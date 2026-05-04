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ĐHĐCĐ SHB xác lập kỷ lục cổ đông tham dự, khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng tư nhân Việt Nam

Thế Kiên

Thế Kiên

16:51 | 04/05/2026
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Mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thu hút gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự - mức cao kỷ lục trong mùa đại hội ngân hàng năm nay.
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ĐHĐCĐ SHB xác lập kỷ lục cổ đông tham dự, khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng tư nhân Việt Nam
ĐHĐCĐ SHB xác lập kỷ lục cổ đông tham dự, khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng tư nhân Việt Nam.

Đại hội tràn đầy khí thế phấn khởi, kế hoạch tăng trưởng năm 2026 bứt phá

Trong nhiều năm qua, Đại hội đồng cổ đông SHB luôn là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng đầu tư. Với hơn 160.000 cổ đông, SHB thuộc nhóm ngân hàng có cơ cấu sở hữu đại chúng lớn nhất thị trường. Là một trong những ngân hàng niêm yết cổ phiếu sớm nhất và thuộc rổ VN30 - nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, SHB đồng thời duy trì vị thế trong top đầu về thanh khoản. Riêng năm 2025, cổ phiếu SHB ghi nhận nhiều phiên giao dịch trên 100 triệu đơn vị, mức thanh khoản hiếm có trên thị trường, tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của cổ phiếu này trong mắt nhà đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của SHB thu hút gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự - mức cao kỷ lục trong mùa đại hội ngân hàng năm nay.

Kỷ lục gần 3.000 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội năm nay không chỉ phản ánh quy mô mà còn cho thấy niềm tin và sự gắn kết ngày càng bền chặt giữa SHB - Top 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam và cộng đồng nhà đầu tư.

Đại hội diễn ra trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, công khai, minh bạch và cầu thị. Các cổ đông đã bày tỏ sự ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của SHB trong năm 2025, năm ghi dấu bằng việc hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng đã được Đại hội thông qua.

Cụ thể, tổng tài sản của SHB đạt 892.009 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm và hoàn thành 107% kế hoạch. Vốn điều lệ đạt 45.942 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến hoàn tất tăng vốn lên 53.442 tỷ đồng trong tháng 5/2026, tạo nền tảng cho tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Lợi nhuận trước thuế đạt 15.021 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch đề ra. Dư nợ cấp tín dụng đạt 619.538 tỷ đồng, tăng 16%, trong đó tăng trưởng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, gắn với nâng cao chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn.

Đáng chú ý, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được duy trì ở mức 22,1%, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, phản ánh hiệu quả trong quản trị chi phí, đặc biệt nhờ đẩy mạnh số hóa quy trình và ứng dụng công nghệ trên toàn hệ thống.

SHB dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 16%, trong đó gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT SHB phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông
Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT SHB phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, SHB đưa ra hai kịch bản, tương ứng với hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN phê duyệt; thể hiện sự chủ động, linh hoạt và thực chất của SHB trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, ổn định vĩ mô và khai thác hiệu quả các động lực mới.

Theo đó, kịch bản 1, SHB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 974.773 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2025; dư nợ tín dụng đạt 681.103 tỷ đồng, tăng 10,2%; lợi nhuận trước thuế đạt 17.665 tỷ đồng, tăng 18%. Kịch bản 2, nếu tăng trưởng tín dụng được chấp thuận tối đa 16%, SHB hướng tới tổng tài sản 1.028.381 tỷ đồng, tăng 15%; dư nợ tín dụng đạt 716.148 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 19.165 tỷ đồng, tăng 28%.

Trong cả hai kịch bản, SHB tiếp tục kiểm soát chất lượng tín dụng chặt chẽ, duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Đồng thời, vốn điều lệ tăng lên 58.786 tỷ đồng, qua đó tăng cường năng lực tài chính, nâng cao các chỉ số an toàn vốn, đáp ứng tốt hơn các chuẩn mực quốc tế và tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Bên cạnh đó, ngân hàng tăng cường năng lực tài chính, phát triển quy mô đi cùng chất lượng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản, quyết liệt triển khai hiệu quả các giải pháp xử lý nợ xấu, đồng thời xây dựng văn hóa quản trị rủi ro và liêm chính xuyên suốt, góp phần gia tăng niềm tin của khách hàng, đối tác và cổ đông.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh tích cực và triển vọng tăng trưởng bền vững, SHB dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2026 ở mức 18%, thể hiện cam kết nhất quán trong việc bảo đảm quyền lợi và lợi ích lâu dài của cổ đông.

NHNN biểu dương kết quả tăng trưởng ấn tượng và định hướng bền vững của SHB

Phát biểu tại Đại hội, đại diện NHNN - bà Hoàng Huyền Châm, PGĐ NHNN Khu vực 1 đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV SHB trên toàn hệ thống trong thời gian qua.

Trong bối cảnh năm 2025 còn nhiều biến động và thách thức từ kinh tế trong nước và thế giới, SHB vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, nổi bật với mức tăng lợi nhuận 30%, hoàn thành và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Các chỉ số tài chính tiếp tục cải thiện tích cực, phản ánh hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và sự chuyển dịch cơ cấu thu nhập theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó, SHB đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách quy trình, nâng cao năng suất lao động, ngày càng khẳng định vị thế uy tín trên thị trường quốc tế thông qua việc duy trì xếp hạng tín nhiệm tích cực và mở rộng huy động vốn từ thị trường quốc tế…Đây được đánh giá là nền tảng quan trọng để SHB tiếp tục phát triển giai đoạn tới.

Đại diện NHNN cũng đánh giá cao việc SHB chủ động tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời triển khai nhận diện thương hiệu mới, những bước đi thể hiện rõ quyết tâm đổi mới và tầm nhìn dài hạn của Ban lãnh đạo.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy định hướng phát triển đúng đắn và phù hợp của HĐQT và năng lực điều hành linh hoạt, hiệu quả được xây dựng trên nền tảng 6 giá trị cốt lõi: Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm.

Bên cạnh đó, SHB tiếp tục tích cực tham gia các chương trình, chính sách của Chính phủ và NHNN, góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, đặc biệt các lĩnh vực ưu tiên, DNNVV và các động lực tăng trưởng mới.

“Chúng tôi tin rằng với nền tảng xây dựng trong 33 năm qua cùng với sự đồng thuận của cổ đông và quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV, SHB sẽ tiếp tục phát triển an toàn, bền vững; đóng góp tích cực vào sự ổn định của ngành ngân hàng cũng như sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, đúng với hình ảnh logo mang dáng hình chữ S của đất nước”, đại diện NHNN chia sẻ.

SHB chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới
Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Đại hội là phần giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới của SHB do Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Đỗ Quang Vinh trình bày trước Đại hội đồng cổ đông.

Ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Tại Đại hội, SHB chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới - điểm nhấn quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược trên hành trình đổi mới toàn diện. Lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước chữ S và triết lý “trời tròn đất vuông”, bộ nhận diện thể hiện sự kết nối với bản sắc văn hóa dân tộc và đồng hành cùng đất nước, đồng thời mang tinh thần hiện đại, công nghệ và hội nhập, qua đó tái khẳng định định vị “Future Bank” - ngân hàng thế hệ mới, hướng tới tầm vóc quốc gia và vươn ra khu vực.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái chuỗi cung ứng, DN nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân, chuỗi giá trị, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, SHB đang tiếp tục tập trung triển khai Chiến lược chuyển đổi toàn diện dựa theo 4 trụ cột: Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Chia sẻ tại Đại hội, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Đỗ Quang Vinh tái khẳng định định hướng xuyên suốt của SHB là kiên định chiến lược hợp tác, đồng hành cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn, đầu tàu của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, SHB định vị là một trong những ngân hàng hàng đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp tài chính hiện đại cho các đối tác chiến lược, đối tác lớn có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và khách hàng cá nhân rộng lớn.

Chiến lược này không chỉ mở rộng dư địa tăng trưởng cho SHB, mà còn tạo nền tảng để ngân hàng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị của nền kinh tế, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển xanh. Đây cũng là một trong những hướng đi giúp SHB nâng cao chất lượng tăng trưởng, gia tăng hiệu quả khai thác khách hàng theo hệ sinh thái và củng cố vai trò của mình trong dòng chảy phát triển mới của đất nước.

ĐHĐCĐ SHB năm 2026 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch kinh doanh, phương án tăng vốn, chính sách cổ tức, thành lập Ngân hàng thương mại TNHH MTV do SHB sở hữu toàn bộ vốn tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam…

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00

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