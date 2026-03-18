Kinh tế số
Thị trường

Chứng khoán 17/3: Dầu khí 'giảm sàn hàng loạt', công nghệ và tiêu dùng bứt phá dẫn dắt thị trường

Đình Tưởng

Đình Tưởng

09:58 | 18/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
VN-Index lấy lại mốc 1.710 điểm trong phiên 17/3 nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng, công nghệ và tiêu dùng, trong khi nhóm dầu khí và hóa chất chịu áp lực bán tháo nặng nề sau chuỗi tin tiêu cực về giá dầu thế giới và biến cố pháp lý tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC).
toàn cảnh VN-Index phục hồi và mức biến động của từng nhóm ngành tiêu biểu
Toàn cảnh VN-Index phục hồi và mức biến động của từng nhóm ngành tiêu biểu

Dầu khí và hóa chất: Cơn bão kép nhấn chìm toàn nhóm

Nhóm dầu khí là tâm điểm tiêu cực nhất trong phiên giao dịch 17/3 khi hàng loạt cổ phiếu đầu ngành đồng loạt rơi xuống mức giá sàn. BSR và PVD đóng cửa giảm sàn, kéo theo toàn bộ tâm lý của nhóm xuống mức thấp nhất trong nhiều phiên gần đây.

Nguyên nhân trực tiếp đến từ đà lao dốc mạnh của giá dầu thô thế giới. Dầu WTI giảm 5,28% về mức 93,50 USD/thùng, trong khi Brent giảm 2,84% còn 100,21 USD/thùng. Áp lực này xuất hiện sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận cho phép tàu chở dầu Iran lưu thông qua eo biển Hormuz, đồng thời công bố kế hoạch lập liên minh quốc tế hộ tống tàu thuyền, qua đó giải tỏa lo ngại về gián đoạn nguồn cung từng đẩy giá dầu lên cao.

Sang đến nhóm hóa chất, cú sốc còn lớn hơn khi thông tin khởi tố vụ án tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) được công bố vào phiên chiều. Cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam Chủ tịch Đào Hữu Huyền cùng 13 thuộc cấp. Cổ phiếu DGC từ trạng thái tăng nhẹ trong phiên sáng lập tức lao dốc xuống giá sàn 68.800 đồng/cp, với dư bán sàn lên đến hơn 12,6 triệu đơn vị. Hiệu ứng lây lan diễn ra ngay lập tức khi DCM và DPM cũng bị bán sàn đồng loạt theo.

Ở phiên trước đó (16/3), ngành dầu khí đã giảm 5,47% và nhóm năng lượng giảm 5,31%, cho thấy đây là chuỗi áp lực bán liên tiếp chứ không phải hiện tượng đơn lẻ. Khối ngoại trong phiên 16/3 cũng tập trung bán ròng mạnh tại BSR.

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang lao dốc sau tin khởi tố Chủ tịch Đào Hữu Huyền
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang nằm sàn sau tin khởi tố Chủ tịch Đào Hữu Huyền

Công nghệ: FPT giữ vững "ngôi sao" qua hai phiên biến động

Trái ngược với bức tranh ảm đạm của nhóm năng lượng, cổ phiếu công nghệ đầu ngành FPT tiếp tục duy trì vị thế ổn định qua cả hai phiên giao dịch 16 và 17/3. Nhóm công nghệ là một trong số ít nhóm được thị trường đánh giá có khả năng kháng cự tốt trước các biến động vĩ mô, nhờ câu chuyện tăng trưởng nội lực riêng biệt không phụ thuộc vào giá hàng hóa hay biến động lãi suất toàn cầu.

Dòng tiền thông minh, bao gồm cả khối tự doanh với mức mua ròng kỷ lục hơn 1.300 tỷ đồng trong phiên 17/3, đang có xu hướng ưu tiên tích lũy các mã có nền tảng doanh nghiệp vững chắc như FPT thay vì "bắt đáy" các nhóm đang chịu rủi ro vĩ mô hoặc pháp lý. Đây là tín hiệu cho thấy dòng vốn tổ chức đang lựa chọn chất lượng hơn là giá rẻ trong giai đoạn thị trường phân hóa mạnh.

Tiêu dùng: MCH tăng trần, khối ngoại mua vào tích cực

Nhóm tiêu dùng là điểm sáng nổi bật nhất phiên 17/3 với đại diện tiêu biểu là MCH (Masan Consumer) tăng trần 6,94%. Đáng chú ý, khối ngoại đã mua ròng mạnh MCH với giá trị đạt 114,31 tỷ đồng trong phiên này, cho thấy sự quan tâm rõ ràng của dòng vốn quốc tế đối với các doanh nghiệp tiêu dùng nội địa có thị phần ổn định.

Điều này phản ánh xu hướng luân chuyển tài sản (asset rotation) đang diễn ra trên thị trường: dòng tiền rút khỏi các nhóm ngành nhạy cảm với giá nguyên liệu đầu vào như dầu khí, hóa chất và tìm đến các "vùng trũng giá trị" ít bị tác động bởi yếu tố vĩ mô bên ngoài. Nhóm tiêu dùng, với đặc điểm nhu cầu ổn định và biên lợi nhuận được bảo vệ tốt hơn, đang hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng dịch chuyển này.

Logistics: Nhóm chờ đợi, PVS được khối ngoại gom hàng

Nhóm logistics và vận tải biển chưa tạo được biến động mạnh trong phiên 17/3, nhưng có một tín hiệu đáng chú ý khi PVS (PV Trans) lọt vào danh sách mã được khối ngoại mua ròng mạnh với giá trị 81,34 tỷ đồng. Đây là mức mua ròng đáng kể, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đang nhìn nhận triển vọng tích cực của nhóm dịch vụ dầu khí bất chấp giá dầu điều chỉnh.

Nhìn chung, nhóm logistics đang ở trạng thái chờ đợi, chưa có đủ xúc tác riêng để bứt phá trong bối cảnh thị trường bị chi phối bởi hai luồng tâm lý trái chiều: áp lực từ biến cố DGC và sức hút từ đà phục hồi của nhóm ngân hàng và tiêu dùng.

Nhận định chung

Phiên 17/3 là bức tranh phân hóa rõ nét nhất từ đầu tháng 3 đến nay. VN-Index đóng cửa tăng 17,08 điểm lên 1.710,29 điểm, nhưng ẩn chứa bên trong là sự tương phản gay gắt: một bên là nhóm ngân hàng, tiêu dùng và công nghệ bứt phá, một bên là nhóm dầu khí và hóa chất chìm trong sóng bán tháo.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện đồng thuận với điểm số, đồng thời cần theo dõi sát ngưỡng kháng cự 1.730 đến 1.750 điểm để xác định tính bền vững của nhịp hồi phục này. Rủi ro từ mô hình "hai đỉnh" trên đồ thị kỹ thuật vẫn chưa được loại trừ hoàn toàn.

VN-Index Chứng khoán Việt Nam dòng tiền thị trường Tập đoàn Hóa chất Đức Giang giá dầu thế giới Ứng dụng giao dịch chứng khoán Nâng hạng thị trường chứng khoán Phân tích kỹ thuật chứng khoán Mở tài khoản chứng khoán đầu tư chứng khoán

Bài liên quan

Thị trường
Cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) bất ngờ lao dốc, giảm kịch biên độ trong phiên giao dịch chiều nay 17/3, sau khi Bộ Công an công bố thông tin khởi tố vụ án liên quan đến doanh nghiệp này.
Khách Trung Quốc giảm mạnh, du lịch Nhật Bản vẫn ổn định

Khách Trung Quốc giảm mạnh, du lịch Nhật Bản vẫn ổn định

Thị trường
Sự sụt giảm mạnh của khách du lịch Trung Quốc đến Nhật Bản đang thu hút sự chú ý của giới phân tích, song dữ liệu mới cho thấy tác động tổng thể đối với ngành du lịch nước này không quá nghiêm trọng. Nhờ lượng khách tăng từ các thị trường khác như Hàn Quốc, Đài Loan và phương Tây, tổng lượng khách quốc tế đến Nhật Bản chỉ giảm nhẹ.
Ngân hàng Trung ương Úc tiếp tục tăng lãi suất lần thứ hai lên mức 4,1%

Ngân hàng Trung ương Úc tiếp tục tăng lãi suất lần thứ hai lên mức 4,1%

Thị trường
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) hôm nay 17/3, quyết định tăng lãi suất chính sách thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức 4,1% - cao nhất kể từ tháng 4/2025 trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng và nguy cơ giá năng lượng tăng do căng thẳng Trung Đông.
Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ 2026

Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ 2026

Thị trường
Tiếp nối thành công của sự kiện năm 2025, Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 7/2026, với kỳ vọng trở thành điểm gặp gỡ của các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Thị trường
Đầu tháng 3/2026, Apple thực hiện một đợt điều chỉnh danh mục sản phẩm quy mô lớn khi đồng loạt dừng bán 15 thiết bị trên hệ thống phân phối chính thức. Động thái này diễn ra gần như cùng lúc với việc hãng giới thiệu loạt thiết bị mới, cho thấy chiến lược tinh gọn và thúc đẩy người dùng chuyển sang các thế hệ sản phẩm mới nhất.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

'Xôi Lạc TV' sụp đổ: Người xem các trang phát sóng lậu có bị xử lý?

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
27°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 34°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
32°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 29°C
mây rải rác
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
25°C
Hà Giang

27°C

Cảm giác: 28°C
mây đen u ám
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
25°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
27°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 29°C
mây thưa
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
30°C
Nghệ An

30°C

Cảm giác: 30°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
25°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 31°C
mây cụm
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
29°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 29°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
26°C
Thừa Thiên Huế

27°C

Cảm giác: 27°C
mây thưa
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
30°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,000 18,300
Kim TT/AVPL 18,050 18,310
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,000 18,300
Nguyên Liệu 99.99 17,050 ▼90K 17,250 ▼90K
Nguyên Liệu 99.9 17,000 ▼90K 17,200 ▼90K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,840 18,240
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,790 18,190
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,720 18,170
Cập nhật: 18/03/2026 11:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 179,900 182,900
Hà Nội - PNJ 179,900 182,900
Đà Nẵng - PNJ 179,900 182,900
Miền Tây - PNJ 179,900 182,900
Tây Nguyên - PNJ 179,900 182,900
Đông Nam Bộ - PNJ 179,900 182,900
Cập nhật: 18/03/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,000 18,300
Miếng SJC Nghệ An 18,000 18,300
Miếng SJC Thái Bình 18,000 18,300
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,000 18,300
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,000 18,300
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,000 18,300
NL 99.90 17,070 ▼60K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,100 ▼60K
Trang sức 99.9 17,490 18,190
Trang sức 99.99 17,500 18,200
Cập nhật: 18/03/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 180 18,302
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 180 18,303
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,797 1,827
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,797 1,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,777 1,812
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 172,906 179,406
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 127,164 136,064
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 114,478 123,378
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 101,793 110,693
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 969 1,058
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 66,818 75,718
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Cập nhật: 18/03/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18155 18430 19003
CAD 18665 18943 19561
CHF 32826 33211 33855
CNY 0 3470 3830
EUR 29699 29971 30999
GBP 34314 34705 35639
HKD 0 3225 3427
JPY 158 162 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15085 15675
SGD 20057 20340 20862
THB 729 792 846
USD (1,2) 26038 0 0
USD (5,10,20) 26079 0 0
USD (50,100) 26108 26127 26320
Cập nhật: 18/03/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,080 26,080 26,320
USD(1-2-5) 25,037 - -
USD(10-20) 25,037 - -
EUR 29,872 29,896 31,153
JPY 161.26 161.55 170.39
GBP 34,544 34,638 35,654
AUD 18,365 18,431 19,106
CAD 18,875 18,936 19,528
CHF 33,130 33,233 34,034
SGD 20,206 20,269 20,958
CNY - 3,768 3,890
HKD 3,294 3,304 3,423
KRW 16.35 17.05 18.45
THB 777.84 787.45 838.04
NZD 15,087 15,227 15,596
SEK - 2,790 2,874
DKK - 3,997 4,116
NOK - 2,703 2,784
LAK - 0.94 1.29
MYR 6,294.69 - 7,069.99
TWD 746.59 - 899.58
SAR - 6,897.55 7,225.91
KWD - 83,568 88,437
Cập nhật: 18/03/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,050 26,080 26,320
EUR 29,745 29,864 31,037
GBP 34,464 34,602 35,604
HKD 3,283 3,296 3,411
CHF 32,879 33,011 33,938
JPY 161.29 161.94 169.22
AUD 18,333 18,407 18,999
SGD 20,228 20,309 30,891
THB 792 795 830
CAD 18,840 18,916 19,490
NZD 15,155 15,687
KRW 17 18.53
Cập nhật: 18/03/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26100 26100 26320
AUD 18342 18442 19365
CAD 18861 18961 19975
CHF 33088 33118 34705
CNY 0 3784.3 0
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29885 29915 31640
GBP 34612 34662 36433
HKD 0 3355 0
JPY 161.85 162.35 172.86
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15207 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20222 20352 21074
THB 0 757.6 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 18000000 18000000 18300000
SBJ 16000000 16000000 18300000
Cập nhật: 18/03/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,120 26,170 26,320
USD20 26,120 26,170 26,320
USD1 23,814 26,170 26,320
AUD 18,403 18,503 19,622
EUR 30,023 30,023 31,451
CAD 18,801 18,901 20,217
SGD 20,292 20,442 21,021
JPY 162.28 163.78 168.45
GBP 34,510 34,860 35,740
XAU 17,998,000 0 18,302,000
CNY 0 3,667 0
THB 0 794 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 18/03/2026 11:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
