tàu thuyền, qua đó giải tỏa lo ngại về gián đoạn nguồn cung từng đẩy giá dầu lên cao.

Sang đến nhóm hóa chất, cú sốc còn lớn hơn khi thông tin khởi tố vụ án tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) được công bố vào phiên chiều. Cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam Chủ tịch Đào Hữu Huyền cùng 13 thuộc cấp. Cổ phiếu DGC từ trạng thái tăng nhẹ trong phiên sáng lập tức lao dốc xuống giá sàn 68.800 đồng/cp, với dư bán sàn lên đến hơn 12,6 triệu đơn vị. Hiệu ứng lây lan diễn ra ngay lập tức khi DCM và DPM cũng bị bán sàn đồng loạt theo.

Ở phiên trước đó (16/3), ngành dầu khí đã giảm 5,47% và nhóm năng lượng giảm 5,31%, cho thấy đây là chuỗi áp lực bán liên tiếp chứ không phải hiện tượng đơn lẻ. Khối ngoại trong phiên 16/3 cũng tập trung bán ròng mạnh tại BSR.

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang nằm sàn sau tin khởi tố Chủ tịch Đào Hữu Huyền

Công nghệ: FPT giữ vững "ngôi sao" qua hai phiên biến động

Trái ngược với bức tranh ảm đạm của nhóm năng lượng, cổ phiếu công nghệ đầu ngành FPT tiếp tục duy trì vị thế ổn định qua cả hai phiên giao dịch 16 và 17/3. Nhóm công nghệ là một trong số ít nhóm được thị trường đánh giá có khả năng kháng cự tốt trước các biến động vĩ mô, nhờ câu chuyện tăng trưởng nội lực riêng biệt không phụ thuộc vào giá hàng hóa hay biến động lãi suất toàn cầu.

Dòng tiền thông minh, bao gồm cả khối tự doanh với mức mua ròng kỷ lục hơn 1.300 tỷ đồng trong phiên 17/3, đang có xu hướng ưu tiên tích lũy các mã có nền tảng doanh nghiệp vững chắc như FPT thay vì "bắt đáy" các nhóm đang chịu rủi ro vĩ mô hoặc pháp lý. Đây là tín hiệu cho thấy dòng vốn tổ chức đang lựa chọn chất lượng hơn là giá rẻ trong giai đoạn thị trường phân hóa mạnh.

Tiêu dùng: MCH tăng trần, khối ngoại mua vào tích cực

Nhóm tiêu dùng là điểm sáng nổi bật nhất phiên 17/3 với đại diện tiêu biểu là MCH (Masan Consumer) tăng trần 6,94%. Đáng chú ý, khối ngoại đã mua ròng mạnh MCH với giá trị đạt 114,31 tỷ đồng trong phiên này, cho thấy sự quan tâm rõ ràng của dòng vốn quốc tế đối với các doanh nghiệp tiêu dùng nội địa có thị phần ổn định.

Điều này phản ánh xu hướng luân chuyển tài sản (asset rotation) đang diễn ra trên thị trường: dòng tiền rút khỏi các nhóm ngành nhạy cảm với giá nguyên liệu đầu vào như dầu khí, hóa chất và tìm đến các "vùng trũng giá trị" ít bị tác động bởi yếu tố vĩ mô bên ngoài. Nhóm tiêu dùng, với đặc điểm nhu cầu ổn định và biên lợi nhuận được bảo vệ tốt hơn, đang hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng dịch chuyển này.

Logistics: Nhóm chờ đợi, PVS được khối ngoại gom hàng

Nhóm logistics và vận tải biển chưa tạo được biến động mạnh trong phiên 17/3, nhưng có một tín hiệu đáng chú ý khi PVS (PV Trans) lọt vào danh sách mã được khối ngoại mua ròng mạnh với giá trị 81,34 tỷ đồng. Đây là mức mua ròng đáng kể, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đang nhìn nhận triển vọng tích cực của nhóm dịch vụ dầu khí bất chấp giá dầu điều chỉnh.

Nhìn chung, nhóm logistics đang ở trạng thái chờ đợi, chưa có đủ xúc tác riêng để bứt phá trong bối cảnh thị trường bị chi phối bởi hai luồng tâm lý trái chiều: áp lực từ biến cố DGC và sức hút từ đà phục hồi của nhóm ngân hàng và tiêu dùng.

Nhận định chung

Phiên 17/3 là bức tranh phân hóa rõ nét nhất từ đầu tháng 3 đến nay. VN-Index đóng cửa tăng 17,08 điểm lên 1.710,29 điểm, nhưng ẩn chứa bên trong là sự tương phản gay gắt: một bên là nhóm ngân hàng, tiêu dùng và công nghệ bứt phá, một bên là nhóm dầu khí và hóa chất chìm trong sóng bán tháo.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện đồng thuận với điểm số, đồng thời cần theo dõi sát ngưỡng kháng cự 1.730 đến 1.750 điểm để xác định tính bền vững của nhịp hồi phục này. Rủi ro từ mô hình "hai đỉnh" trên đồ thị kỹ thuật vẫn chưa được loại trừ hoàn toàn.